Spoločnosť Huawei bola vymenovaná za lídra v rebríčku Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pre infraštruktúru podnikových káblových a bezdrôtových sietí LAN s najvyššou úrovňou 3 v kategórii „Schopnosť realizácie"

SHENZHEN, Čína, 11. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei oznámila, že bola vymenovaná za lídra v rebríčku Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pre infraštruktúru podnikových káblových a bezdrôtových sietí LAN, ako jediný predajca mimo Severnej Ameriky, ktorý sa umiestnil v kvadrante lídrov.

Aktuálne sa všeobecne uznáva, že rok 2024 bude prvým rokom rozsiahleho zavádzania Wi-Fi 7. Ako líder v oblasti Wi-Fi 7 bude Huawei v roku 2024 naďalej spúšťať 13 prístupových bodov Wi-Fi 7 vo všetkých scenároch, čo pomôže podnikom vybudovať poprednú digitálnu infraštruktúru.

Huawei tiež preukazuje vedúce postavenie v oblasti štandardov budovania sietí so zameraním na skúsenosti. Konkrétne vysoko kvalitný 10 Gb/s CloudCampus od Huawei transformuje areálové siete zo sietí zameraných na konektivitu na siete zamerané na skúsenosti a vyniká tromi typmi inovácií skúseností:

Upgrade bezdrôtovej skúsenosti : Najnovšia technológia Wi-Fi 7 od spoločnosti Huawei posúva bezdrôtové siete na novú úroveň. Testovaná rýchlosť pre jeden terminál dosahuje 4,33 Gb/s, čo je dvojnásobok oproti Wi-Fi 6E. Unikátna technológia konvergovaného plánovania od Huawei navyše výrazne zlepšuje súbežnosť viacerých používateľov a umožňuje 30-kanálovú 4K VR triedu bez kolísania. Ďalšou prevratnou technológiou je Wi-Fi Shield, ktorý dokáže úplne skryť Wi-Fi signály pred neoprávnenými používateľmi.

: Najnovšia technológia Wi-Fi 7 od spoločnosti Huawei posúva bezdrôtové siete na novú úroveň. Testovaná rýchlosť pre jeden terminál dosahuje 4,33 Gb/s, čo je dvojnásobok oproti Wi-Fi 6E. Unikátna technológia konvergovaného plánovania od Huawei navyše výrazne zlepšuje súbežnosť viacerých používateľov a umožňuje 30-kanálovú VR triedu bez kolísania. Ďalšou prevratnou technológiou je Wi-Fi Shield, ktorý dokáže úplne skryť Wi-Fi signály pred neoprávnenými používateľmi. Upgrade skúseností s aplikáciou : Jedinečné riešenie Huawei na zabezpečenie skúseností s aplikáciami, využíva technológiu elastického delenia, aby sa zabezpečilo, že kľúčové aplikácie budú mať vyhradené rýchle pásma. Okrem toho inovatívne riešenie VIP riešenie zabezpečenia používateľskej skúsenosti umožňuje VIP používateľom využívať exkluzívne sieťové zdroje, čo znamená nulovú degradáciu VIP používateľskej skúsenosti.

: Jedinečné riešenie Huawei na zabezpečenie skúseností s aplikáciami, využíva technológiu elastického delenia, aby sa zabezpečilo, že kľúčové aplikácie budú mať vyhradené rýchle pásma. Okrem toho inovatívne riešenie VIP riešenie zabezpečenia používateľskej skúsenosti umožňuje VIP používateľom využívať exkluzívne sieťové zdroje, čo znamená nulovú degradáciu VIP používateľskej skúsenosti. Upgrade skúsenosti s prevádzkou a údržbou: Prvá sieťová digitálna mapa v odvetví, ktorá ponúka prehľad o skúsenostiach na štyroch úrovniach (konkrétne siete, používatelia, terminály a aplikácie). To uľahčuje lokalizáciu hlavnej príčiny jediným kliknutím a zlepšuje efektivitu prevádzky a údržby 10-násobne. Ešte dôležitejšie je, že dokáže predpovedať modely prílivu a odlivu prevádzky a automaticky odporučiť optimálne obdobie úspory energie, čím zlepšuje energetickú účinnosť a šetrí energiu o 30 %.

Pri pohľade do budúcnosti sa Huawei bude aj naďalej zaoberať technickým výskumom a inováciami produktov v oblasti podnikovej káblovej a bezdrôtovej LAN infraštruktúry. Konkrétne bude Huawei pokračovať v obohacovaní svojich portfólií produktov Wi-Fi 7 a inovovať technológie, v snahe viesť trendy v sieťových technológiách a poskytovať používateľom bezprecedentný zážitok z pripojenia.

Vyhlásenie spoločnosti Gartner

Gartner, Magic Quadrant pre infraštruktúru podnikových káblových a bezdrôtových sietí LAN, 6. marca 2024

Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vybrali iba tých dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa vykladať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, vyjadrené alebo predpokladané, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. GARTNER a MAGIC QUADRANT sú registrované ochranné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni a používajú sa tu so súhlasom. Všetky práva vyhradené.

