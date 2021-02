XCMG ustanawia bliskie partnerstwo z Tsingshan Group w celu budowy Bazy Nowych Źródeł Energii na potrzeby prac B+R i produkcji pojazdów o napędzie opartym na nowych źródłach energii

„Przewidywane przychody ze sprzedaży osiągane przez Bazę wyniosą 10 mld juanów (1,55 mld USD) rocznie, przy rocznym podatku wynoszącym 200 mln juanów (31 mln USD), co przyczyni się do ogromnych postępów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji i sprzedaży pojazdów NEV XCMG, przy dalszej konsolidacji przewagi technologicznej w zakresie produktów i usług elektrycznych" – powiedział Donghai Luo, zastępca dyrektora generalnego XCMG i dyrektor generalny XCMG Automobile Business Unit.

Od uruchomienia bazy Xuzhou w 2015 r., XCMG Automotive był w stanie osiągnąć stopę wzrostu na poziomie 30% rocznie i przekroczyć próg 10 mld w 2020.

W 2020 r. XCMG realizował szereg dużych projektów, obejmujących elektryczne pojazdy do przewozu ziemi, ciągniki i betoniarki, jak również pojazdy do transportu chłodniczego z napędem opartym na nowych źródłach energii, 8-tonowe pojazdy do przewozu skompresowanych odpadów, 18-tonowe zamiatarki, pojazdy do redukcji zapylenia, a także ładowarki i maszyny portowe o różnych specyfikacjach.

Przy jednej z najbardziej kompleksowych ofert produktowych, silnym zapleczu B+R i czołowej pozycji w zakresie elektryfikacji oferowanych rozwiązań, XCMG Automotive znajduje się w pierwszej trójce podmiotów krajowego rynku pojazdów ciężarowych. Na szczeblu międzynarodowym XCMG wyeksportował swój pierwszy flagowy produkt NEV, samochód ciężarowy E300 w 2018 r., następnie rok później na rynek krajów rozwiniętych trafiła terenowa wywrotka na potrzeby górnictwa.

„Naszym celem jest dołożenie wszelkich starań zmierzających do budowy podstawowych sektorów przemysłu związanych z technologią integracji pojazdów elektrycznych i kluczowych komponentów w okresie kolejnych pięciu lat, przekształcając rynek NEV w strategiczny sektor o wartości miliardów juanów i osiągając kluczowy punkt zwrotny w rozwoju łańcucha przemysłowego XCMG" - zauważył Luo.

