S'Young International feiert die Eröffnung seines Campus S'YOUNG CITY und heißt weitere globale Marken auf dem chinesischen Markt willkommen

SHANGHAI, 15. April 2023 /PRNewswire/ -- ARMSON S'Young International („S'YOUNG"), der Initiator des Kooperationsmodells CP (China Partner), hielt eine große Umzugszeremonie am 14.04.2023 ab, um offiziell seinen neuen Campus, S'YOUNG CITY in Changsha, Provinz Hunan, zu eröffnen.

Live Shot of S'YOUNG CITY Design sketch of photovoltaic projects

S'YOUNG CITY befindet sich an der Stelle eines ehemaligen Denkmal, das Guan Yu, einer bekannten historischen Figur aus der Zeit der drei Reiche im alten China (220 bis 280 n. Chr.) gewidmet ist. In der traditionellen chinesischen Kultur gilt Guan Yu als Symbol für edle Eigenschaften wie Rechtschaffenheit, Freundschaft und Vertrauen, die auch das Kernkonzept der Zusammenarbeit zwischen S'YOUNG und seinen Markenpartnern bilden.

Darüber hinaus wird Guan Yu als „Gott des Glücks" verehrt und seit Jahrtausenden von Chinesen auf der ganzen Welt verehrt. Vor etwa 1.700 Jahren war Guan Yu von der malerischen Landschaft dieses Ortes so fasziniert, dass er von seinem Pferd abstieg, um die kulturelle Atmosphäre und den wunderbaren Way of Life zu erleben. Heute hat sich S'YOUNG CITY hier etabliert und verkörpert die Unternehmenskultur „Happy Work, Passionate Life" durch den Bau von fünf in einem Campus, um chinesischen Verbrauchern und globalen Marken ein verbessertes Erlebnis zu bieten.

Im Jahr 2018 wurde S'Young International in Shanghai, dem wirtschaftlichen Zentrum von China, mit einem Büro in der Huaihai Road im Zentrum von Shanghai mit Hunderten von Mitarbeitern gegründet. Mittlerweile ist China ein riesiger Markt mit 1,4 Milliarden Menschen und einer vielfältigen städtischen Struktur. Städte der ersten Ebene wie Peking und Shanghai machen nur 5 % der Gesamtbevölkerung aus, während neue Städte der ersten Ebene wie Changsha, Chengdu, Chongqing und Wuhan schnell entstehen. S'YOUNG CITY befindet sich in Changsha, da die neuen Städte der ersten und zweiten Ebene, die durch Changsha mit einer städtischen Bevölkerung von fast 500 Millionen repräsentiert werden, mehr dem Lebensstandard der großen Mehrheit der Stadtbewohner in China entsprechen. In dieser Stadt kann sich S'YOUNG in die riesige städtische Bevölkerung integrieren und besser auf die Lebensgewohnheiten von Chinas größter städtischer Bevölkerung eingehen, um einen breiteren Kundenkreis auf dem stark wachsenden Markt für Schönheitsprodukte besser zu bedienen und sich mit ihnen zu verbinden.

S'YOUNG CITY ist ein offener und umfassender Gemeinschaftsraum. Neben Bürofunktionen verfügt der Campus auch über verschiedene öffentliche Dienstleistungen, Unterhaltungseinrichtungen und eine grüne Ökologie, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter auf effizientes Arbeiten und einen ausgewogenen gesunden Lebensstil konzentrieren können.

Integrationscampus: Ein 24-Stunden-Freizeitcampus, der das kulturelle Leben der Stadt integriert

Als Unternehmen, das sich auf Stadtbewohner konzentriert und diversifizierte globale Schönheitsprodukte anbietet, verfolgt S'YOUNG die ultimative Perspektive und Erfahrung der Nutzer und verankert das Konzept „Kunden First" in das Design von S'YOUNG CITY. S'YOUNG CITY lässt sich intelligent in die umliegende Gemeinschaft integrieren und verfügt über einen Freizeitpark für die Einwohner der Gemeinde, der 24 Stunden am Tag geöffnet ist und Freizeiteinrichtungen für die Gemeindenutzer bietet, sodass sie die S'YOUNG-Kultur erleben können. Gleichzeitig ermöglicht S'Young International bei der täglichen Arbeit eng mit der im städtischen Leben verwurzelten Zielgruppe verbunden zu bleiben.

Pluripotent Campus: Einen jungen und diversen Campus erleben

S'YOUNG CITY verfügt über einen Gemeinschaftsraum mit Platz für bis zu tausend Personen für gemeinsame Mahlzeiten. Darüber hinaus sind auch ein Fußballplatz, Tennisplatz, Basketballplatz, ein Tanzstudio, ein SPA-Center, eine Bibliothek und andere vielfältige Einrichtungen vorhanden, um einen allumfassenden Gemeinschaftsraum zu bieten, in dem Mitarbeiter an einem jugendlichen und dynamischen Lebensstil teilnehmen können.

