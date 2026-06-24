Voltage Energy prezentuje wstępnie zmontowane rozwiązania okablowania podczas Intersolar Europe 2026

LYNX PLUS i IBEX PLUS stanowią systemowe rozwiązanie EBOS, umożliwiające szybsze, prostsze i bardziej efektywne wdrażanie wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych.

CHAPEL HILL, Karolina Północna, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Od 23 do 25 czerwca firma Voltage Energy Group („Voltage Energy"), czołowy globalny dostawca rozwiązań electrical balance-of-system (EBOS) dla wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, prezentowała swoje systemowe rozwiązania EBOS podczas targów Intersolar Europe 2026 w Monachium. W tym roku firma pokazała, jak jej flagowe wstępnie zmontowane rozwiązania okablowania, LYNX PLUS i IBEX PLUS, płynnie wpisują się w szersze, systemowe rozwiązanie EBOS zaprojektowane z myślą o wsparciu nowej generacji wysokonapięciowych i wysokowydajnych projektów fotowoltaicznych.

Voltage Energy at Intersolar Europe 2026

Od okablowania do systemowych rozwiązań EBOS

Wraz z ewolucją wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych w kierunku architektur o wyższej mocy i wyższym napięciu, firma Voltage Energy wyszła poza pojedyncze produkty z zakresu okablowania, oferując kompleksowe, systemowe rozwiązanie wstępnie zmontowanego okablowania. Obejmuje ono pełen zakres zastosowań o różnych wymaganiach dotyczących obciążalności prądowej, pomagając deweloperom i wykonawcom EPC optymalizować projekt, ograniczać złożoność instalacji oraz zwiększać długoterminową niezawodność systemu.

W porównaniu z tradycyjnymi metodami układania kabli przewód po przewodzie rozwiązania te mogą ograniczyć zużycie kabli nawet o 33% i skrócić czas instalacji nawet o 50%, pomagając skrócić harmonogramy projektów i poprawić efektywność wdrożenia.

„Deweloperzy inwestycji fotowoltaicznych i wykonawcy EPC działają pod coraz większą presją, aby realizować większe projekty przy mniejszych zasobach instalacyjnych i bardziej napiętych harmonogramach" - mówi Bob Slack, dyrektor techniczny Voltage Energy. „Wierzymy, że przyszłość EBOS leży w zintegrowanych rozwiązaniach systemowych, które upraszczają wdrożenie, pomagają obniżyć wyrównany koszt energii (LCOE) projektu i przygotowują klientów na architektury o wyższym napięciu".

Odpowiedź na każde wyzwanie związane z obciążalnością prądową

Portfolio rozwiązań Voltage Energy obejmuje LYNX PLUS, IBEX PLUS, LYNX, IBEX i ALEX – produkty zaprojektowane z myślą o obsłudze różnych topologii projektowych i obciążeń elektrycznych.

LYNX PLUS został opracowany specjalnie do zastosowań o wyższym prądzie. Obsługuje magistrale o przekroju do 400 mm² i obciążalności 853 A, ograniczając spadek napięcia nawet o 34% w porównaniu z konwencjonalnymi projektami 240 mm². Eliminuje także potrzebę stosowania tradycyjnych skrzynek łączeniowych, upraszczając instalację oraz eksploatację i utrzymanie.

IBEX PLUS wypełnia kluczową lukę w zakresie średnich obciążeń prądowych 70–168 A. Dzięki konstrukcji z elastycznym w 97% kablem aluminiowym jest nawet o 41% lżejszy niż tradycyjne alternatywy miedziane i może obniżyć nakłady inwestycyjne nawet o 27%. Opcje hybrydowego interfejsu miedziano-aluminiowego zapewniają większą elastyczność projektowania, a jednocześnie optymalizują wykorzystanie materiałów i logistykę.

Gotowe na systemy fotowoltaiczne 2 kV

Voltage Energy integruje innowacyjne elastyczne przewodniki aluminiowe, zoptymalizowane układy elektryczne oraz architektury gotowe na 2 kV w swoich wstępnie zmontowanych rozwiązaniach EBOS, pomagając zwiększać efektywność instalacji i wspierać zmieniające się wymagania inwestycji fotowoltaicznych na wielką skalę. Zarówno LYNX PLUS, jak i IBEX PLUS uzyskały w Stanach Zjednoczonych certyfikację UL 2 kV, a europejskie procesy certyfikacyjne są obecnie w toku. Dzięki temu Voltage Energy jest dobrze przygotowana do wspierania szerszego wdrażania zaawansowanych, systemowych rozwiązań EBOS w Europie.

Voltage Energy Group

Założona w 2016 r. Voltage Energy Group („Voltage Energy") jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu elektrycznych elementów pomocniczych instalacji fotowoltaicznej (ang. electrical balance of systems, EBOS) dla inwestycji fotowoltaicznych w sektorze użyteczności publicznej. Siedziba główna tego międzynarodowego przedsiębiorstwa mieści się w Chapel Hill, w stanie Karolina Północna. Voltage Energy oferuje innowacyjne i opłacalne technologie i usługi, które poprawiają wydajność systemów, zwiększają bezpieczeństwo i optymalizują parametry układów w perspektywie długoterminowej.

Jesteśmy zespołem dbających o innowacyjność ludzi, którym szczerze zależy na sektorze odnawialnych źródeł energii. Więcej o nas na stronie internetowej https://www.voltageenergy.com/.

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