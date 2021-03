Spoločnosti Estée Lauder Companies a Eastman podpisujú globálne memorandum o porozumení pre ďalšie udržateľné balenia

ELC začlení výrobky Eastman Renew do svojho portfólia obalov, aby umožnili dosiahnutie cieľov v oblasti udržateľného balenia do roku 2025

NEW YORK, a KINGSPORT, Tenn., 30. marca 2021 /PRNewswire/ -- The Estée Lauder Companies (ELC) a poskytovateľ špeciálnych materiálov Eastman dnes oznámili podpísanie globálneho memoranda o porozumení (MOU), ktoré spoločnosti ELC umožní podniknúť významné kroky k dosiahnutiu jej cieľov v oblasti udržateľného balenia do roku 2025.

Interaktívnu viackanálovú správu nájdete tu: https://www.multivu.com/players/English/8843651-eastman-estee-lauder-companies-sustainable-packaging-global-mou/

Prostredníctvom tejto dohody začne spoločnosť ELC a jej portfólio značiek začleňovať obalové riešenia umožnené technológiami molekulárnej recyklácie spoločnosti Eastman a portfólio živíc Renew so 100% certifikovaným recyklovaným obsahom.* Toto je prvá dohoda medzi spoločnosťou Eastman a významnou prestížnym kozmetickým domom zameraná na udržateľnosť a pomôže riadiť zvýšené používanie recyklovaných a/alebo recyklovateľných plastov v luxusných obaloch kozmetiky.

„Naši dodávatelia zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri pomoci spoločnosti Estée Lauder Companies pokračovať v danom smerovaní a inovatívne premýšľať o udržateľnosti," uviedol Roberto Magana, senior viceprezident a hlavný obstarávateľ v spoločnosti Estée Lauder Companies. „Technológie molekulárnej recyklácie od spoločnosti Eastman a portfólio produktov Renew pomôžu riadiť dosiahnutie cieľov udržateľného balenia spoločnosti pri zachovaní vysokej kvality estetiky, bezpečnosti a výkonu našich prestížnych produktov. Tešíme sa na spoluprácu s nimi."

Portfólio spoločnosti Eastman zahŕňa novozavedenú radu molekulárne recyklovaných polyesterov vyrobených prostredníctvom technológie Eastman Advanced Circular Recycling. Tieto udržateľné živice, medzi ktoré patria Eastman Cristal™ Renew a Eastman Tritan™ Renew, sú vyrobené s použitím až 100% recyklovaného obsahu s medzinárodnou certifikáciou pre udržateľsnoť a uhlík (International Sustainability & Carbon Certification - ISCC)* a sú chemicky nerozoznateľné od svojich starých náprotivkov. Vykazujú rovnako vysokú kvalitu a ľahkosť spracovania ako pôvodné polyméry s požiadavkami na čistotu, lesk, farebnú kompatibilitu a trvanlivosť v balení kozmetiky - a zároveň poskytujú prvotriedny recyklovaný obsah.

MOU bude ďalej smerovať spoločnosť ELC na určené ciele v oblasti udržateľného balenia. Spoločnosť sa zaviazala, že do roku 2025 bude 75 - 100% jej obalov recyklovateľných, znovu naplniteľných, opätovne použiteľných, recyklovateľných alebo zužitkovateľných. Spoločnosť navyše v tom istom roku zvýši množstvo recyklovaného materiálu po spotrebiteľovi až o 50%.

„Sme hrdí na to, že môžeme uzavrieť partnerstvo s Estée Lauder Companies, jednou z najikonickejších prestížnych kozmetických spoločností na svete a skutočným lídrom v oblasti udržateľnosti," uviedol Scott Ballard, viceprezident a generálny riaditeľ divízie špeciálnych plastov spoločnosti Eastman. „Sme nadšení, že im môžeme pomôcť dosiahnuť ich ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti práve teraz. Spoločne môžeme poskytnúť žiarivý príklad toho, čo je už dnes - a teda nielen v budúcnosti - možné posunúť vpred v obehovom hospodárstve."

* Recyklovaný obsah sa dosahuje pridaním recyklovaného odpadového plastu k živiciam Eastman Renew pomocou procesu hmotnostnej bilancie certifikovaného ISCC.

O spoločnosti The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. je jedným z popredných svetových výrobcov a predajcov kvalitných výrobkov na starostlivosť o pleť, líčenia, vôní a starostlivosti o vlasy. Produkty spoločnosti sa predávajú v približne 150 krajinách a teritóriách pod značkami ako sú: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced a Dr. Jart+.

O spoločnosti Eastman

Spoločnosť Eastman, založená v roku 1920, je globálna spoločnosť zameraná na špeciálne materiály, ktorá vyrába širokú škálu produktov nájdených v predmetoch, ktoré ľudia používajú každý deň. S cieľom zvýšiť kvalitu života materiálnym spôsobom Eastman spolupracuje so zákazníkmi na dodávaní inovatívnych produktov a riešení pri zachovaní záväzku k bezpečnosti a udržateľnosti. Model rastu poháňaný inováciami spoločnosti využíva výhody technologických platforiem špičkovej triedy, hlbokú angažovanosť zákazníkov a vývoj diferencovaných aplikácií na rast svojich vedúcich pozícií na atraktívnych koncových trhoch, ako sú doprava, stavebníctvo a spotrebný materiál. Ako globálna inkluzívna a rozmanitá spoločnosť Eastman zamestnáva približne 14 500 ľudí po celom svete a slúži zákazníkom vo viac ako 100 krajinách. Spoločnosť mala v roku 2019 tržby približne vo výške 9,3 miliárd dolárov a ústredie má v Kingsporte v Tennessee v USA. Ďalšie informácie nájdete na stránke eastman.com.

Media Contacts

The Estée Lauder Companies

Bari Seiden-Young

(212) 572-4475

[email protected]

Eastman

Laura Mansfield, APR

The Tombras Group

+1 (865) 599.9968

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman