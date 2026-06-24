Voltage Energy présente ses solutions de câblage pré-assemblées au salon Intersolar Europe 2026

Avec LYNX PLUS et IBEX PLUS, les solutions constituent une solution EBOS à l'échelle du système permettant un déploiement plus rapide, plus simple et plus efficace des installations solaires à grande échelle

CHAPEL HILL, Caroline du Nord, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 23 au 25 juin, à l'occasion du salon Intersolar Europe 2026 à Munich, Voltage Energy Group (« Voltage Energy »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes EBOS (Electrical Balance-of-System) pour les projets solaires à grande échelle, a présenté ses solutions au niveau du système. Cette année, l'entreprise a démontré comment ses solutions phares de câblage préassemblé, LYNX PLUS et IBEX PLUS, s'intègrent parfaitement dans une solution EBOS plus large, au niveau du système, conçue pour prendre en charge la prochaine génération de projets solaires à haute tension et haute puissance.

Voltage Energy at Intersolar Europe 2026

Des produits de câblage aux solutions EBOS au niveau du système

Alors que les projets solaires à grande échelle évoluent vers des architectures à plus forte puissance et à plus haute tension, Voltage Energy a élargi son offre au-delà des simples produits de câblage individuels pour proposer une solution complète de câblage préassemblé au niveau du système, couvrant toute une gamme d'applications en termes de capacité de courant. Cette solution aide ainsi les développeurs et les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) à optimiser la conception des projets, à réduire la complexité de l'installation et à améliorer la fiabilité à long terme du système.

Par rapport aux méthodes traditionnelles de câblage « câble par câble », ces solutions permettent de réduire la quantité de câbles utilisée jusqu'à 33 % et de raccourcir le temps d'installation jusqu'à 50 %, ce qui contribue à accélérer le calendrier des projets et à améliorer l'efficacité du déploiement.

« Les développeurs de projets solaires et les entreprises EPC subissent une pression croissante pour réaliser des projets de plus grande envergure avec moins de ressources d'installation et des délais de plus en plus courts », a déclaré Bob Slack, directeur technique de Voltage Energy. « Nous sommes convaincus que l'avenir des solutions EBOS réside dans des solutions intégrées au niveau du système qui simplifient le déploiement, contribuent à réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE) des projets, tout en préparant les clients à des architectures à haute tension. »

Relever tous les défis liés à la capacité de courant

L'éventail de solutions de Voltage Energy comprend les produits LYNX PLUS, IBEX PLUS, LYNX, IBEX et ALEX, conçus pour s'adapter à diverses topologies de projets et charges électriques.

LYNX PLUS est spécialement conçu pour les applications à courant élevé. LYNX PLUS prend en charge des capacités de ligne principale allant jusqu'à 400 mm 2 (853 A), ce qui permet de réduire la chute de tension jusqu'à 34 % par rapport aux modèles conventionnels de 240 mm 2 . En outre, ce produit élimine le recours aux boîtiers de regroupement traditionnels, ce qui simplifie l'installation ainsi que l'exploitation et la maintenance.

(853 A), ce qui permet de réduire la chute de tension jusqu'à 34 % par rapport aux modèles conventionnels de 240 mm . En outre, ce produit élimine le recours aux boîtiers de regroupement traditionnels, ce qui simplifie l'installation ainsi que l'exploitation et la maintenance. IBEX PLUS comble le manque crucial de capacité de courant moyen compris entre 70 et 168 A. Grâce à sa conception à base d'un câble en aluminium flexible à 97 %, IBEX PLUS est jusqu'à 41 % plus léger que les solutions traditionnelles en cuivre et permet de réduire les dépenses d'investissement (CapEx) jusqu'à 27 %. Les options d'interface hybride cuivre-aluminium procurent une plus grande souplesse de conception tout en optimisant l'utilisation des matériaux et la logistique.

Conçu pour les installations solaires compatibles 2 kV

Voltage Energy intègre dans ses solutions EBOS préassemblées des conducteurs en aluminium flexibles innovants, des schémas électriques optimisés et des architectures compatibles avec une tension de 2 kV, ce améliore l'efficacité de l'installation tout en répondant aux besoins en constante évolution des projets solaires à grande échelle. Les modèles LYNX PLUS et IBEX PLUS ont tous deux obtenu la certification UL 2 kV aux États-Unis et les procédures de certification européennes sont actuellement en cours, permettant ainsi à Voltage Energy de soutenir une adoption plus large des solutions EBOS avancées au niveau des systèmes dans toute l'Europe.

À propos de Voltage Energy Group

Fondé en 2016 et basé à Chapel Hill, en Caroline du Nord, Voltage Energy Group (« Voltage Energy ») est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions EBOS (Electrical Balance of Systems) destinées aux projets solaires à grande échelle. Voltage Energy propose des technologies et des services innovants et optimisés en termes de rapport qualité-prix, qui améliorent l'efficacité des installations, renforcent la sécurité et optimisent les performances à long terme des systèmes.

Nous sommes un groupe de personnes innovantes qui ont à cœur le secteur des énergies renouvelables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.voltageenergy.com.

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