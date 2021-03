The Estée Lauder Companies i Eastman podpisują list intencyjny z zamiarem przyspieszenia działań w zakresie zrównoważonych opakowań

ELC włącza produkty Eastman Renew do swojej oferty opakowań z zamiarem osiągnięcia celów dotyczących zrównoważonych opakowań do 2025 r.

NOWY JORK i KINGSPORT, Tenn., 30 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- The Estée Lauder Companies (ELC) i dostawca specjalistycznych materiałów Eastman ogłosili dzisiaj zawarcie porozumienia na podstawie globalnego listu intencyjnego, który pozwoli ELC na podjęcie istotnych kroków zmierzających do osiągnięcia celów dotyczących zrównoważonych opakowań do 2025 r.

Interaktywna wielokanałowa informacja prasowa dostępna jest tutaj: https://www.multivu.com/players/English/8843651-eastman-estee-lauder-companies-sustainable-packaging-global-mou/

Dzięki temu porozumieniu, ELC i jej marki zaczną wprowadzanie rozwiązań w zakresie opakowań opartych na technologii recyklingu molekularnego opracowanej przez Eastman i ofercie żywic Renew o potwierdzonym certyfikatem składzie zawierającym do 100% surowców z odzysku.* Jest to pierwsze porozumienie odnoszące się do zrównoważonego rozwoju pomiędzy spółką Eastman a czołowym producentem prestiżowych kosmetyków, które napędzi zwiększone zastosowanie tworzyw sztucznych z odzysku i tworzyw nadających się do odzysku w opakowaniach kosmetyków luksusowych.

„Nasi dostawcy odgrywają kluczową rolę we wsparciu spółki The Estée Lauder Companies w jej drodze do wprowadzenia zmian i innowacyjnego podejścia do zrównoważonego rozwoju – powiedział Roberto Magana, starszy wiceprezes i dyrektor ds. zaopatrzenia w The Estée Lauder Companies. - Technologia recyklingu molekularnego opracowana przez Eastman i ich oferta produktów linii Renew pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia celów dotyczących wprowadzenia zrównoważonych opakowań, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości estetyki, bezpieczeństwa i właściwości naszych prestiżowych produktów. Z radością oczekujemy na współpracę".

Oferta spółki Eastman obejmuje niedawno wprowadzoną linię poliestrów uzyskanych za pomocą recyklingu molekularnego w oparciu o technologie Advanced Circular Recycling. Te ekologiczne żywice, obejmujące produkty Eastman Cristal™ Renew i Eastman Tritan ™ Renew są wytwarzane z wykorzystaniem do 100% surowców pochodzących z odzysku, co potwierdzone jest certyfikatem ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) i są nie do odróżnienia pod względem chemicznym od surowców, z których powstały. Wykazują tę samą wysoką jakość i łatwość przetwarzania polimerów nie poddanych jeszcze obróbce, charakteryzujących się czystością, połyskiem, kompatybilnością kolorystyki i trwałością, jakie są wymagane od opakowań kosmetyków, przy równoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości surowca pochodzącego z odzysku.

Porozumienie w ramach listu intencyjnego umocni starania ELC ukierunkowane na osiągnięcie celów dotyczących zrównoważonych opakowań. Spółka zobowiązała się, że do 2025 r. 75-100% jej opakowań będzie nadawało się do recyklingu, ponownego napełnienia, ponownego użycia, będzie poddane recyklingowi lub będzie odzyskiwane. Ponadto, spółka zwiększy w swoich opakowaniach ilość surowców wytworzonych z odpadów pokonsumenckich do 50% w tym samym roku.

„Jesteśmy dumni z partnerstwa z The Estée Lauder Companies, jednym z najbardziej kultowych producentów prestiżowych kosmetyków na świecie i prawdziwym liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju – powiedział Scott Ballard, wiceprezes i dyrektor naczelny działu specjalistycznych tworzyw sztucznych. - Z radością udzielimy im wsparcia w osiągnięciu ambitnych celów zrównoważonego rozwoju już teraz. Razem możemy stać się dobitnym przykładem tego, co można osiągnąć już dziś – nie za wiele lat w przyszłości – w celu rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym".

*Materiał pochodzący z odzysku uzyskany jest poprzez umieszczenie odpadów z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi w żywicach Eastman Renew, z zastosowaniem procedury sporządzenia bilansu masy, dla której uzyskano Certyfikat ISCC.

The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. to jeden z czołowych producentów i dystrybutorów wysokiej jakości produktów do pielęgnacji skóry, makijażu, zapachów i produktów do pielęgnacji włosów. Produkty spółki są sprzedawane w około 150 krajach i regionach pod takimi markami jak Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced i Dr. Jart+.

Eastman

Spółka Eastman, założona w 1920 r., jest międzynarodowym producentem materiałów specjalistycznych, oferującym szeroką gamę produktów, które można znaleźć w przedmiotach codziennego użytku. W celu znacznej poprawy jakości życia, Eastman współpracuje z klientami z zamiarem dostarczenia innowacyjnych produktów i rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Model rozwoju spółki napędzanego innowacjami wykorzystuje światowej klasy platformy technologiczne, zaangażowanie klientów i tworzenie zróżnicowanych zastosowań do poprawy swojej pozycji lidera na atrakcyjnych rynkach końcowych, takich jak sektor transportu, budownictwa i materiałów eksploatacyjnych. Jako spółka promująca włączenie społeczne i różnorodność na skalę światową, Eastman zatrudnia około 14 500 pracowników na całym świecie, świadcząc usługi na rzecz klientów z ponad 100 krajów. Dochody spółki, której siedziba mieści się w Kingsport w amerykańskim stanie Tennessee, w 2019 roku wyniosły blisko 9.3 mld $. Więcej informacji znajduje się na stronie eastman.com.

