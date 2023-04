S'Young International świętuje otwarcie swojego kampusu S'YOUNG CITY, zapraszając do współpracy nowe globalne marki na chińskim rynku

SZANGHAJ, 18 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- S'Young International („S'YOUNG"), inicjator modelu współpracy China Partner (CP), zorganizował wielką ceremonię relokacji, aby oficjalnie zainaugurować działalność swojego nowego kampusu S'YOUNG CITY, zlokalizowanego w mieście Changsha, w prowincji Hunan.

Live Shot of S'YOUNG CITY Design sketch of photovoltaic projects

S'YOUNG CITY znajduje się w miejscu, gdzie uprzednio znajdował się pomnik poświęcony Guanowi Yu, wybitnej postaci historycznej z epoki Trzech Królestw (220-280). W tradycyjnej kulturze chińskiej Guan Yu jest uważany za symbol szlachetnych zalet, takich jak sprawiedliwość, przyjaźń i zaufanie, które również składają się na główną koncepcję współpracy pomiędzy S'YOUNG i markami partnerskimi.

Ponadto, Guan Yu jest czczony jako „bóg szczęścia" przez Chińczyków na całym świecie od tysiącleci. Około 1700 lat temu, Guan Yu został urzeczony malowniczą sielską scenerią tego miejsca i nie mógł oprzeć się pokusie przerwania swoje konnej podróży, aby doświadczyć tej kulturowej atmosfery i wspaniałego stylu życia. Dzisiaj swoją siedzibę ma tutaj S'YOUNG CITY, ucieleśniając kulturę organizacyjną firmy zawartą w haśle „Szczęśliwa praca, życie pełne pasji" poprzez połączenie pięciu kampusów w jeden, aby zapewnić chińskim klientom i światowym markom doskonałe doświadczenia.

W 2018 r. firma S'YOUNG International została założona w Szanghaju, centrum gospodarczym Chin, zatrudniając w swoich biurach setki pracowników na ulicy Huaihai Road w centrum miasta. W międzyczasie, Chiny stały się ogromnym rynkiem z 1,4 mieszkańców i zróżnicowaną strukturą miejską. Miasta pierwszego szczebla, jak Pekin i Szanghaj zamieszkuje zaledwie 5% wszystkich mieszkańców Chin, podczas gdy nowe miasta tego samego szczebla, takie jak Changsha, Chengdu, Chongqing i Wuhan rozwijają się dynamicznie. S'YOUNG CITY zlokalizowany jest w Changshy, ponieważ nowe miasta szczebla pierwszego i drugiego, takie jak Changsha, są zaludnione przez niemal 500 milionów mieszkańców i są bliższe atmosferze życia, jakie wiedzie przeważająca część mieszkańców obszarów miejskich w Chinach. W tym mieście, S'YOUNG uzyska możliwość integracji z dużą populacją miejską i zapewnienia lepszej odpowiedzi na potrzeby związane z nawykami największej grupy mieszkańców miast, tym samym nawiązując lepsze relacje z bardziej zróżnicowanymi grupami klientów w rozwijającym się rynku produktów do pielęgnacji urody.

S'YOUNG CITY jest otwartą i kompleksową przestrzenią dostępną dla społeczności. Oprócz przestrzeni biurowej, na terenie kampusu dostępne jest również szereg usług publicznych, obiektów rozrywkowych i miejsc przyjaznych dla środowiska, których celem jesteś stworzenie otoczenia dla pracowników, aby mogli skupić się na wydajnej pracy i znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Kampus integracji: Otwarty całą dobę teren rekreacyjny, który integruje kulturalne życie miasta

Jako przedsiębiorstwo, które koncentruje się na mieszkańcach miasta i zapewnia zróżnicowane produkty do pielęgnacji urody z całego świata, S'YOUNG poszukuje najlepszej perspektywy i doświadczeń użytkownika, wpisując koncepcję „Klient na pierwszym miejscu" w architekturę S'YOUNG CITY. S'YOUNG CITY sprytnie integruje się z lokalną społecznością, udostępniając park rekreacyjny przez całą dobę dla jej mieszkańców i zapewniając im dostęp do znajdujących się tam obiektów, aby mogli doświadczyć kultury S'YOUNG. Jednocześnie, pozwala to firmie S'YOUNG International na bliskie relacje z grupami docelowymi, zanurzonymi w miejskim stylu życia podczas codziennej pracy.

Kampus o wielu możliwościach: Przyjazne doświadczenie młodego i zróżnicowanego kampusu

S'YOUNG CITY ma część socjalną, która może pomieścić do tysiąca osób na wspólny posiłek i wyposażona jest również w boisko piłkarskie, kort tenisowy, boisko do koszykówki, studio tańca, ośrodek SPA, bibliotekę i wiele innych różnorodnych obiektów, aby zapewnić wszechstronną przestrzeń gdzie pracownicy mogą żyć zgodnie z młodzieńczym i energicznym stylem życia.

