Spoločnosť S'Young International oslavuje otvorenie svojho areálu S'YOUNG CITY a víta ďalšie globálne značky na čínskom trhu

ŠANGHAJ, 15. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť S'Young International („S'YOUNG"), iniciátor modelu spolupráce CP (China Partner), usporiadala 14. apríla 2023 slávnostný ceremoniál presťahovania, aby oficiálne otvorila svoj nový areál S'YOUNG CITY v meste Čchang-ša v provincii Chu-nan.

Live Shot of S'YOUNG CITY Design sketch of photovoltaic projects

S'YOUNG CITY sa nachádza na mieste bývalého pamätníka venovaného Kuan Jüovi, známej historickej osobnosti z obdobia troch čínskych ríší (220 až 280 n. l.). V tradičnej čínskej kultúre je Kuan Jü považovaný za symbol ušľachtilých vlastností, ako je spravodlivosť, priateľstvo a dôvera, ktoré tiež tvoria základný koncept spolupráce medzi spoločnosťou S'YOUNG a jej partnerskými značkami.

Okrem toho je Kuan Jü uctievaný ako „Boh šťastia" a Číňania mu na celom svete vzdávajú hold už tisícročia. Približne pred 1700 rokmi bol Kuan Jü očarený malebnou pastierskou scenériou tohto miesta, neodolal a zosadol z koňa, aby spoznal kultúrnu atmosféru a nádherný spôsob života. Dnes sa tu usadila spoločnosť S'YOUNG CITY, ktorá stelesňuje firemnú kultúru „Šťastná práca, vášnivý život" vybudovaním piatich areálov v jednom, aby čínskym spotrebiteľom a globálnym značkám poskytla lepší zážitok.

V roku 2018 bola spoločnosť S'YOUNG International oficiálne založená v Šanghaji, ekonomickom centre Číny, s kanceláriou so stovkami zamestnancov na Huaihai Road v centre Šanghaja. Čína je pritom obrovský trh s 1,4 miliardou ľudí a rozmanitou mestskou štruktúrou. Mestá prvej úrovne, ako sú Peking a Šanghaj, predstavujú len 5 % celkovej populácie, zatiaľ čo nové mestá prvej úrovne, ako sú Čchang-ša, Čcheng-tu, Čchung-čching a Wu-chan, sa rýchlo rozvíjajú. S'YOUNG CITY sa nachádza v meste Čchang-ša, pretože nové mestá prvej a druhej úrovne, ktoré Čchang-ša predstavuje, majú takmer 500 miliónov obyvateľov a sú bližšie k životnému prostrediu prevažnej väčšiny mestských obyvateľov v Číne. V tomto meste sa spoločnosť S'YOUNG bude môcť začleniť do obrovskej mestskej populácie, lepšie uspokojiť životné návyky najväčšej mestskej populácie v Číne a lepšie poskytovať služby a nadväzovať kontakty so širším okruhom spotrebiteľov na značne expandujúcom trhu so spotrebnými kozmetickými výrobkami.

S'YOUNG CITY je otvorený a komplexný komunitný priestor. Okrem kancelárskych priestorov sa v areáli nachádzajú aj rôzne verejné služby, zábavné zariadenia a zelená ekológia, ktorých cieľom je vytvoriť pre zamestnancov prostredie zamerané na efektívnu prácu a vyvážený zdravý životný štýl.

Integračný areál: 24-hodinový voľnočasový areál, ktorý integruje kultúrny život mesta

Ako podnik, ktorý sa zameriava na obyvateľov miest a poskytuje diverzifikované globálne kozmetické produkty, sa spoločnosť S'YOUNG usiluje o maximálnu perspektívu a skúsenosti používateľov a do dizajnu S'YOUNG CITY integruje koncept „zákazník na prvom mieste". S'YOUNG CITY sa dômyselne integruje do okolitej komunity a na 24 hodín denne otvára voľnočasový park pre obyvateľov komunity, pričom poskytuje zariadenia na trávenie voľného času pre používateľov komunity, aby mohli zažiť kultúru S'YOUNG. Zároveň umožňuje spoločnosti S'YOUNG International zostať v úzkom spojení so svojou cieľovou skupinou používateľov, ktorí sú zakorenení v mestskom živote počas každodennej práce.

Areál s bohatým potenciálom: príjemné skúsenosti v mladom a rozmanitom areáli

S'YOUNG CITY má časť na vyžitie, v ktorej sa môže spoločne stravovať až tisíc ľudí, a je tiež vybavená futbalovým ihriskom, tenisovým kurtom, basketbalovým ihriskom, tanečným štúdiom, kúpeľným centrom, knižnicou a ďalšími rozmanitými zariadeniami, aby poskytla komplexný komunitný priestor, kde môžu zamestnanci dosiahnuť mladistvý a energický životný štýl.

