Spoločnosť Swift Biosciences uvádza na trh sériu panelov Accel-Amplicon Plus Cancer z oblasti precíznej medicíny

Každý nádor sa skladá z jedinečnej kombinácie modifikácií genómu, ktoré môžu determinovať rast nádoru aj jeho reakciu na liečbu. Cielené sekvenovanie s použitím špeciálnych multigénových panelov je presnou a informačne kvalitnou metódou rýchlej identifikácie klinicky relevantných variantov spomedzi známych alebo predpokladaných „rakovinových" génov. Tvorba panelov „rakovinových génov" vyžaduje poznatky z bioinformatiky, aby bolo možné identifikovať genetické markery a dodatočné zdroje nutné pre tvorbu, optimalizáciu a validáciu testov.

Accel-Amplicon Plus poskytuje modulárne možnosti výberu a kombinácie, ktoré laboratóriám s translačným výskumom umožnia využiť viac ako len jednu stratégiu. Laboratóriá môžu začať so širokým génovým súborom, aby vytvorili komplexný profil nádoru a potom prejsť na detailnejšiu úroveň obsahu a definovať tie najpodstatnejšie markery, alebo začať s veľmi úzko špecializovaným testom používaným pri bežnom skríningu známych, klinicky relevantných variantov. Do každého testu je možné zaradiť až 1500 amplikónov na jeden panel, pričom testy boli validované odborníkmi spoločnosti Swift v certifikovanom laboratóriu a sú plne kompatibilné s degradovanými parafínovými tkanivovými vzorkami alebo zriedenými vzorkami z tekutej biopsie.

„Technológia Accel-Amplicon Plus Cancer Panels by mohla znamenať revolúciu v onkologickom výskume," povedal Haley Fiske, obchodný riaditeľ v spoločnosti Swift Biosciences. „Integráciou vopred validovaného a jednoduchého nastavenia v rámci jedného panelu dokážu klinicky zameraní výskumníci maximalizovať množstvo dát získaných z každej vzorky nádoru, a tak zrýchliť tempo pri objavovaní a skríningu nádorových variantov."

Technológia Accel-Amplicon Plus Cancer Panels pozostáva z deviatich testov:

Panely chorôb

Accel-Amplicon Plus™ Colorectal Cancer Panel (pre kolorektálny karcinóm)

Accel-Amplicon Plus™ Lynch Syndrome Panel (pre Lynchov syndróm)

Accel-Amplicon Plus™ Lung Cancer Panel (pre rakovinu pľúc)

Accel-Amplicon Plus™ Myeloid Panel (pre myeloidné ochorenia)

Panely génov

Accel-Amplicon Plus™ 57G Pan-Cancer Profiling Panel (pre profily rôznych typov rakoviny)·

Accel-Amplicon Plus™ Comprehensive TP53 Gene Panel (komplexný panel génov)

Accel-Amplicon Plus™ BRCA1 and BRCA2 Gene Panel (pre gény BRCA1 a BRCA2)

Accel-Amplicon Plus™ BRCA 1, BRCA 2 and PALB 2 Gene Panel (pre gény BRCA1, BRCA2 a PALB 2)

Accel-Amplicon Plus™ EGFR Pathway Panel (pre dráhu EGFR)

Kľúčové funkcie a prínosy panelov novej generácie sekvenovania Accel-Amplicon Plus Cancer:

Pokrývajú tisícky klinicky relevantných mutácií detegovaných v databázach COSMIC a ClinVar, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v problematických oblastiach a na exóne alebo na úrovni celého génu u kľúčových génov

Detegujú zriedkavé varianty > 1% alelovej frekvencie kvôli identifikácii mutácií v zárodočnej línii alebo somatických mutácií v jedinom teste

Poskytujú veľké množstvo výstupov zo vzorky o hmotnosti 10-nanogramov získanej z degradovaných parafínových tkanivových vzoriek alebo zo špecifických preparátov ako je bezbunková DNA a aspirácia tenkou ihlou či iných malých biopsií

Sú kompatibilné so všetkými sekvenovacími technológiami spoločnosti Illumina

Prostredníctvom veľkého množstva výstupov, jednoduchého protokolu a spoľahlivých výsledkov umožňujú panely niekoľko zásadných onkologických aplikácií, vrátane:

Objavov a potvrdení somatických variantov s nízkou frekvenciou

Tvorby nádorových profilov v nových alebo konzervovaných vzorkách

Skríningu náchylnosti na ochorenie, skorej detekcie a recidívy

Terapeutickej účinnosti a monitoringu

Zároveň so vstupom technológie Accel-Amplicon Plus Cancer Panel na trh, uvádza spoločnosť do praxe aj Swift Bioinformatics Resources, otvorený zdroj a komerčné riešenie expedovania analýz veľkých dátových súborov novej generácie sekvenovania. Prvé dva nástroje podporujú cielený resekvenovací postup spoločnosti Swift, vrátane technológie Primerclip™, otvoreného zdroja úpravy na priméry a FAST Analysis™, softvéru intuitívnej detekcie variantov od firmy Genialis, ktorý hladko integruje zosúladenie, určovanie alely a záverečnú správu.

Technológia Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels už je komerčne dostupná. Viac informácií nájdete na: www.swiftbiosci.com.

O spoločnosti Swift Biosciences

Spoločnosť Swift Biosciences je súčasťou NGS Library Prep. Svoje sídlo má v meste Ann Arbor v štáte Michigan a zaoberá sa najmä vývojom inovatívnych riešení na prípravu knižníc pre novovznikajúce aplikácie založené na sekvenovaní novej generácie, vrátane sekvenovania celého genómu, cieleného sekvenovania DNA a analýzy epigenetických faktorov.

Produkty spoločnosti Swift Biosciences sú navrhnuté tak, aby pomáhali zákazníkom analyzovať náročné biologické vzorky rýchlejšie, jednoduchšie a s vyššou citlivosťou aj presnosťou a zabezpečovali kompatibilitu s najpopulárnejšími nástrojmi na trhu. Spoločnosť Swift Biosciences je prvou spoločnosťou, ktorá ponúka riešenia na prípravu knižníc na všetkých troch hlavných platformách, vrátane Pacific Biosciences®, Illumina® a Ion Torrent ™.

Spoločnosť otvorila svoje brány vo februári 2010 a jej vývoj umožňuje nové aplikácie vo viacerých odvetviach, vrátane agrigenomického, farmaceutického, akademického, biotechnologického a onkologického výskumu.

Viac informácií nájdete na: SwiftBioSci.com a sledujte Swift Biosciences aj cez Twitter (@SwiftBioSci).

