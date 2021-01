Spoločnosti TOJOY a KADIN uzavreli strategické partnerstvo

Všetci vedúci predstavitelia vyjadrili veľkú nádej pre budúcnosť tejto spolupráce. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti TOJOY, pána Ge Juna, a predsedu predstavenstva organizácie KADIN, Rosana Roeslaniho, je partnerstvo medzi oboma organizáciami novou kapitolou nielen pre tieto organizácie, ale aj pre podnikateľskú komunitu v oboch krajinách. Platforma spoločnosti TOJOY, so svojimi obrovskými trhovými zdrojmi, skúsenosťami a viac ako 1 miliónom registrovaných podnikateľov, je pripravená zaradiť do svojej ponuky rôznorodé projekty z Indonézie a umožniť im dosiahnuť na čínskom trhu významnejšie úspechy. Naproti tomu organizácia KADIN bude naplno využívať svoju sieť a propagovať čínskych podnikateľov na indonézskom trhu. Spolu s prehlbovaním partnerstva medzi organizáciami TOJOY a KADIN sa čínska a indonézska podnikateľská komunita postupne naučí lepšiemu vzájomnému porozumeniu a zapojí sa do viacerých obchodných transakcií, čo prospeje obyvateľom oboch krajín.