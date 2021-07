ZENVIA Inc. Anuncia o encerramento da colocação privada simultânea com a Twilio Inc.

SÃO PAULO, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A ZENVIA Inc. ("ZENVIA") (NASDAQ: ZENV), anunciou ontem o encerramento da sua colocação privada simultânea anteriormente divulgada de 3.846.153 de suas ações ordinárias de Classe A para a Twilio Inc. em uma transação privada ("colocação privada simultânea") a um preço de oferta US$ 13,00 por ação ordinária de Classe A.

A ZENVIA levantou US$ 50 milhões em receita bruta com o investimento privado simultâneo e, juntamente com a oferta pública inicial da ZENVIA ("IPO") de 11.538.462 ações ordinárias de Classe A a um preço público de US$ 13,00 por ação ordinária de classe A que foi encerrada em 26 de julho de 2021, a ZENVIA levantou um valor agregado de aproximadamente US$ 200 milhões em receita bruta.

Conforme divulgado na declaração de registro efetiva da ZENVIA no Formulário F-1 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, parte da receita líquida do IPO e da colocação privada simultânea será destinada ao pagamento da contrapartida devida em espécie para adquirir a One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. — Direct One e quaisquer demais recursos serão usados para fins corporativos em geral, que podem incluir investimentos para o desenvolvimento de software, produtos ou tecnologias, investimentos na expansão internacional de nossas operações, financiamento de outras fusões oportunistas, aquisições ou investimentos em negócios complementares e manutenção da liquidez.

Sobre a ZENVIA

A Zenvia é impulsionada pelo objetivo de capacitar as empresas para criar experiências únicas para comunicações com os clientes por meio de sua plataforma unificada de ponta a ponta. A ZENVIA capacita as empresas a transformar suas comunicações existentes com os clientes de interações não escaláveis, físicas e impessoais em experiências altamente escaláveis, digitais e hipercontextualizadas em toda a jornada do cliente. A plataforma de comunicações CX unificada de ponta a ponta da ZENVIA oferece uma combinação de (i) SaaS com foco em campanhas, equipes de vendas, atendimento ao cliente e engajamento, (ii) ferramentas, como interfaces de programação de aplicações de software, ou APIs, chatbots, visão única do cliente, designer de viagens, redator de documentos e autenticação e (iii) canais, como SMS, voz, WhatsApp, Instagram e Webchat.

Sua plataforma abrangente auxilia os clientes em múltiplos casos de uso, incluindo campanhas de marketing, aquisição de clientes, integração de clientes, advertências, serviços ao cliente, controle de fraudes, vendas cruzadas e retenção de clientes, entre outros. Até 31 de março de 2021, a ZENVIA atendeu a mais de 10.100 clientes ativos em toda a América Latina.

Contatos

ZENVIA Inc.

Aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores

[email protected]

Avenida Paulista, 2300, conjuntos 182 e 184, São Paulo, SP, Brasil,

CEP 01310-300

FONTE Zenvia Mobile Serviços Digitais

SOURCE Zenvia Mobile Serviços Digitais