Stanbic Bank Kenya s'associe à Orion Innovation pour une modernisation stratégique

Ce récent accord souligne le rôle de leader d'Orion dans la transformation de l'industrie des services financiers à travers la région Moyen-Orient et Afrique

EDISON, New Jersey, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société de services de transformation numérique et de développement de produits de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Stanbic Bank Kenya pour faciliter une mise à niveau et un effort de modernisation des services bancaires de base. Dans le cadre de cet accord, Orion mettra en œuvre la plateforme bancaire numérique basée sur le cloud de Temenos au sein des opérations de Stanbic Bank Kenya, ce qui permettra d'améliorer l'expérience des clients et de fournir des solutions numériques innovantes.

From Left to Right: Dr. Joshua Oigara, CEO at Stanbic Bank Kenya and South Sudan; Alex Siboe, Head of Technology at Stanbic Bank Kenya; Mustajab Ali, Director Business Development, MEA at Orion Innovation; and Anoop Gala Orion’s Global Head of Financial Services (PRNewsfoto/Orion Innovation)

Orion, un partenaire de Temenos mondialement certifié et de confiance, a été sélectionné comme partenaire de Stanbic Bank Kenya pour mettre à niveau son application Transact de R17 à R23 et migrer de TAFC à la nouvelle norme TAFJ. Ce projet ambitieux implique plus de 90 intégrations et plus de 6 000 conversions de codes locaux. Pour accélérer le calendrier du projet, Stanbic Bank Kenya utilisera les outils et services d'automatisation des tests d'Orion .

« Nous sommes ravis de nous associer à Stanbic Bank Kenya dans le cadre de l'initiative de modernisation de la banque, a déclaré Anoop Gala, responsable mondial des services financiers chez Orion. Notre équipe s'engage à alimenter l'innovation numérique sur le marché africain des services financiers en aidant nos partenaires bancaires à déployer des outils de mise en œuvre avancés qui garantissent la conformité et font avancer les délais de leurs projets. »

Suchen Janjale, responsable des services financiers d'Orion en Europe, a ajouté : « Nos offres complètes autour de Temenos, associées à notre expérience éprouvée en matière de mises à niveau et d'intégrations efficaces et réussies, ont joué un rôle déterminant dans la décision de Stanbic Bank Kenya de choisir Orion comme son partenaire de confiance. »

Joshua Oigara, directeur général de Stanbic Bank Kenya et Sud-Soudan, a commenté : « La technologie et l'innovation sont essentielles à notre croissance continue dans un environnement bancaire hautement numérisé et complexe. Cette mise à niveau renforce nos capacités technologiques et nous permet de mieux servir nos clients à l'échelle locale et mondiale. Nous sommes fiers de nous associer à Orion et de tirer parti de son expérience et de son expertise en matière de modernisation des systèmes. »

Alex Siboe, responsable de la technologie à Stanbic Bank Kenya, a indiqué : « La transformation de l'expérience client grâce à la technologie est la pierre angulaire de la stratégie de la banque. Conformément à notre objectif de fournir des expériences client exceptionnelles et une valeur supérieure, nous travaillons constamment à l'adoption des bonnes technologies pour stimuler l'efficacité et la satisfaction de nos clients. Cette mise à niveau s'inscrit dans notre parcours de transformation numérique et nous aidera à offrir à nos clients une expérience bancaire transparente et de qualité supérieure. En outre, grâce à cette mise à niveau, nous allons non seulement améliorer notre efficacité opérationnelle, mais aussi proposer des services innovants à nos clients, en répondant à leurs besoins en constante évolution dans l'ère numérique d'aujourd'hui. »

À propos de Stanbic Holdings Plc

Stanbic Bank Kenya est membre du groupe Standard Bank, la septième banque commerciale du Kenya en termes d'actifs. Fondée sur un héritage solide de plus de 100 ans, Stanbic Bank Kenya continue d'aller de l'avant avec sa stratégie visant à stimuler la croissance du Kenya et à être l'organisation de services financiers de premier plan au Kenya, en offrant des expériences exceptionnelles aux clients et une valeur supérieure. Stanbic Bank est agréée et réglementée par la Banque centrale du Kenya et propose une gamme complète de services financiers et bancaires aux entreprises, aux PME et aux particuliers. Pour plus d'informations, consultez le site www.stanbicbank.co.ke .

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de livraison en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des services financiers, de la haute technologie, des télécommunications et des médias, du sport et du divertissement, des services professionnels et des soins de santé. Pour plus d'informations, consultez le site : www.orioninc.com .