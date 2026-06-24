Voltage Energy presenta soluciones de cableado preensamblado en Intersolar Europe 2026

Con LYNX PLUS e IBEX PLUS, estas soluciones demuestran una solución EBOS a nivel de sistema para un despliegue solar a gran escala más rápido, sencillo y eficiente

CHAPEL HILL, N.C., 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 23 al 25 de junio, Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), proveedor líder mundial de soluciones de equilibrio eléctrico de sistemas (EBOS) para proyectos solares a gran escala, presentó sus soluciones EBOS a nivel de sistema en Intersolar Europe 2026 en Múnich. Este año, la compañía demostró cómo sus soluciones insignia de cableado preensamblado, LYNX PLUS e IBEX PLUS, se integran a la perfección en una solución EBOS más amplia a nivel de sistema, diseñada para dar soporte a la próxima generación de proyectos solares de alta tensión y alta potencia.

Voltage Energy at Intersolar Europe 2026

De productos de cableado a soluciones EBOS a nivel de sistema

A medida que los proyectos solares a gran escala evolucionan hacia arquitecturas de mayor potencia y voltaje, Voltage Energy ha ampliado su oferta más allá de los productos de cableado individuales para ofrecer una solución integral de cableado preensamblado a nivel de sistema, que abarca una amplia gama de aplicaciones de capacidad de corriente. Esto ayuda a los desarrolladores y EPC a optimizar el diseño del proyecto, reducir la complejidad de la instalación y mejorar la fiabilidad del sistema a largo plazo.

En comparación con los métodos de cableado tradicionales cable por cable, estas soluciones pueden reducir el uso de cables hasta en un 33 % y el tiempo de instalación hasta en un 50 %, lo que contribuye a acelerar los plazos del proyecto y mejorar la eficiencia de la implementación.

"Los desarrolladores de energía solar y las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) se enfrentan a una presión cada vez mayor para ejecutar proyectos de mayor envergadura con menos recursos de instalación y plazos más ajustados", afirmó Bob Slack, director de tecnología de Voltage Energy. "Creemos que el futuro de EBOS reside en soluciones integradas a nivel de sistema que simplifiquen la implementación, contribuyan a reducir el coste nivelado de la energía (LCOE) del proyecto y preparen a los clientes para arquitecturas de mayor voltaje".

Abordando todos los desafíos de capacidad de corriente

La cartera de soluciones de Voltage Energy incluye LYNX PLUS, IBEX PLUS, LYNX, IBEX y ALEX, diseñadas para gestionar diversas topologías de proyectos y cargas eléctricas.

LYNX PLUS está diseñado específicamente para aplicaciones de alta corriente, admitiendo capacidades troncales de hasta 400 mm² (853 A), reduciendo la caída de tensión hasta en un 34 % en comparación con los diseños convencionales de 240 mm² y eliminando la necesidad de cajas de combinación tradicionales para simplificar la instalación y el mantenimiento.

IBEX PLUS cubre la brecha crítica de capacidad de corriente media de 70 a 168 A. Con un diseño de cable de aluminio flexible en un 97 %, es hasta un 41 % más ligero que las alternativas de cobre tradicionales y puede reducir el gasto de capital hasta en un 27 %. Las opciones de interfaz híbrida de cobre y aluminio brindan mayor flexibilidad de diseño a la vez que optimizan los materiales y la logística.

Diseñado para sistemas solares preparados para 2 kV

Voltage Energy integra la innovación de conductores de aluminio flexibles, diseños eléctricos optimizados y arquitecturas preparadas para 2 kV en sus soluciones EBOS preensambladas, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la instalación y a satisfacer las necesidades cambiantes de los proyectos solares a gran escala. Tanto LYNX PLUS como IBEX PLUS han obtenido la certificación UL de 2 kV en EE.UU., y actualmente se encuentran en proceso de certificación europea, lo que posiciona a Voltage Energy para impulsar una mayor adopción de soluciones EBOS avanzadas a nivel de sistema en toda Europa.

Acerca de Voltage Energy Group

Fundado en 2016, Voltage Energy Group ("Voltage Energy") es un proveedor líder mundial de soluciones de equilibrio eléctrico de sistemas (EBOS) para proyectos solares a gran escala, con sede central en Chapel Hill, Carolina del Norte. Voltage Energy ofrece tecnologías y servicios innovadores y de alta calidad que mejoran la eficiencia de la instalación, aumentan la seguridad y optimizan el rendimiento del sistema a largo plazo.

Somos un grupo de personas innovadoras que nos preocupamos sinceramente por la industria de las energías renovables. Conozca más sobre nosotros en www.voltageenergy.com.

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