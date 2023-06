StarCharge présente ses solutions de recharge de véhicules électriques et ses systèmes de stockage d'énergie à la pointe de la technologie au salon Smarter E Europe 2023

MUNICH, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- StarCharge a le plaisir d'annoncer sa participation, du 14 au 16 juin, au salon The smarter E Europe 2023, dans le hall C3.160, où la société présentera une gamme complète de solutions énergétiques intelligentes ainsi que les dernières solutions de recharge de véhicules électriques tout-en-un.

« Chez StarCharge, nous sommes passionnés par la transition vers un avenir durable et électrique, a déclaré Echo, présidente de StarCharge. Nous pensons que le salon The Smarter E Europe 2023 est l'occasion idéale pour nous de démontrer notre engagement en faveur de l'innovation et de présenter nos systèmes énergétiques à la pointe du secteur. Nous sommes ravis de présenter le chargeur pour VE Mercury 450 et notre gamme complète de systèmes énergétiques résidentiels et commerciaux, qui révolutionneront sans aucun doute la façon dont nous chargeons et alimentons un monde électrique. »

À mesure que le monde évolue vers un avenir durable, la demande d'infrastructures de recharge pour VE et de systèmes de stockage d'énergie efficaces et fiables ne cesse de croître. Lors du salon Smarter E Europe 2023, StarCharge dévoilera fièrement ses produits de pointe, renforçant ainsi son engagement à évoluer vers un avenir plus durable.

L'un des temps forts de l'événement sera le lancement de la toute nouvelle station de charge tout-en-un de StarCharge, la Mercury 450. Cette station de recharge à la pointe de la technologie établit une nouvelle référence en matière de technologie de recharge des VE, grâce à des fonctions améliorées et à une commodité inégalée. Avec son design épuré et ses capacités avancées, la Mercury 450 est destinée à constituer une solution pratique et efficace pour tous les utilisateurs de VE.

Outre la Mercury 450, StarCharge présentera sa gamme complète de systèmes énergétiques résidentiels et commerciaux. Ces solutions innovantes assurent une inversion et une gestion efficaces de l'énergie, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leur consommation d'énergie et de réduire leurs coûts. Qu'il s'agisse d'alimenter des maisons, des entreprises ou des communautés entières, les systèmes d'onduleurs et de batteries de StarCharge sont des solutions énergétiques fiables et durables.

Le salon Smarter E Europe 2023 est prévu du 14 au 16 juin 2023 à Messe München, en Allemagne. StarCharge invite tous les participants, les représentants des médias et les professionnels du secteur à se rendre dans le hall C3.160 et à découvrir l'avenir des solutions de recharge et de stockage d'énergie pour les véhicules électriques.

À propos de StarCharge

StarCharge est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de recharge de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie. Avec un engagement fort en faveur du développement durable, StarCharge vise à révolutionner la façon dont nous chargeons et alimentons les véhicules électriques, pour un avenir plus propre et plus vert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.starcharge.com. Contact pour les médias : [email protected]

