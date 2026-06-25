Voltage Energy демонстрирует предварительно смонтированные решения для кабельной проводки на выставке Intersolar Europe 2026

Эти решения, включающие модели LYNX PLUS и IBEX PLUS, представляют собой системный подход к реализации электрической инфраструктуры солнечных электростанций (EBOS), обеспечивая более быстрое, простое и эффективное развертывание крупномасштабных проектов солнечной энергетики.

ЧАПЕЛ-ХИЛЛ, штат Северная Каролина, 25 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- С 23 по 25 июня компания Voltage Energy Group («Voltage Energy»), ведущий мировой поставщик решений в области электрической инфраструктуры солнечных электростанций (Electrical Balance of System, EBOS) для крупномасштабных проектов солнечной энергетики, представила свои системные решения EBOS на выставке Intersolar Europe 2026 в Мюнхене. В этом году компания продемонстрировала, как ее флагманские, предварительно смонтированные решения для кабельной проводки LYNX PLUS и IBEX PLUS органично интегрируются в комплексную системную архитектуру EBOS, предназначенную для поддержки нового поколения высоковольтных и высокомощных проектов солнечной энергетики.

Voltage Energy at Intersolar Europe 2026

От кабельной продукции к системным решениям EBOS

На фоне перехода крупномасштабных проектов солнечной энергетики к архитектурам более высокой мощности и напряжения компания Voltage Energy вышла за рамки поставок отдельных кабельных изделий и теперь предлагает комплексные, предварительно смонтированные системные решения для кабельной проводки, охватывающее широкий диапазон токовых нагрузок, что помогает застройщикам и EPC-подрядчикам оптимизировать проектные решения, снизить сложность монтажа и повысить долгосрочную надежность системы.

По сравнению с традиционными схемами последовательной прокладки кабелей такие решения позволяют уменьшить расход кабельной продукции до 33% и сократить время установки до 50%, ускоряя реализацию проектов и повышая эффективность строительства.

«Разработчики проектов солнечной энергетики и EPC-подрядчики сталкиваются с растущим давлением, связанным с необходимостью реализовать все более крупные проекты при ограниченных монтажных ресурсах и во все более сжатые сроки, — отметил технический директор Voltage Energy Боб Слэк (Bob Slack). — Мы убеждены, что будущее EBOS связано с интегрированными системными решениями, которые упрощают развертывание объектов, способствуют снижению приведенной стоимости электроэнергии (LCOE) и одновременно готовят заказчиков к переходу на архитектуры с более высоким напряжением».

Решение для любых требований по токовой нагрузке

Портфель решений Voltage Energy включает системы LYNX PLUS, IBEX PLUS, LYNX, IBEX и ALEX, разработанные для работы с различными конфигурациями проектов и электрическими нагрузками.

Решение LYNX PLUS специально разработано для применения в системах с высоким током и поддерживает магистральные линии сечением до 400 мм 2 (853 А), позволяя снизить падение напряжения до 34% по сравнению с традиционными системами на базе кабелей сечением 240 мм 2 и отказаться от традиционных распределительных коробок, что упрощает монтаж и последующее техническое обслуживание.

(853 А), позволяя снизить падение напряжения до 34% по сравнению с традиционными системами на базе кабелей сечением 240 мм и отказаться от традиционных распределительных коробок, что упрощает монтаж и последующее техническое обслуживание. IBEX PLUS закрывает критически важный диапазон средних токовых нагрузок от 70 до 168 A. Конструкция, основу которой на 97% составляет гибкий алюминиевый кабель, на 41% легче традиционных медных аналогов и обеспечивает значительное (до 27%) сокращение капитальных затрат (CapEx). Гибридные интерфейсные решения из меди и алюминия обеспечивают дополнительную гибкость проектирования при одновременной оптимизации затрат на материалы и логистику.

Разработано для систем солнечной энергетики, готовых к переходу на напряжение 2 кВ

В своих предварительно смонтированных решениях EBOS компания Voltage Energy сочетает инновационные алюминиевые проводники повышенной гибкости, оптимизированные электрические схемы и архитектуру, готовую к работе при напряжении 2 кВ, способствуя повышению эффективности монтажа и следуя за меняющимися потребностями рынка крупномасштабных проектов солнечной энергетики. Решения LYNX PLUS и IBEX PLUS уже получили сертификацию UL для систем с напряжением 2 кВ в США, а процедуры европейской сертификации находятся в стадии завершения, что позволит компании Voltage Energy содействовать более широкому внедрению современных системных решений EBOS на европейском рынке.

О компании Voltage Energy Group

Основанная в 2016 году, компания Voltage Energy Group («Voltage Energy») является ведущим мировым поставщиком решений в области электрической инфраструктуры солнечных электростанций (EBOS) для крупномасштабных проектов солнечной энергетики и имеет штаб-квартиру в Чапел-Хилле (Chapel Hill), штат Северная Каролина, США. Компания Voltage Energy предлагает инновационные, экономически оправданные технологии и услуги, которые повышают эффективность монтажа и безопасность, при этом оптимизируя рабочие показатели системы в долгосрочной перспективе.

Мы — группа новаторов, искренне заботящихся об отрасли производства энергии из возобновляемых источников. Узнайте о нас больше на веб-сайте www.voltageenergy.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2999422/0000.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2993966/Full_Voltage_Name_blue_bg_Logo.jpg