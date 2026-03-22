Sprinto lance la plateforme Autonomous Trust, une solution qui fait passer la conformité de l'automatisation à l'autonomie

Plus de 3 000 entreprises gèrent leurs opérations de confiance sur Sprinto, la plateforme qui remplace l'automatisation dirigée par l'humain par des agents gouvernés qui finalisent les opérations de conformité de manière autonome

SAN FRANCISCO, 22 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sprinto, le leader de la GRC et des plateformes d'automatisation de la conformité, lance aujourd'hui sa plateforme Autonomous Trust, la première infrastructure de conformité construite autour d'agents autonomes. La plateforme permet de passer d'outils qui assistent les équipes chargées de la conformité à des systèmes qui la gèrent activement.

Si l'automatisation de la conformité a rationalisé les flux de travail et réduit les efforts manuels, elle dépend toujours de l'humain pour interpréter les changements, coordonner le travail et résoudre les problèmes. La plateforme Autonomous Trust vient changer la donne.

Sprinto surveille en permanence les changements dans les systèmes, les fournisseurs, l'accès et l'utilisation de l'IA, évalue leur impact en temps réel et exécute de manière autonome le travail nécessaire pour maintenir la conformité, depuis l'actualisation des preuves et la préparation des éléments d'audit jusqu'à la diligence raisonnable des fournisseurs et à l'élimination des vulnérabilités de contrôle.

« L'automatisation de la conformité a toujours besoin d'un pilote dans l'avion. C'était le bon modèle pour la décennie passée, mais il n'est plus adapté à la suivante », déclare Girish Redekar, cofondateur et CEO de Sprinto. « La plateforme Autonomous Trust représente ce point de bascule : des humains pour discerner, des agents pour tout le reste. »

La plateforme Autonomous Trust est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sprinto.com.

À propos de Sprinto

Sprinto est la première plateforme de confiance autonome au monde, détectant tous les changements de situation, déterminant ce qui est à risque et agissant notamment sur la conformité, le risque fournisseur et la gouvernance de l'IA pour que votre entreprise reste digne de confiance, le chaos opérationnel en moins.

Sprinto est utilisé dans 75 pays par plus de 3 000 entreprises, dont Emergent, CodeRabbit, Anaconda et Whatfix. La plateforme prend en charge plus de 200 normes mondiales, notamment SOC 2, ISO 27001, RGPD, HIPAA, PCI-DSS et ISO 42001, pour la gouvernance de l'IA dans plus de 300 intégrations.

Relations avec la presse :

Payal Wadhwa

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2939369/Sprinto_Inc_Logo.jpg