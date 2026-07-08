Spoločnosť Felicitysolar posilňuje európsku prítomnosť na veľtrhu The Smarter E Europe 2026 prostredníctvom integrovaných riešení pre skladovanie energie a inteligentného riadenia energie
News provided byFelicitysolar
Jul 08, 2026, 19:21 ET
MNÍCHOV, 9. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Felicitysolar sa od 23. do 25. júna zúčastnila veľtrhu The Smarter E Europe 2026 v nemeckom Mníchove, kde predstavila svoje najnovšie riešenia pre skladovanie energie pre domácnosti, komerčné a priemyselné skladovanie energie a inteligentné riešenia pre riadenie energie. V rámci témy „Zrýchlenie integrovaných energetických riešení" spoločnosť prezentovala svoje rastúce spôsobilosti v oblasti integrovaných meničových systémov s batériou, digitálneho riadenia energie a lokalizovanej podpory pre európsky trh.
Prezentácia odrážala prechod spoločnosti Felicitysolar od produktovo orientovaných displejov k energetickým riešeniam založeným na scenároch. Namiesto zamerania sa na jednotlivé produkty pomohol stánok návštevníkom pochopiť, ako meniče, batérie, systémy riadenia energie a servisné platformy spolupracujú v rezidenčných a komerčných aplikáciách.
V oblasti skladovania energie pre domácnosti predstavila spoločnosť Felicitysolar systémové riešenia s výkonom 8 kW a 20 kW a portfólio nízkonapäťových batérií, ktoré reprezentoval rad FLB. Tieto riešenia, určené na skladovanie solárnej energie v domácnostiach, záložný zdroj napájania, vlastnú spotrebu a optimalizáciu nákladov na energiu, predstavili flexibilné možnosti skladovania energie pre európske domácnosti.
V oblasti komerčných a priemyselných aplikácií spoločnosť Felicitysolar vyzdvihla svoj hybridný menič s výkonom 125 kW, stohovateľný batériový systém vysokého napätia FLH, kvapalinou chladený systém typu „všetko v jednom" s výkonom 125 kW a riešenie FLM500. Portfólio reaguje na rastúci dopyt po škálovateľnom, spoľahlivom a inteligentnom skladovaní energie v komerčných budovách, priemyselných parkoch a projektoch výstavby kanálov.
Aby spoločnosť Felicitysolar posilnila svoje zameranie v komerčnej a priemyselnej oblasti, uskutočnila na fóre inovačnej zóny B0 (B0 Innovation Area Forum) prezentáciu produktov v anglickom jazyku s témou „Energia pre komerčné a priemyselné aplikácie novej generácie: hybridný menič s výkonom 125 kW", v rámci ktorej sa podelila o úlohu hybridného meniča s výkonom 125 kW v komerčných a priemyselných systémoch skladovania energie. Zástupcovia spoločnosti sa tiež zúčastnili fóra ESS a ďalších fór, aby diskutovali o stratégii európskeho trhu, energetickej politike a inteligentných energetických aplikáciách.
Spoločnosti Felux a Fsolar tiež potvrdili stratégiu digitalizácie spoločnosti Felicitysolar. Felux sa zameriava na inteligentné riadenie energie, ktoré umožňuje používateľom lepšie pochopiť výkonnosť systému, vykonávať predpovede a dispečing. Fsolar slúži ako platforma digitálnych služieb, ktorá spája zákazníkov s informáciami o produktoch, poradenstvom pri riešeniach, servisnou podporou a zapojením sa do životného cyklu. Prostredníctvom ukážok na mieste a výmeny technických skúseností si návštevníci mohli pozrieť, ako môžu digitálne nástroje podporiť transparentnejšie a efektívnejšie riadenie energie.
Výstava tiež poskytla spoločnosti Felicitysolar príležitosť posilniť dôveru s distribútormi, inštalačnými technikmi, dodávateľmi energetických produktov, projektovými developermi a partnermi prostredníctvom osobnej komunikácie, ukážok produktov a výmeny technických informácií. Spoločnosť Felicitysolar sa zúčastnila slávnostného udeľovania cien SGS v súvislosti s certifikáciou systému s výkonom 125 kW v Španielsku a zúčastnila sa slávnostného udeľovania cien EUPD 2026, čím dodala svojmu pôsobeniu na trhu v Európe kontext a dôveryhodnosť tretej strany.
Vďaka rozširovaniu lokálnych servisných kapacít, technickej podpory a zapojenia partnerov v Európe sa spoločnosť Felicitysolar snaží poskytovať zákazníkom nielen produkty, ale aj spoľahlivú dlhodobú podporu počas celého životného cyklu produktu. Spoločnosť Felicitysolar bude do budúcnosti naďalej podporovať energetickú transformáciu Európy prostredníctvom rozvoja integrovaných riešení skladovania energie, inteligentných technológií riadenia energie a lokalizovaných servisných kapacít.
Kontakt:
Marketingové oddelenie spoločnosti Felicitysolar
[email protected]
+86-18620102298
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