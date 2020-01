Star Wars: Rise of the Resistance Multiplica las Emociones en Star Wars: Galaxy's Edge en Disneyland Resort

Star Wars : Galaxy's Edge, la expansión más grande jamás llevada a cabo en la historia de Disney, ya es una de las experiencias más populares para los visitantes a quienes permite vivir sus propias aventuras de Star Wars en una galaxia muy, muy lejana. Estos forman parte de una batalla climática entre la Resistencia y la Primera Orden en Star Wars: Rise of the Resistance y toman el control de la nave más famosa de la galaxia en Millennium Falcon : Smugglers Run . Y mientras exploran esta extensa nueva área temática, también pueden degustar comida y bebida galácticas, adentrarse en una colección de lo más curiosa de establecimientos y toparse con algunos de sus personajes favoritos de Star Wars , incluyendo el leal e ingenioso droide astromecánico R2-D2.

"Star Wars: Rise of the Resistance es narrativa de lo más épica y envolvente, a una escala inmensa. Nuestros Imagineers han creado una atracción que establece un nuevo listón en lo que representa una experiencia en un parque temático", dijo Bob Chapek, presidente de Disney Parks, Experiences and Products. "Star Wars: Rise of the Resistance sitúa a los visitantes en el corazón de su propia aventura de Star Wars. Se trata de la atracción más avanzada y repleta de acción que Disney jamás haya creado".

Star Wars: Galaxy's Edge, que también forma parte de Walt Disney World Resort en Florida, ha sido reconocido por varias organizaciones por su excelencia en el diseño y la ejecución:

El compositor ganador del Premio de la Academia® John Williams fue nominado por The Recording Academy a un Grammy en la categoría de Mejor Composición Instrumental por " Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite".

fue nominado por The Recording Academy a un Grammy en la categoría de Mejor Composición Instrumental por " Galaxy's Edge Symphonic Suite". Star Wars : Galaxy's Edge formó parte de la lista de Los Mejores Lugares del Mundo 2019 de la revista TIME, que cita a destinos revolucionarios y que marcan tendencias en sus respectivas industrias.

El área temática recibió dos Premios Thea, concedidos por la Asociación de Entretenimiento Temático (por sus iniciales en inglés). Star Wars : Galaxy's Edge ganó el Logro Excepcional a la Nueva Área Temática, mientras que Millennium Falcon : Smugglers Run ganó el Logro Excepcional a la Atracción.

La Asociación Internacional de Parques y Atracciones de Diversiones premió al área temática con tres Brass Rings durante su gala anual celebrada el pasado noviembre. Savi's Workshop ganó el premio Best Hard Good Item (Artículo de Resistencia); Droid Depot recibió el premio al Best Visual Merchandising (Aspecto de Productos a la Venta); y el encantador Porg ganó el premio al Best Plush Item (Artículo de Peluche).

La Asociación Internacional de Juguetes nominó a los droides para montar de Droid Depot en la categoría de Creative Toy of the Year (Juguete Creativo del Año).

Estas menciones y premios son el reflejo de un nuevo tipo de experiencia Disney que tiene lugar cada día en Star Wars: Galaxy's Edge. Y ahora un nuevo episodio de esta historia comienza con el debut de Star Wars: Rise of the Resistance.

Bienvenidos al límite del Salvaje Espacio: Black Spire Outpost en Batuu

Star Wars: Galaxy's Edge es el resultado de décadas de colaboración entre Walt Disney Imagineering y Lucasfilm Ltd., líder global en cine, televisión y producción digital, incluyendo la franquicia de Star Wars. La relación entre estos dos gigantes del entretenimiento y Star Wars data de 1987, cuando la atracción original de Star Tours abrió sus puertas en Disneyland.

Ambas compañías volvieron a colaborar para crear Star Wars: Galaxy's Edge, transportando a los visitantes al planeta remoto de Batuu, el nuevo escenario de una historia que dio inicio en 1977 con el estreno del primer filme de Star Wars. Es un destino remoto enclavado en el límite del Borde Exterior, en la frontera del Salvaje Espacio, una región inexplorada más allá de los sistemas estelares conocidos. El planeta es el hogar del Black Spire Outpost, un puerto fronterizo infame conocido por ser hogar de contrabandistas, comerciantes y aventureros que tratan de evitar cualquier innecesario… conflicto con la Primera Orden.