Darüber hinaus bietet S'YOUNG CITY eine Vielzahl globaler Kulturen zum Erleben. Der Campus führt nicht nur die britische Kaffeemarke Costa Coffee ein, sondern verfügt auch über eine speziell eingeflogene öffentliche Telefonzelle aus dem London der 1970er Jahre, um eine klassische britische Straßenszene nachzubilden. Inzwischen wurden Pflanzen aus Grasse, Südfrankreich, angepflanzt, um den „Grasse Garden" mit seinem starken französischen Duft und einer künstlerischen Atmosphäre zu kreieren.

Oxygen Campus: Schaffung einer „natürlichen Sauerstoffbar"-Büroumgebung, um beruflichen Stress abzubauen.

S'YOUNG CITY ist mit einem maßgeschneiderten „Central Waterfall Oxygen Ionic Air System" ausgestattet, um die Lebensqualität der Mitarbeiter zu verbessern. Alle Tagungsräume sind mit Sauerstoff- und Negativ-Ionen-Anlagen ausgestattet, die den Sauerstoffgehalt im Innenbereich schnell auf das Niveau einer Waldsauerstoffbar anheben und eine natürliche Sauerstoffbar-ähnliche Arbeitsumgebung schaffen können, wo Mitarbeiter vollständig in ihre Arbeit eintauchen können. Die vom System bereitgestellte frische atmungsaktive Umgebung kann auch die Arbeitsermüdung verringern und eine erfrischende Atmosphäre für Brainstorming und Inspiration bieten.

Art Campus: Die Zeit zurückverfolgen, Nationen verbinden, eine exklusive S'YOUNG-Kunstschmiede schaffen

Auf dem Campus hat S'YOUNG einen exklusiven „Talent Forest" für „S'YOUNG Graduates", die seit mehr als 8 Jahren im Unternehmen sind, geschaffen. Hier haben 183 „S'YOUNG Graduates" persönlich einen Ginkgobaum gepflanzt, der als Symbol für Widerstandskraft und Gelassenheit steht und an die 1.464 Jahre Jugend erinnert, die sie gemeinsam zu S'YOUNG beigetragen haben. Darüber hinaus schuf S'YOUNG City auch den „Brand Forest" für Partner, kultivierte Bäume mit Wasser und Erde aus 19 Ländern, schuf eine international geschaffene Ziegenskulptur mit Wasser und Erde aus weltweit 2.857 Orten und gründete die S'YOUNG Kunstgalerie mit 17 Kunstwerken, die von globalen Partnern und 4.000 Mitarbeitern geschaffen wurden.

S'YOUNG hat „Research & Exploration" und „S'Young Ribbon of Time" entwickelt, die das unermüdliche Streben der Mitarbeiter nach Technologie und den Geist von 60 Jahren kontinuierlicher Innovation und Unternehmertum widerspiegeln.

Pure Campus: Förderung kohlenstoffarmer Technologie und Schaffung eines Grünraums.

S'YOUNG reagiert aktiv auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und nutzt neue Entwicklungskonzepte für eine grüne und nachhaltige Gesellschaft. S'YOUNG setzt sich mit Nachdruck für die Anwendung sauberer Energie ein und führt Photovoltaik-Projekte ein, die 25 Jahre dauern und die Kohlendioxidemissionen um fast 2.300 Tonnen pro Jahr bei einer Kohlenstoffreduktion von insgesamt 57.500 Tonnen reduzieren können. Durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wird der Campus der Gesellschaft über 3 Millionen Kilowattstunden Ökostrom zur Verfügung stellen und somit zum Schutz der Umwelt und zum Aufbau einer umweltfreundlicheren und kohlenstoffarmen Nation beitragen.

S'YOUNG CITY hat nachhaltige Stadtgemeinden mit dem Konzept von fünf Campuses in einem aus dem Wert von Integration, Pluripotenz, Sauerstoff, Kunst und Nachhaltigkeit aufgebaut. S'YOUNG CITY begrüßt Marken aus der ganzen Welt und hilft globalen Marken, sich mit einer breiten Gruppe chinesischer Verbraucher zu verbinden und ihnen dabei zu helfen, ihre eigenen vielfältigen Bedürfnisse zu erfüllen und verschiedene Kulturen durch die Nutzung verschiedener Marken zu erleben.

Informationen zu S'Young International

S'Young International, der Initiator des CP-Kooperationsmodells, ist eine offene, digital gesteuerte Plattform, die es globalen Schönheitsmarken ermöglicht, den chinesischen Markt zu erschließen und mit ihm in Verbindung zu treten, indem sie eine Komplettlösung anbietet, die sich auf die Entwicklung in allen Dimensionen, über alle Kanäle und den gesamten Lebenszyklus konzentriert. S'Young International hat inzwischen mit mehr als 50 Schönheitsmarken in aller Welt zusammengearbeitet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054314/Live_Shot_S_YOUNG_CITY.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054315/Design_sketch_photovoltaic_projects.jpg

SOURCE S'Young International