- Sprinto lanza una plataforma de confianza autónoma: llevando el cumplimiento normativo de un proceso automatizado a uno autónomo

Más de 3.000 empresas ya gestionan sus fideicomisos en Sprinto, la plataforma que reemplaza la automatización dirigida por humanos con agentes controlados que llevan el cumplimiento hasta el cierre por sí mismos.

SAN FRANCISCO, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sprinto, la plataforma líder de automatización de GRC y cumplimiento normativo, lanzó hoy su plataforma de confianza autónoma (Autonomous Trust Platform), la primera infraestructura de cumplimiento basada en agentes autónomos. Esto marca un cambio significativo: de herramientas que asisten a los equipos de cumplimiento a sistemas que gestionan activamente el cumplimiento.

Si bien la automatización del cumplimiento normativo agilizó los flujos de trabajo y redujo el esfuerzo manual, aún depende de la intervención humana para interpretar los cambios, coordinar el trabajo y resolver los problemas. Autonomous Trust elimina esta brecha.

Sprinto supervisa continuamente los cambios en los sistemas, los proveedores, el acceso y el uso de la IA, evalúa su impacto en tiempo real y ejecuta de forma autónoma el trabajo necesario para mantener el cumplimiento, desde la actualización de la evidencia y la preparación de los documentos de auditoría hasta la realización de la debida diligencia de los proveedores y la resolución de las deficiencias de control.

"La automatización del cumplimiento normativo aún requiere la intervención humana. Ese modelo funcionó bien la década pasada, pero no es viable para la próxima", afirmó Girish Redekar, cofundador y consejero delegado de Sprinto. "La confianza autónoma es el cambio: humanos para la toma de decisiones, agentes para todo lo demás".

La plataforma Autonomous Trust ya está disponible. Para más información, visite sprinto.com.

Acerca de Sprinto

Sprinto es la primera plataforma de confianza autónoma del mundo, que detecta cambios en su postura, determina qué está en riesgo y actúa en materia de cumplimiento normativo, riesgo de proveedores, gobernanza de IA y mucho más, para que su organización siga siendo digna de confianza sin el caos operativo.

Sprinto cuenta con la confianza de más de 3.000 empresas en 75 países, entre ellas Emergent, CodeRabbit, Anaconda y Whatfix. La plataforma es compatible con más de 200 estándares globales, como SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI-DSS e ISO 42001, para la gobernanza de la IA en más de 300 integraciones.

Contacto para los medios:

Payal Wadhwa

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