Stagwell inicia novo capítulo de expansão internacional com operação no Brasil

Vinicius Reis irá liderar a operação como Presidente da Stagwell Brasil, com André Kassu, CCO & Sócio CP+B Brasil, e Marcos Medeiros, CCO & Sócio CP+B Brasil como seus parceiros nessa empreitada, também. Eles terão a missão de alavancar o crescimento e as ofertas para atender clientes regionais e globais que buscam atuar na América Latina. Reis continua como líder da operação da CP+B Brasil, uma agência do grupo Stagwell, onde ele, Marcos e Kassu fizeram da agência uma força regional, com importantes clientes como Stella Artois,

AB InBev, Bauducco, McCain, Amazon, Activision, Blizzard, PicPay, 99, Diageo, entre outros. Antes da CP+B Brasil, Reis foi o CEO da Havas Digital e ocupou posições na DDB de Miami, e Lowe Worldwide.

Para Vinicius Reis, "a missão da Stagwell em transformar o marketing em uma força real de criatividade, dados e tecnologia é um diferencial poderoso no mercado, e nós estamos animados para contribuir com o crescimento da rede. Sem contar que nossas agências e parceiros na região representam o melhor nas suas áreas de atuação. Com a Stagwell Brasil, teremos a oportunidade de direcionar essas expertises para atender nossos clientes. Nosso foco será o de vender inteligência para nossos clientes, com toda energia e capacidade de investimento do grupo para alcançar este objetivo."

Mark Penn, Chairman e CEO da Stagwell, afirma: "este é o início de um novo capítulo da nossa ambiciosa expansão global, que olha agora para uma região que sempre acreditei ser a porta de entrada para o crescimento internacional de marcas modernas. Stagwell Brasil será um player crucial em todo o ecossistema de marketing da América Latina, à medida que crescermos nossas ofertas de excelência para clientes globais."

As agências do grupo Stagwell presentes no Brasil são: Ink, que combina mídia digital, first party data e tecnologia para empresas líderes do mercado de viagens; a rede de comunicação Allison+Partners, através de sua afiliada Talquimy; YML, uma das empresas mais inovadoras do Vale do Silício segundo o WSJ, de designers, arquitetos e engenheiros que constroem produtos digitais, negócios e marcas; Locaria, que cria conteúdo multilíngue através de algoritmos em plataformas digitais para marcas com ambição global; Code & Theory, agência digital first com drive estratégico, que vive na intersecção da criatividade e tecnologia; e a CP+B Brasil, primeira agência do grupo no Brasil inaugurada em 2014, com foco na força criativa para soluções de problemas de negócio e seus consumidores.

Além disso, o grupo incrementou significativamente sua presença na América Latina recentemente, com a afiliação de agências de mídia e conteúdo já reconhecidas: Anchor Worldwide, Grupo Garnier e The Lab, com times distribuídos em Aruba, Costa Rica, Colômbia, Curaçao, México, Nicarágua e Panamá. O programa de afiliados "Stagwell's Global Affiliate" já assinou até hoje 50 contratos em todo o mundo. Com presença na América Latina, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Norte da África, e Leste Europeu.

Sobre Stagwell

Stagwell é definida como uma rede contestadora construída para transformar o marketing. Entregamos performance criativa em escala para as marcas mais ambiciosas do mundo, conectando criatividade em constante movimento com tecnologia para harmonizar a arte e a ciência do marketing. Liderada por empreendedores, nossos mais de 10 mil especialistas, em mais de 34 países, estão unidos por um único propósito: promover efetividade e alavancar resultados de negócios para nossos clientes. Para mais informações, visite: www.stagwellglobal.com.