Okrem toho S'YOUNG CITY ponúka rozmanitú škálu svetových kultúr, ktoré môžete spoznať. V areáli sa predstavuje nielen britská značka kávy Costa Coffee, ale aj špeciálne prevezená verejná telefónna búdka z Londýna zo 70. rokov, ktorá vytvára klasickú scénu britskej ulice. Na vytvorenie „záhrady Grasse" so silnou francúzskou vôňou a umeleckou atmosférou boli použité rastliny z mesta Grasse na juhu Francúzska.

Kyslíkový areál: vytvorenie kancelárskeho prostredia s „prírodným kyslíkovým barom" na zmiernenie pracovného stresu

S'YOUNG CITY je vybavené na mieru vyhotoveným „centrálnym kyslíkovo iónovým systémom rozvodu vzduchu" na zlepšenie kvality života zamestnancov. Všetky zasadacie miestnosti sú vybavené kyslíkovými a zápornými iónovými systémami, ktoré dokážu rýchlo zvýšiť obsah kyslíka v interiéri na úroveň lesného kyslíkového baru a vytvoriť prirodzené pracovné prostredie podobné kyslíkovému baru, v ktorom sa zamestnanci môžu ponoriť do svojej práce. Svieže prostredie na dýchanie, ktoré systém poskytuje, môže tiež znížiť únavu z práce a poskytnúť osviežujúcu atmosféru pre brainstorming a inšpiráciu.

Umelecký areál: návrat v čase, prepojenie národov, vytvorenie exkluzívneho umeleckého centra S'YOUNG

Spoločnosť S'YOUNG vytvorila v areáli exkluzívny „Les talentov" pre „absolventov S'YOUNG" ktorí v nej pracujú viac ako 8 rokov. 183 „absolventov S'YOUNG" tu osobne zasadilo strom ginko, ktorý symbolizuje odolnosť a vyrovnanosť a pripomína 1464 rokov mladosti, ktoré spoločne venovali S'YOUNG. Okrem toho S'YOUNG CITY vytvorilo aj „Les značiek" pre partnerov, vypestovalo stromy s vodou a pôdou z 19 krajín, vytvorilo medzinárodnú sochu kozy s vodou a pôdou z 2 857 miest na celom svete a založilo umeleckú galériu S'YOUNG so 17 umeleckými dielami vytvorenými globálnymi partnermi a 4 000 zamestnancami.

Spoločnosť S'YOUNG navrhla koncept „Výskum a bádanie" a „Stuha času S'YOUNG", ktoré odrážajú neúnavnú snahu zamestnancov o technológie a ducha 60 rokov nepretržitých inovácií a podnikania.

Čistý areál: podpora nízkouhlíkových technológií, poskytovanie zeleného priestoru

Spoločnosť S'YOUNG aktívne reaguje na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a využíva nové koncepcie rozvoja na vytvorenie ekologickej a udržateľnej ľudskej komunity. Spoločnosť S'YOUNG intenzívne podporuje využívanie čistej energie a zavádza fotovoltické projekty, ktoré vydržia 25 rokov a môžu znížiť emisie oxidu uhličitého o takmer 2 300 ton ročne, pričom celkové zníženie emisií uhlíka predstavuje 57 500 ton. Zároveň sa očakáva, že areál poskytne spoločnosti viac ako 3 milióny kilowatthodín ekologickej elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie a prispeje k budovaniu ekologickejšieho národa s nízkou produkciou uhlíka a ochranou životného prostredia.

S'YOUNG CITY vybudovalo udržateľné mestské komunity s konceptom piatich areálov v jednom na základe hodnôt integrácie, bohatého potenciálu, kyslíka, umenia a udržateľnosti. S'YOUNG CITY víta značky z celého sveta, pomáha globálnym značkám nadviazať kontakt so širokou skupinou čínskych spotrebiteľov, pomáha im uspokojovať ich vlastné rozmanité potreby a spoznávať rozmanité kultúry prostredníctvom používania rozmanitých značiek.

O spoločnosti S'Young International

S'Young International, priekopník modelu spolupráce CP, je otvorená digitálna platforma, ktorá umožňuje globálnym kozmetickým značkám prístup a spojenie s čínskym trhom tým, že poskytuje kompletné riešenie, ktoré sa zameriava na ich všestranný, multikanálový a kompletný celoživotný rozvoj. Spoločnosť S'Young International v súčasnosti spolupracuje s viac ako 50 kozmetickými značkami na celom svete.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054314/Live_Shot_S_YOUNG_CITY.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054315/Design_sketch_photovoltaic_projects.jpg

