TOJOY et KADIN ont établi un partenariat stratégique

Tous les dirigeants avaient de grands espoirs pour l'avenir de cette coopération. Selon Ge Jun et Rosan Roeslani, le partenariat entre TOJOY et KADIN marque un nouveau chapitre non seulement pour les deux organisations mais aussi pour les communautés d'affaires des deux pays sur la scène mondiale. La plateforme TOJOY, avec ses ressources abondantes sur le marché, sa riche expérience et plus d'un million d'entrepreneurs enregistrés, est prête à accueillir des projets quasi « licorne » d'Indonésie et à en faire un plus grand succès sur le marché chinois. Parallèlement, KADIN va utiliser pleinement son vaste réseau et faire entendre la voix des entrepreneurs chinois sur le marché indonésien. À mesure que TOJOY et KADIN approfondiront leur partenariat, les communautés d'affaires chinoise et indonésienne se comprendront mieux et auront des interactions commerciales plus fréquentes, ce qui profitera aux habitants des deux pays.

Fondée en 1991, TOJOY exploite la plus grande plateforme d'expansion et d'accélération des affaires en Chine, mais pas seulement. Au cours des 29 dernières années, TOJOY a réussi à mettre en place une plateforme complète et très efficace en ligne et hors ligne pour l'incubation d'entreprises, l'accélération et les services professionnels. La plateforme compte plus d'un million d'investisseurs et d'entrepreneurs fortunés, accueille plus de 300 salons de licornes à grande échelle par an et a établi un réseau mondial avec un ensemble complet de services aux entreprises. TOJOY a maintenant étendu sa portée au-delà de la Chine, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, dans les pays de l'ASEAN et dans d'autres régions, en établissant des bureaux à Hong Kong, New York, Paris, Vienne et Mexico.

KADIN, d'autre part, est l'organisation qui chapeaute les associations indonésiennes. Elle se concentre sur toutes les questions relatives au commerce, à l'industrie et aux services, et s'attache à exploiter les potentiels et les synergies de l'économie nationale. KADIN est la seule organisation commerciale nationale mandatée par la loi pour parler au nom des entreprises privées. 34 chambres régionales et 514 antennes de district assurent la couverture nationale de KADIN. Grâce à cet immense réseau, KADIN est le partenaire privilégié des entreprises étrangères qui s'engagent en Indonésie.

Grâce à la plateforme d'accélération commerciale TOJOY, KADIN souhaite aider les entreprises indonésiennes à accéder à des modèles commerciaux productifs pour faire des affaires compétitives en Chine ; à trouver le bon partenaire avec les conseils commerciaux appropriés dans le domaine ; à aider les entreprises indonésiennes à trouver les nouveautés et les opportunités commerciales pertinentes ; et à mener des consultations commerciales régulières entre les deux parties sur les perspectives et les opportunités commerciales, qui sont importantes pour les entreprises indonésiennes. KADIN s'attend à ce que, grâce à la portée internationale de TOJOY et aux événements qui y sont organisés, de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises indonésiens rejoignent la plateforme TOJOY.