Cuando los visitantes lleguen a Batuu, se encuentran con extraterrestres, droides y otros habitantes de este planeta mientras van en busca de productos extraños y únicos, descubren comida y bebidas inusuales o se unen a una tripulación en busca de aventuras. A lo largo del camino, los visitantes pueden encontrarse con algunas caras familiares que incluyen a Rey, Chewbacca o incluso al Líder Supremo Kylo Ren y sus Stormtroopers.

Las aventuras de Star Wars cobran vida en dos emocionantes atracciones

Por más de cuatro décadas, los aficionados de las películas de Star Wars solo han podido imaginar lo que sería cruzar la galaxia a bordo del Millennium Falcon o correr por los pasillos de un Destructor Espacial. Star Wars: Galaxy's Edge cuenta con dos atracciones emblemáticas que hacen que esos sueños se vuelvan toda una realidad.

Star Wars: Rise of the Resistance sitúa a los visitantes en medio de una batalla climática entre la Primera Orden y la Resistencia que incluye un enfrentamiento con Kylo Ren. Este viaje sin igual transporta a los visitantes a bordo de una nave estelar de escala real y después a un Destructor Estelar en una aventura estremecedora y emocionante que borra las líneas que separan la fantasía de la realidad. Se trata de una de las experiencias más envolventes, ambiciosas y tecnológicamente revolucionarias jamás llevadas a cabo en la historia de Disney. La atracción emplea múltiples sistemas de conducción que, en conjunción, crean un relato continuo en una escala cinemática. Star Wars: Rise of the Resistance debutó el 17 de enero de 2020 en Disneyland Park, California, y en diciembre de 2019 en Disney's Hollywood Studios, Florida. Una fila de espera virtual* para la nueva atracción está disponible en Disneyland Park. Los visitantes deben estar dentro de Disneyland Park con sus boletos escaneados para obtener un grupo de embarque en la fila de espera virtual. Para más información acerca de la fila de espera virtual visite Disneyland.com.

En Millennium Falcon: Smugglers Run, los visitantes entran a la cabina de "el pedazo de chatarra más rápido de la galaxia" para vivir su propia aventura de Star Wars. Ellos toman los controles del Falcon en uno de tres roles específicos y fundamentales mientras la nave recorre el espacio. Algunos serán pilotos, unos artilleros y otros ingenieros, creando múltiples formas de experimentar la atracción en una experiencia que responde en tiempo real a las decisiones y acciones que toman.

Un menú diverso de comida y bebidas espera a los visitantes

¿Qué sabor tiene la Leche Azul o Verde? Esa pregunta y otras reciben respuesta cuando los visitantes lleguen a Star Wars: Galaxy's Edge y prueben la amplia variedad de comida y bebidas de esta nueva área temática. Comerciantes del lugar ofrecen diversas delicias locales, como las palomitas de maíz con una combinación de sabores dulces, picantes y salados de Kat Saka's Kettle en Outpost Mix.

En Oga's Cantina** hasta las marcas de armas láser en las paredes tienen una historia que contar. Aquí, los visitantes se reúnen para compartir aventuras vividas alrededor de la galaxia mientras disfrutan bebidas exóticas servidas en recipientes exclusivos, y escuchan el animado entretenimiento musical que proporciona el DJ R-3X, también conocido como Rex, el droide y antiguo piloto del Starspeeder 3000 en la atracción original Star Tours. Rex se reinventa a sí mismo como el DJ de la cantina, y sigue igual de peculiar y parlanchín como siempre.

