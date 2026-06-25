Spoločnosť Voltage Energy predstavuje na veľtrhu Intersolar Europe 2026 riešenia v podobe predmontovaných kabelážnych riešení
News provided byVoltage Energy Group
Jun 25, 2026, 14:28 ET
Tieto riešenia, medzi ktoré patria LYNX PLUS a IBEX PLUS, predstavujú systémové riešenie EBOS určené na rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie zavádzanie solárnych elektrární v priemyselnom meradle.
CHAPEL HILL, Severná Karolína, 25. júna 2026 /PRNewswire/ -- V dňoch 23. až 25. júna spoločnosť Voltage Energy Group („Voltage Energy"), popredný svetový dodávateľ riešení pre elektrické doplnkové zariadenia (EBOS) určených pre solárne projekty na úrovni energetických spoločností, predstavila svoje riešenia EBOS na úrovni systému na veľtrhu Intersolar Europe 2026 v Mníchove. V tomto roku spoločnosť predviedla, ako sa jej vlajkové lode v oblasti predmontovaných kabelážnych riešení, LYNX PLUS a IBEX PLUS, bezproblémovo začleňujú do širšieho systémového riešenia EBOS, ktoré je navrhnuté na podporu novej generácie vysokonapäťových solárnych projektov s vysokým výkonom.
Od produktov pre elektroinštaláciu až po riešenia EBOS na úrovni systému
Vzhľadom na to, že veľké solárne projekty sa vyvíjajú smerom k architektúram s vyšším výkonom a vyšším napätím, spoločnosť Voltage Energy rozšírila svoju ponuku nad rámec jednotlivých kabelážnych produktov a ponúka komplexné, vopred zmontované riešenie kabeláže na úrovni systému, ktoré pokrýva celý rozsah aplikácií s rôznymi prúdovými kapacitami. Tým pomáha developerom a spoločnostiam EPC optimalizovať návrh projektov, znížiť zložitosť inštalácie a zvýšiť dlhodobú spoľahlivosť systému.
V porovnaní s tradičnými spôsobmi zapájania jednotlivých káblov môžu tieto riešenia znížiť spotrebu káblov až o 33 % a skrátiť čas inštalácie až o 50 %, čím prispievajú k urýchleniu realizácie projektov a zvýšeniu efektívnosti nasadenia.
„Vývojári solárnych projektov a dodávatelia EPC čelia čoraz väčšiemu tlaku, aby realizovali rozsiahlejšie projekty s menším množstvom inštalačných zdrojov a v kratších termínoch," uviedol Bob Slack, technický riaditeľ spoločnosti Voltage Energy. „Veríme, že budúcnosť spoločnosti EBOS spočíva v integrovaných riešeniach na úrovni systému, ktoré zjednodušujú nasadenie, prispievajú k zníženiu celkových nákladov na výrobu energie (LCOE) v rámci projektov a zároveň pripravujú zákazníkov na architektúry s vyšším napätím."
Riešenie všetkých výziev v oblasti prúdovej kapacity
Portfólio riešení spoločnosti Voltage Energy zahŕňa produkty LYNX PLUS, IBEX PLUS, LYNX, IBEX a ALEX, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvládali rôznorodé topológie projektov a elektrické zaťaženia.
- Systém LYNX PLUS je špeciálne navrhnutý pre aplikácie s vyšším prúdom, podporuje prierez hlavných vodičov až do 400 mm2 (853 A), znižuje pokles napätia až o 34 % v porovnaní s bežnými konštrukciami s prierezom 240 mm2 a eliminuje potrebu tradičných zberných skríň, čím zjednodušuje inštaláciu a prevádzku a údržbu.
- IBEX PLUS vyplňuje kritickú medzeru v oblasti stredných prúdov v rozsahu 70 – 168 A. Vďaka konštrukcii s 97 % podielom ohybného hliníkového kábla je až o 41 % ľahší ako tradičné medené alternatívy a môže znížiť investičné náklady až o 27 %. Možnosti hybridných rozhraní z medi a hliníka poskytujú väčšiu flexibilitu pri návrhu a zároveň optimalizujú využitie materiálov a logistiku.
Určené pre solárne systémy pripravené na 2 kV
Spoločnosť Voltage Energy vo svojich predmontovaných riešeniach EBOS kombinuje inovatívne flexibilné hliníkové vodiče, optimalizované elektrické rozvody a architektúry pripravené na napätie 2 kV, čím prispieva k zvýšeniu efektívnosti inštalácie a zároveň podporuje meniace sa potreby solárnych projektov na úrovni energetických spoločností. Modely LYNX PLUS aj IBEX PLUS získali v USA certifikáciu UL 2 kV a v súčasnosti prebiehajú certifikačné procesy v Európe, vďaka čomu je spoločnosť Voltage Energy pripravená podporovať širšie zavádzanie pokročilých riešení EBOS na systémovej úrovni v celej Európe.
O spoločnosti Voltage Energy Group
Spoločnosť Voltage Energy Group („Voltage Energy"), založená v roku 2016, je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti elektrických doplnkových systémov (EBOS) pre solárne projekty na úrovni energetických spoločností, s celosvetovým sídlom v Chapel Hill v Severnej Karolíne. Spoločnosť Voltage Energy poskytuje inovatívne technológie a služby navrhnuté s ohľadom na hodnotu, ktoré zvyšujú efektívnosť inštalácie, zlepšujú bezpečnosť a optimalizujú dlhodobý výkon systému.
Sme skupina inovatívnych ľudí, ktorým na odvetví obnoviteľných zdrojov energie úprimne záleží. Viac informácií o nás nájdete na stránke www.voltageenergy.com.
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