Sprinto stellt Autonomous Trust Platform vor - Compliance entwickelt sich von automatisiert zu autonom

Mehr als 3000 Unternehmen steuern ihr Trust-Management inzwischen mit Sprinto, einer Plattform, die von Menschen gesteuerte Automatisierung durch gesteuerte Agenten ersetzt und Compliance eigenständig bis zum Abschluss vorantreibt

SAN FRANCISCO, 22. März 2026 /PRNewswire/ -- Sprinto, die führende Plattform für GRC und Compliance-Automatisierung, stellte heute seine Autonomous Trust Platform vor, die erste Compliance-Infrastruktur, die auf autonomen Agenten aufbaut. Damit vollzieht sich ein Wandel von Tools, die Compliance-Teams unterstützen, hin zu Systemen, die Compliance aktiv steuern.

Während Compliance-Automatisierung Arbeitsabläufe gestrafft und den manuellen Aufwand reduziert hat, ist sie weiterhin darauf angewiesen, dass Menschen Änderungen interpretieren, Arbeit koordinieren und Probleme bis zur Lösung vorantreiben. Autonomous Trust schließt diese Lücke.

Sprinto überwacht kontinuierlich Änderungen in Systemen, bei Anbietern, bei Zugriffsrechten und bei der Nutzung von KI, bewertet deren Auswirkungen in Echtzeit und führt die zur Aufrechterhaltung der Compliance erforderlichen Aufgaben autonom aus – von der Aktualisierung von Nachweisen und der Vorbereitung von Audit-Unterlagen bis hin zur Durchführung von Sorgfaltsprüfungen bei Anbietern und der Behebung von Kontrolllücken.

„Compliance-Automatisierung braucht noch immer jemanden am Steuer. Das war für das vergangene Jahrzehnt das richtige Modell, doch für das nächste skaliert es nicht", sagte Girish Redekar, Mitgründer und Geschäftsführer von Sprinto. „Autonomous Trust ist der Wandel – Menschen für das Urteilsvermögen, Agenten für alles andere."

Die Autonomous Trust Platform ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf sprinto.com.

Informationen zu Sprinto

Sprinto ist die weltweit erste Autonomous Trust Platform. Sie erkennt Veränderungen in Ihrem Sicherheits- und Compliance-Status, ermittelt, wo Risiken bestehen, und wird in den Bereichen Compliance, Drittanbieterrisiko, KI-Governance und darüber hinaus aktiv, damit Ihr Unternehmen vertrauenswürdig bleibt, ohne im operativen Chaos zu versinken.

Über 3000 Unternehmen in 75 Ländern vertrauen auf Sprinto, darunter Emergent, CodeRabbit, Anaconda und Whatfix. Die Plattform unterstützt über 200 globale Standards, darunter SOC 2, ISO 27001, DSGVO, HIPAA, PCI-DSS und ISO 42001, und deckt KI-Governance über mehr als 300 Integrationen hinweg ab.

Medienkontakt:

Payal Wadhwa

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