Un servicio de transporte multiusos atracado en el techo de un gran hangar llama la atención de los visitantes a Docking Bay 7 Food and Cargo, un área designada para transbordadores de alimentos. El Chef Strono "Cookie" Tuggs es uno de los más solicitados por sus habilidades culinarias, por lo que se traslada de un lugar a otro a bordo de un Sienar-Chall Utilipede-Transport transformado en cocina móvil y restaurante. Sus viajes a través de la galaxia le permiten amasar toda clase de productos para su despensa, ingredientes exóticos que utiliza para crear platos nuevos e inusuales. Él se enorgullece de presentar Tuggs' Grub, un "comedor ambulante para comedores ambulantes", inspirado en los platillos que él mismo creó cuando trabajaba para Maz Kanata en Takodana.

En otra parte del mercado, Ronto Roasters llama la atención de los comensales por el gran motor de un pod de carreras calienta el asador para los deliciosos Ronto Wraps. Cuando los hambrientos clientes están en fila para ordenar, se encuentran con un droide de fundición que ahora se encarga de asar cuidadosamente las carnes. Los visitantes también podrán elegir entre una amplia variedad de bebidas exóticas sin alcohol, como el Sour Sarlacc o el Tatooine Sunset.

El Milk Stand ofrece dos bebidas locales muy populares: la Leche Azul y la Leche Verde. La Leche Azul fue vista primero en "Star Wars: A New Hope", cuando Luke Skywalker se sienta a comer con su familia. La Leche Verde se presentó en "Star Wars: The Last Jedi", cuando Luke vivía en el planeta Ahch-To. Ahora, visitantes sedientos pueden pedir estas bebidas congeladas y a todo color, azul o verde, mientras viven sus propias aventuras de Star Wars.

Llévese a casa un pedacito de la galaxia de Star Wars

En Star Wars: Galaxy's Edge los visitantes también tienen a su disposición una considerable colección de tiendas y puestos de comerciantes repletas de auténticas creaciones de Star Wars.

Droid Depot** invita a visitantes a construir sus propios droides astromecánicos. Los clientes recogen las piezas y partes de una cinta transportadora para crear uno de los dos modelos bases (la serie R o la serie BB). Los droides pueden ser personalizados gracias a todo tipo de piezas y colores. Estos droides interactúan con diversos elementos por toda el área temática, respondiendo a las aventuras de los visitantes. Los droides se pueden programar con accesorios adicionales para así personalizar más a estos nuevos amigos. Además, Droid Depot también dispondrá de droides preconstruidos, juguetes inspirados en los mismos droides, ropa y mucho más.

En Savi's Workshop – Handbuilt Lightsabers***, los visitantes tienen la oportunidad de personalizar y crear sus propios sables de luz. En esta experiencia de corte místico, los visitantes sienten el poder de la Fuerza mientras construyen estas armas nobles de tiempos más civilizados.

En el interior de Dok-Ondar's Den of Antiquities, los visitantes encontrarán una selección de objetos extraños y misteriosos a la venta que representan diferentes épocas de la galaxia de Star Wars; estos incluyen holocrones, artefactos antiguos Jedi y Sith, sables de luz y mucho más. Mientras exploran cada rincón de la tienda, los visitantes también tienen ocasión de observar a Dok-Ondar en su escritorio mientras el gran Ithoriano revisa su inventario y les grita órdenes a sus asistentes.

Además de estas experiencias tan especiales, el mercado de Black Spire Outpost incluye Creature Stall, que está dedicado a la plétora de criaturas raras y fascinantes que pueblan la galaxia, así como Black Spire Outfitters, que cuenta con las últimas modas galácticas de ropa y accesorios. En Toydarian Toymaker, se pueden encontrar toda clase de juguetes y juegos creados por un toydariano (la especie extraterrestre voladora vista por vez primera en "Star Wars: The Phantom Menace"). Y todos los turistas que visiten Batuu no deben perderse una visita a Jewels of Bith, donde podrán encontrar "baratijas que son un auténtico tesoro" y otros accesorios.

