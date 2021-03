Estée Lauder и Eastman подписывают меморандум для продолжения выпуска экологичной упаковки

Estée Lauder и Eastman подписывают глобальный меморандум о взаимопонимании для продолжения выпуска экологически чистой упаковочной продукции

ELC планирует включить продукцию Eastman Renew в свой ассортимент упаковочных материалов для достижения поставленных целей по использованию экологически чистых упаковочных материалов к 2025 году

НЬЮ-ЙОРК и КИНГСПОРТ (шт. Теннесси), 30 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания The Estée Lauder Companies (далее ELC) и производитель специализированных материалов Eastman сегодня объявили о подписании глобального меморандума о взаимопонимании (далее «Меморандум»), который позволит ELC существенно приблизиться к достижению своих целей по использованию экологически чистых упаковочных материалов до 2025 года.

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8843651-eastman-estee-lauder-companies-sustainable-packaging-global-mou/

Благодаря этой договоренности компания ELC и группа ее брендов начнут внедрение упаковочных материалов, возможность изготовления которых обеспечивается молекулярными технологиями ресайклинга, разработанными компанией Eastman, а также ее ассортиментом полимеров Renew с содержанием сертифицированных материалов вторичной переработки до 100%.* Это первое соглашение в сфере развития экологически ответственных подходов между компанией Eastman и одной из крупнейших и престижных косметических фирм, которое поспособствует расширению использования переработанных и/или пригодных к переработке полимерных материалов в производстве упаковки для косметической продукции класса люкс.

«Наши поставщики играют одну из ключевых ролей в содействии работе компании The Estée Lauder Companies в этом русле и стимулировании принципиально нового мышления в плане социально-экологической ответственности, — сообщил старший вице-президент и руководитель отдела снабжения компании The Estée Lauder Companies Роберто Магана (Roberto Magana). — Разработанные компанией Eastman молекулярные технологии вторичной переработки и ее ассортимент продукции Renew помогут нашей компании достигнуть своих целей по использованию экологически чистых упаковочных материалов при сохранении высокого уровня эстетичности, безопасности и качества нашей престижной продукции. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с компанией Eastman».

Ассортимент продукции Eastman включает в себя недавно представленную линейку сложных полиэфиров молекулярной переработки, производимых с использованием технологии Advanced Circular Recycling (расширенный круговой ресайклинг), разработанной силами компании. Эти экологически безопасные полимеры, включая Eastman Cristal™ Renew и Eastman Tritan™ Renew, изготавливаются с использованием материалов вторичной переработки*, сертифицированных по Международной системе сертификации экологической устойчивости и выбросов парниковых газов (ISCC). Их содержание в указанной продукции составляет до 100%, с химической точки зрения они неотличимы от своих предшественников. Такие материалы демонстрируют те же высокие качества и технологичность, что и первичные полимеры, включая прозрачность, блеск, цветосовместимость и долговечность, которые требуются для упаковки косметической продукции, — и все это при высочайшем уровне содержания материалов вторичной переработки.

Реализация Меморандума позволит компании ELC и далее ориентироваться на свои цели в плане применения экологически чистых упаковочных материалов. Компания обязалась до 2025 года довести уровень содержания пригодных для вторичной переработки, многоразовых, повторно используемых, переработанных или возобновляемых материалов в своих упаковочных изделиях до 75-100%. Кроме того, к тому же году компания увеличит содержание бывших в употреблении и вторично переработанных материалов в своей упаковочной продукции на величину до 50%.

«Мы гордимся своим партнерством с The Estée Lauder Companies — одним из самых легендарных производителей престижной косметики в мире и настоящим лидером в области устойчивого развития, — заявил вице-президент компании Eastman и главный управляющий подразделения специализированных полимеров Скотт Бальярд (Scott Ballard). — Мы с радостью помогаем ей в достижении своих амбициозных экологических целей уже сейчас. Совместными усилиями мы можем показать блестящий пример того, что реально сделать для развития экономики замкнутого цикла уже сегодня, а не спустя годы».

*Указанное содержание материалов вторичной переработки достигается за счет помещения переработанных пластиковых отходов в полимеры серии Eastman Renew с использованием технологии массовой балансировки, сертифицированной по программе ISCC.

Информация о компании The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. — один из ведущих в мире производителей и продавцов высококачественных средств для ухода за кожей и волосами, декоративной косметики и парфюмерной продукции. Продукция компании реализуется примерно в 150 странах и регионах под различными торговыми марками, включая Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced и Dr. Jart+.

Информация о компании Eastman

Транснациональная компания-производитель специализированных материалов Eastman, основанная в 1920 году, выпускает широкий ассортимент продукции для изготовления товаров повседневного потребления. В целях существенного повышения качества жизни компания Eastman тесно взаимодействует со своими клиентами, что помогает ей разрабатывать принципиально новые продукты и технологии, сохраняя приверженность принципам безопасности и устойчивого развития. В ее инновационной модели роста используются преимущества технологических платформ мирового класса, активного привлечения клиентов и дифференцированной разработки приложений для усиления своих лидирующих позиций на привлекательных рынках конечной продукции, включая транспорт, строительство/стройматериалы и потребительские товары. Глобально интегрированная и диверсифицированная компания Eastman насчитывает около 14 500 сотрудников по всему миру и обслуживает клиентов более чем в 100 странах. Выручка компании за 2019 год составила около 9,3 млрд долларов. Ее штаб-квартира находится в Кингспорте (шт. Теннесси, США). Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу eastman.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

