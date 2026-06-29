Spoločnosť ZTT na veľtrhu Intersolar Europe 2026: Sila celého priemyselného reťazca ako hnací motor nízkouhlíkovej budúcnosti
News provided byZTT
Jun 29, 2026, 01:39 ET
MNÍCHOV, 29. júna 2026 /PRNewswire/ -- V dňoch 23. až 25. júna 2026 sa v Mníchove uskutočnil veľtrh Intersolar Europe, jeden z najvýznamnejších svetových veľtrhov obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) sa s veľkým úspechom vrátila na veľtrh Intersolar Europe. Na svojom stánku predviedla kľúčové technológie pokrývajúce celý priemyselný reťazec fotovoltaiky, ukladania energie a vodíka, doplnené vyspelými systémovými riešeniami a osvedčenými referenciami zo svetových projektov. Vďaka prispôsobiteľným, vysoko spoľahlivým a v praxi overeným integrovaným riešeniam „New Energy+" spoločnosť preukázala svoju komplexnú silu a spoločne s partnermi hľadala nové cesty pre globálny prechod na nízkouhlíkovú energetiku.
V deň otvorenia výstavy odznelo päť po sebe idúcich odborných hlavných prednášok z dielne ZTT, ktoré sa venovali piatim strategickým oblastiam: energetická infraštruktúra, fotovoltaické mikrosiete, inovácie v oblasti ukladania energie, prepojenie so zeleným vodíkom a udržateľný rozvoj v súlade s princípmi ESG. Tieto prednášky poskytli komplexný prehľad o najnovších technologických pokrokoch spoločnosti a o reálnych postupoch, ktoré ZTT uplatnila pri globálnom zavádzaní týchto technológií.
Priamo na mieste výstavy ZTT podpísala objednávky na úložné energetické kontajnery pre komerčné a priemyselné účely (C&I) s dvoma maďarskými zákazníkmi. Využitím distribučných kanálov a projektových zdrojov dvoch miestnych energetických podnikov spoločnosť pripravila rýchlu realizáciu regionálnych projektov skladovania energie pre komerčných a priemyselných odberateľov. Tým sa ešte viac upevnila jej pozícia na miestnom trhu koncových odberateľov, vytvoril sa pevný základ pre ďalšie sériové dodávky a dlhodobú intenzívnu spoluprácu a zároveň sa postupne rozšíril jej podiel na trhu a vplyv v oblasti regionálneho skladovania energie.
Počas celého trvania výstavy ZTT uplatnila komplexnú stratégiu zameranú na európsky trh, ktorá priniesla hmatateľné výsledky na viacerých frontoch:
- Uzavrelo sa partnerstvo v oblasti distribúcie systémov na ukladanie energie s miestnym európskym energetickým podnikom, čím sa stanovil nový štandard pre čínsko-európsku spoluprácu v sektore ukladania energie.
- Podpísala sa dlhodobá rámcová zmluva s najväčším bulharským dodávateľom rozvodní typu EPC, čo ešte viac upevnilo prítomnosť ZTT na trhu východnej Európy.
- Podpísali sa memorandá o porozumení (MoU) týkajúce sa produktov na ukladanie energie pre komerčné a priemyselné účely s európskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti EPC, jej dcérskou spoločnosťou a jednou medzinárodnou energetickou spoločnosťou. Tieto dokumenty vytvorili základ pre budúcu hlboko zakorenenú spoluprácu.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2999891/fc3dc0dc_9364_4db7_9b0d_b994cca997c2.jpg
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