ZTT на Intersolar Europe 2026 -- сила технологий полного производственного цикла, обеспечивающая низкоуглеродное будущее

МЮНХЕН, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Глобальное событие года в области чистой энергии уже здесь, и передовые технологии прокладывают себе путь в Европу! С 23 по 25 июня 2026 года в Мюнхене проходит Intersolar Europe, одна из ведущих в мире, флагманских выставок в области возобновляемой энергии. Она объединила самые передовые технологии чистой энергии в отрасли и ведущих промышленных игроков.

Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) делает мощное возвращение на Intersolar Europe (стенд C3.480), представляя свои основные технологии полного производственного цикла, куда входят фотовольтаика, хранение энергии и водородные технологии, дополненные зрелыми системными решениями и списком реализованных глобальных проектов. Благодаря настраиваемым, высоконадежным и проверенным на практике интегрированным решениям «New Energy+», ZTT демонстрирует комплексную прочность, одновременно исследуя новые пути для глобального перехода на низкоуглеродную энергию.

В день открытия выставки ZTT выступила с пятью профессиональными презентациями подряд, охватывающими пять стратегических областей: энергетическая инфраструктура, фотоэлектрические микросети, инновации в области хранения энергии, интеграция «зеленого» водорода и устойчивое развитие ESG. На сессиях был сделан всесторонний обзор передовых технологических достижений компании и реальных глобальных практик развертывания.

В ходе выставки ZTT подписала соглашения о заказах коммерческих и промышленных (C&I) шкафов для хранения энергии с двумя венгерскими клиентами. Используя ресурсы двух местных энергетических предприятий в области каналов сбыта и реализации проектов, компания готова быстро развернуть региональные проекты по хранению энергии C&I, еще больше укрепив свое присутствие на местном рынке конечных потребителей. Это закладывает прочную основу для последующих серийных поставок и долгосрочного углубленного сотрудничества, при этом неуклонно расширяя долю рынка и влияние в региональном секторе хранения энергии.

На протяжении всей выставки ZTT реализует многоцелевую стратегию на европейском рынке, получая ощутимые результаты по нескольким направлениям:

Партнерство в сфере дистрибуции и хранилищ с местным европейским энергетическим предприятием, устанавливающее новый ориентир китайско-европейского сотрудничества в секторе хранения энергии;

Долгосрочное рамочное соглашение с крупнейшим EPC-подрядчиком по строительству подстанций в Болгарии, что еще больше укрепит присутствие компании на рынке Восточной Европы;

Меморандумы о взаимопонимании (МОВ) по продуктам для хранения энергии C&I с европейской EPC-компанией и ее дочерним предприятием, а также с международной инжиниринговой фирмой в области энергетики, закладывающие основу для серьезного будущего сотрудничества.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2999891/fc3dc0dc_9364_4db7_9b0d_b994cca997c2.jpg