Swift Biosciences propose les Accel-Amplicon Plus Cancer Panels pour des initiatives de médecine de précision

Chaque tumeur comprend une combinaison unique d'altérations génomiques, qui peuvent déterminer la vitesse de croissance de la tumeur et la réponse au traitement. Le séquençage ciblé qui fait appel à des panels multigéniques ciblés offre une méthode précise et instructive permettant de détecter rapidement les variantes exploitables sur le plan clinique dans des gènes de cancer connus ou présumés. Cependant, la mise au point de panels de gènes de cancer nécessite un savoir-faire dans la bioinformatique afin d'identifier les marqueurs génétiques et les ressources supplémentaires pour concevoir, optimiser et valider un essai.

Accel-Amplicon Plus offre une capacité modulaire combinée qui confère aux laboratoires translationnels une plus grande flexibilité pour déployer plus d'une seule stratégie. Les laboratoires peuvent soit commencer avec un jeu de gènes plus large afin de dresser le profil complet des tumeurs et ensuite raffiner le contenu sur la base des marqueurs les plus instructifs, soit commencer avec un essai très ciblé afin de dépister automatiquement les variantes connues et exploitables sur le plan clinique. Chaque essai peut être élaboré pour accueillir jusqu'à 1 500 amplimères par panel, est conçu et validé en laboratoire d'analyse en milieu humide par les experts de Swift, et est entièrement compatible avec les échantillons FFPE dégradés ou les échantillons de biopsie liquide dilués.

« Les Accel-Amplicon Plus Cancer Panels peuvent révolutionner la recherche sur le cancer et en oncologie », explique Haley Fiske, directeur commercial chez Swift Biosciences. « En intégrant un contenu prévalidé et personnalisable dans un seul panel, les chercheurs cliniques peuvent maximiser les données générées par chaque échantillon de tumeur et accélérer leurs efforts pour découvrir et vérifier les variantes de cancer. »

Les Accel-Amplicon Plus Cancer Panels se composent de neuf essais :

Panels de maladies

Accel-Amplicon Plus™ Colorectal Cancer Panel

Accel-Amplicon Plus™ Lynch Syndrome Panel

Accel-Amplicon Plus™ Lung Cancer Panel

Accel-Amplicon Plus™ Myeloid Panel

Panels de gènes

Accel-Amplicon Plus™ 57G Pan-Cancer Profiling Panel

Accel-Amplicon Plus™ Comprehensive TP53 Gene Panel

Accel-Amplicon Plus™ BRCA1 and BRCA2 Gene Panel

Accel-Amplicon Plus™ BRCA 1, BRCA 2 and PALB 2 Gene Panel

Accel-Amplicon Plus™ EGFR Pathway Panel

Les principales caractéristiques et les atouts des Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels sont les suivants :

Ils couvrent des milliers de mutations intéressantes sur le plan clinique figurant dans les bases de données COSMIC et ClinVar, y compris celles dans les régions critiques et au niveau de l'exon du gène ou du gène complet pour les principaux gènes.

Ils détectent les variantes rares > 1 % de fréquence allélique afin de recenser les mutations tant germinales que somatiques dans le même essai.

Ils offrent de solides performances déjà avec des échantillons de 10 nanogrammes à partir d'échantillons FFPE dégradés ou des spécimens limités comme l'ADN libre circulant, les échantillons prélevés par aspiration à l'aide d'une fine aiguille ou d'autres petites biopsies.

Compatible avec les séquenceurs Illumina.

Offrant un contenu très instructif, un protocole facile et des résultats fiables, les panels permettent plusieurs applications oncologiques critiques, comme :

La découverte ou la confirmation de variantes somatiques à faible fréquence

Le profilage de tumeur dans des échantillons frais ou préservés

Dépistage des prédispositions aux maladies, détection précoce et récurrence

Efficacité et contrôle thérapeutiques

Parallèlement à la commercialisation des Accel-Amplicon Plus Cancer Panels, la société a lancé les Swift Bioinformatics Resources, un ensemble de solutions de source ouverte et commerciales permettant d'accélérer l'analyse de vastes ensembles de données NGS. Les deux premiers outils prennent en charge le flux de reséquençage ciblé de Swift, comme Primerclip™, un outil de source ouverte pour l'élagage des amorces, et FAST Analysis™, un logiciel de détection intuitive des variantes de Genialis qui intègre de façon transparente l'alignement, la dénomination des allèles et les rapports de synthèse.

Les Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels sont d'ores et déjà en vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.swiftbiosci.com.

À propos de Swift Biosciences

Swift Biosciences est la société de préparation de banques NGS. Basée à Ann Arbor, dans le Michigan, la société développe de nouvelles solutions de préparation de banques pour des applications émergentes basées sur le séquençage de nouvelle génération, notamment le séquençage du génome entier, le séquençage d'ADN ciblé et l'analyse épigénétique.

Les produits de Swift Biosciences sont conçus pour aider les clients à analyser les échantillons biologiques difficiles plus rapidement, plus facilement, avec une sensibilité et une précision plus importantes, tout en étant compatibles avec les instruments les plus pointus. Swift Biosciences est la première société à proposer des solutions de préparation de banques pour les trois principales plateformes de séquençage : Pacific Biosciences®, Illumina® et Ion Torrent™.

La société a ouvert ses portes en février 2010 et son développement de produits a permis de trouver de nouvelles applications dans de nombreux secteurs, notamment l'agrigénomique, les produits pharmaceutiques, le milieu académique, les biotechnologies et la recherche en oncologie.

Pour plus d'informations, consultez SwiftBioSci.com et suivez Swift Biosciences sur Twitter (@SwiftBioSci).

