ZTT au salon Intersolar Europe 2026 : La force d'une chaîne industrielle complète au service d'un avenir sobre en carbone

MUNICH, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'événement mondial de l'année consacré aux énergies propres est de retour – et des technologies de pointe font leur apparition en Europe ! Du 23 au 25 juin 2026, Munich accueille Intersolar Europe, l'un des salons phares les plus importants au monde du secteur des énergies renouvelables, qui réunit les technologies les plus avancées en matière d'énergies propres ainsi que les principaux acteurs industriels du secteur.

Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) fait un retour remarqué au salon Intersolar Europe (stand C3.480), où elle présente ses technologies de base couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, notamment dans les domaines du photovoltaïque, du stockage d'énergie et de l'hydrogène, complétées par des solutions système matures et un bilan éprouvé de projets déployés partout dans le monde. Grâce à ses solutions intégrées « New Energy+ » personnalisables, extrêmement fiables et éprouvées sur le terrain, ZTT met en avant son expertise de bout en bout, tout en explorant conjointement de nouvelles voies pour la transition énergétique mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.

Lors de la journée d'inauguration du salon, ZTT a enchaîné cinq présentations professionnelles de premier plan, couvrant cinq domaines stratégiques : infrastructures énergétiques, micro-réseaux photovoltaïques, innovations en matière de stockage d'énergie, couplage avec l'hydrogène vert et développement durable selon les critères ESG. Ces sessions ont permis d'avoir un aperçu complet des avancées technologiques de pointe de l'entreprise et de ses pratiques concrètes de déploiement à l'échelle mondiale.

Sur place, ZTT a signé des commandes portant sur des armoires de stockage d'énergie à usage commercial et industriel (C&I) avec deux clients hongrois. En tirant parti des réseaux de distribution et des ressources de projet de deux entreprises énergétiques locales, la société est en passe de déployer rapidement des projets régionaux de stockage d'énergie destinés au secteur commercial et industriel, renforçant ainsi davantage sa présence sur le marché local des utilisateurs finaux. Cela permet de jeter des bases solides pour les livraisons par lots à venir et une collaboration approfondie à long terme, tout en renforçant progressivement la part de marché et l'influence dans le secteur régional du stockage d'énergie.

Tout au long du salon, ZTT a mis en œuvre une stratégie à plusieurs volets sur le marché européen, qui a donné lieu à des résultats concrets sur de nombreux fronts :

Un partenariat de distribution dans le domaine du stockage conclu avec une entreprise énergétique européenne locale, qui établit une nouvelle référence en matière de collaboration sino-européenne dans le secteur du stockage d'énergie ;

Un accord-cadre à long terme conclu avec le plus important entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) de postes électriques en Bulgarie, qui renforce encore davantage sa présence sur le marché d'Europe de l'Est ;

Signature de protocoles d'accord portant sur des produits de stockage d'énergie destinés aux secteurs commercial et industriel avec une entreprise EPC européenne et sa filiale, ainsi qu'avec une société internationale spécialisée dans l'ingénierie énergétique, jetant ainsi les bases d'une future coopération solide et durable.

L'effervescence se poursuit ! ZTT invite chaleureusement ses partenaires du monde entier à se rendre sur le stand C3.480 et à se joindre à nous pour façonner un avenir sobre en carbone.

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