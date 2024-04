Stargate Hydrogen dévoilera sa nouvelle pile pour la production d'hydrogène vert lors du Sommet mondial de l'hydrogène à Rotterdam

TALLINN, Estonie, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Stargate Hydrogen, fabricant d'électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert, annonce le lancement de sa nouvelle pile d'électrolyse alcaline lors du Sommet mondial de l'hydrogène du 13 au 15 mai 2024 à Rotterdam.

L'hydrogène vert, ou H2 produit à partir de l'eau via l'électricité renouvelable, est un moyen efficace de réduire considérablement les émissions de CO2 industrielles dans les industries qui, jusqu'à présent, dépendaient des combustibles fossiles.

Stargate Hydrogen to unveil their new stack for green hydrogen production during the World Hydrogen Summit in Rotterdam.

Une pile d'électrolyse est le cœur d'un système de production d'hydrogène. La pile d'électrolyse, appelée Stellar 100, est fabriquée en Europe et a une capacité de production allant jusqu'à 100Nm3/h, ce qui signifie qu'elle produit chaque heure suffisamment d'énergie pour alimenter une voiture sur 1000 km.

Son design breveté a été développé par Stargate en coopération avec des fournisseurs européens de premier plan et testé par ZSW, un institut de recherche allemand renommé.

Thomas Ottitsch, responsable du champ de test Electrolysis (ElyLab) chez ZSW, a déclaré : « C'était un plaisir de travailler avec l'équipe de Stargate Hydrogen pour tester sa technologie de cheminée dans notre installation de test à Stuttgart. Notre indépendance et notre approche scientifique garantissent que les résultats des tests se comparent à ceux d'autres tests avec une confiance élevée. Nous avons mesuré que la tension moyenne des cellules dans la pile était inférieure à 1,85 V (à 0,5 A/cm², 15 barg, 70 °C), ce qui correspond à une efficacité au niveau de la pile de 80 % (HHV). »

Les résultats placent le Stellar100 parmi les piles d'électrolyseur les plus efficaces disponibles sur le marché.

Jan Grolig, directeur de l'exploitation de Stargate, a déclaré : « Le lancement de Stellar 100 est une étape majeure pour Stargate, nous avons mis fin à une occasion unique de développer une nouvelle génération de cheminées alcalines, évitant les problèmes connus dans la conception actuelle des cheminées alcalines. Ce qui me rend le plus fier, c'est l'effort collectif de l'équipe qui a rendu cela possible. »

Le nouveau produit est disponible sur le marché avec les deux premières piles réservées pour un projet de 1 MW en Estonie, suivi d'une livraison de 1 MW à un projet en Allemagne

À propos de Stargate Hydrogen : www.stargatehydrogen.com - est une entreprise privée qui développe des solutions clés en main pour la production d'hydrogène vert.

À propos de ZSW - www.zsw-bw.de/ - Le Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW) est l'un des principaux instituts de recherche sur l'énergie en Europe.

À propos du World Hydrogen Summit - www.world-hydrogen-summit.com/ - Le World Hydrogen Summit & Exhibition est le plus grand événement mondial sur l'hydrogène.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388609/Stargate_Hydrogen.jpg