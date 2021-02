Spoločnosť XCMG nadväzuje silné partnerstvo so spoločnosťou Tsingshan Group na vybudovanie novej energetickej základne pre výskum a vývoj a výrobu vozidiel s novou energiou (NEV)

XUZHOU, Čína, Feb. 22, 2021 /PRNewswire/ -- Popredný výrobca stavebných strojov, spoločnosť XCMG (000425.SZ), vytvára partnerstvo so spoločnosťou Tsingshan Holding Group, najväčším svetovým výrobcom nehrdzavejúcej ocele so zameraním na novú energiu, s cieľom investovať 5,5 miliárd juanov (852,85 milióna USD) do zriadenia priemyselnej základne novej energetiky XCMG Tsingshan (dalej len „základňa") v meste Xuzhou, ktorá sa bude špecializovať na vývoj technológií, výrobkov, predaj a služieb vozidiel s novou energiou (NEV), batérií, riadiacich systémov elektromotorov a ďalších častí.