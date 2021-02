XCMG gründet eine starke Partnerschaft mit der Tsingshan-Gruppe, um eine neue Energiebasis für NEV-Forschung und -Produktion aufzubauen

XUZHOU, China, 19. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Der führende Baumaschinenhersteller XCMG (000425.SZ) schließt sich mit der Tsingshan Holding Group, dem weltgrößten Edelstahlproduzenten mit Fokus auf neue Energien, zusammen, um 5,5 Milliarden Yuan (852,85 Millionen US-Dollar) in den Aufbau der XCMG Tsingshan New Energy Industrial Base („Base") in Xuzhou zu investieren, die sich auf die Entwicklung von Technologien, Produkten, Vertrieb und Dienstleistungen von Fahrzeugen mit neuer Energie (NEV), Batterien, Elektromotor-Steuerungssystemen und anderen Teilen spezialisieren wird.