Ponadto, S'YOUNG CITY oferuje zróżnicowaną gamę globalnych kultur, których można tam doświadczyć. Znajduje się tam nie tylko brytyjska marka kawy Costa Coffee, lecz również specjalnie przetransportowana drogą powietrzną budka telefoniczna z lat siedemdziesiątych XX w. z Londynu, aby odtworzyć klasyczną scenę angielskiej ulicy. Rośliny z Grasse na południu Francji zastosowano do stworzenia „Ogrodu Grasse", charakteryzującego się mocnymi aromatami i artystyczną atmosferą.

Kampus tlenowy. Stworzenie środowiska „naturalnego baru tlenowego" w biurze w celu przeciwdziałania stresowi w pracy

Kampus S'YOUNG CITY wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany „Centralny wodospadowy system natleniania i jonizacji powietrza" poprawiający jakość życia pracowników. Wszystkie sale spotkań wyposażone są w systemy natleniania i wytwarzania jonów ujemnych, które mogą szybko podnieść stężenie tlenu wewnątrz pomieszczenia do poziomu leśnego baru tlenowego i stworzyć środowisko pracy przypominające naturalny bar tlenowy, gdzie pracownicy mogą zanurzyć się w wykonywane przez siebie zadania. Otoczenie umożliwiające dostęp do świeżego powietrza zapewniony przez system może również obniżyć zmęczenie i zapewnić odświeżającą atmosferę pozwalającą na burze mózgów i inspiracje.

Kampus sztuki: Powrót do przeszłości, powiązania pomiędzy narodami, stworzenie jedynej w swoim rodzaju kuźni sztuki S'YOUNG

Na terenie kampusu, firma S'YOUNG stworzyła unikatowy „Las talentów" dla „Absolwentów S'YOUNG", którzy są częścią zespołu firmy od ponad 8 lat. Tutaj 183 „Absolwentów S'YOUNG" osobiście posadziło miłorząb japoński symbolizujący wytrwałość i spokój, upamiętniając 1 464 lat młodzieży oraz pokazując, że razem przyczynili się do rozwoju S'YOUNG. W S'YOUNG CITY stworzono również „Las Marek" dla partnerów, gdzie uprawniane są drzewa z wykorzystaniem wody i gleb z 19 krajów. W ramach współpracy międzynarodowej stworzono tam również rzeźbę kozy z wody i ziemi z 2 857 miejsc na całym świecie oraz założono galerię sztuki S'YOUNG z 17 dziełami stworzonymi przez międzynarodowych partnerów firmy i 4 000 pracowników.

Firma S'YOUNG zaprojektowała „Badania i poszukiwania" i „Wstęgę czasu S'YOUNG", które odzwierciedlają niestrudzone działania pracowników na rzecz poszukiwania nowych technologii i ducha 60 lat innowacji i przedsiębiorczości.

Czysty kampus: Promowanie niskoemisyjnych technologii i zapewnienie ekologicznej przestrzeni

S'YOUNG aktywnie dąży do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, stosując nowe koncepcje rozwoju w celu stworzenia ekologicznej i zrównoważonej społeczności. S'YOUNG z energią promuje stosowanie czystych źródeł energii i wdraża inwestycje fotowoltaiczne, które posłużą przez 25 lat i obniżą emisję dwutlenku węgla o niemal 2 300 ton rocznie, przy łącznym ograniczeniu emisji CO 2 o 57 500 ton. Jednocześnie przewidywane jest dostarczenie społeczności ponad 3 mln kWh ekologicznej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i wniesienie wkładu w budowę bardziej ekologicznego narodu dzięki niskoemisyjnym rozwiązaniom i ochronie przyrody.

S'YOUNG CITY buduje zrównoważone społeczności miejskie na podstawie koncepcji pięciu kampusów w jednym opartej na wartościach integracji, szerokiej gamy możliwości, tlenu, sztuki i zrównoważonego rozwoju. S'YOUNG CITY zaprasza marki z całego świata, wspiera międzynarodowe marki w nawiązaniu relacji z szeroką grupą chińskich konsumentów, pomagając im w spełnianiu ich własnych zróżnicowanych potrzeb i doświadczaniu różnych kultur poprzez stosowanie różnorodnych marek produktów.

S'Young International

S'Young International, pionier modelu współpracy CP, jest opartą na w rozwiązaniach cyfrowych otwartą platformą, która umacnia pozycję międzynarodowych marek sektora pielęgnacji urody poprzez dostęp do chińskiego rynku oraz zapewnienie kompleksowego rozwiązania, które skoncentrowane jest na ich wielowymiarowym i wielokanałowym rozwoju obejmującym cały cykl życia produktu. S'Young International współpracuje obecnie z ponad 50 markami branży beauty z całego świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2054314/Live_Shot_S_YOUNG_CITY.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2054315/Design_sketch_photovoltaic_projects.jpg

SOURCE S'Young International