Los visitantes también pueden dar a conocer dónde yace su lealtad gracias a la ropa y los accesorios que compren en el área temática. Resistance Supply es una tienda "improvisada" en la base de mando secreta de la Resistencia donde se venden broches e insignias de la Resistencia, así como gorras y otros accesorios que ayudarán a los visitantes sentirse como parte de la causa. Por otra parte, First Order Cargo es una estación de almacenamiento temporal de la Primera Orden cerca del mercado. El local de cargamento, fácilmente identificado por la nunca antes vista nave TIE Echelon de la Primera Orden, les ofrece a visitantes la oportunidad de expresarle su lealtad por medio de broches o insignias, gorras, ropa, modelos de naves y mucho más.

La aplicación Play Disney Parks profundiza relación de visitantes con el área temática Ϯ

Star Wars: Galaxy's Edge es la primera área temática dentro de un parque Disney diseñada para integrarse con la aplicación móvil Play Disney Parks. La aplicación debutó el año pasado y ofrece aventuras y experiencias interactivas que confieren vida a los paisajes y escenarios del Disneyland Resort y Walt Disney World Resort.

Cuando los visitantes usen la aplicación Play Disney Parks en Star Wars: Galaxy's Edge, transforman sus dispositivos móviles en su propio Datapad de Star Wars y abren la puerta a una variedad de oportunidades nuevas para interactuar con el área temática, como traducir un idioma galáctico o descubrir qué se encuentra oculto en cajas y contenedores.

Además, los visitantes pueden usar la aplicación Play Disney Parks para interactuar con otros elementos de Star Wars: Galaxy's Edge, como droides, naves, pantallas multimedia, paneles de puertas y señales de antenas. A lo largo del día, los visitantes pueden formar parte del juego para múltiples participantes "Outpost Control", que se lleva a cabo por toda el área temática y apoyar la Resistencia o La Primera Orden.

Una banda sonora legendaria para Star Wars: Galaxy's Edge

La música siempre ha sido una parte integral de Star Wars desde el momento en que los legendarios temas del compositor ganador del Premio de la Academia® John Williams introdujeron a los aficionados por primera vez a esta galaxia. La música de Star Wars: Galaxy's Edge continúa esa tradición con una selección de temas nuevos compuestos por Williams especialmente para el área temática y sus atracciones. Junto con una colección de canciones originales para la cantina compuestas por compositores y escritores de todo el mundo, esta nueva música profundiza aún más la conexión de los visitantes con el área temática. Todo gracias a la forma en que Williams complementa lo creado para las películas de Star Wars.

Para más información de Star Wars: Galaxy's Edge, visite a DisneylandNews.com, WDWNews.com, DisneyParksBlog.com y StarWars.com.

* La admisión a Star Wars: Rise of the Resistance está sujeta a capacidad y ser parte de la lista de espera virtual no garantiza la entrada a la atracción. Para más información visite DisneylandEspanol.com.

** Las reservaciones para Droid Depot se pueden hacer por adelantado en Disneyland.com o mediante la aplicación móvil de Disneyland. Se requiere un número de tarjeta de crédito válido al momento de la reserva, y los huéspedes deberán verificar la disponibilidad. Droid Depot también puede acomodar visitas sin cita cada día, sujeto a disponibilidad. Se requiere admisión por separado al parque Disneyland.

***Oga's Cantina y Savi's Workshop ahora ofrecen reservaciones con anticipación que son muy recomendables. Las reservaciones adicionales estarán disponibles todos los días a partir de las 7:00am PST para las visitas ese día, sujeto a disponibilidad. Los visitantes deberán consultar la disponibilidad y hacer reservaciones en línea visitando Disneyland.com/Cantina o Disneyland.com/SavisWorkshop o a través de la aplicación móvil de Disneyland App. Se requiere admisión por separado al parque Disneyland.

ϮSe pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itineración o roaming. La disponibilidad está sujeta a limitaciones de los dispositivos móviles y las funciones pueden variar según el dispositivo, el proveedor de servicios o otras causas. La cobertura y las tiendas de aplicaciones fno están disponibles en todas partes. Si es menor de 18 años, debe obtener primero el permiso de sus padres.

Acerca de Disneyland Resort

The Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Distrito Downtown Disney, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a la unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.disneylandespanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

