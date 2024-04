Stargate Hydrogen stellt auf dem Weltwasserstoffgipfel in Rotterdam seinen neuen Stack für die grüne Wasserstoffproduktion vor

TALLINN, Estland, April 17, 2024 /PRNewswire/ -- Stargate Hydrogen, Hersteller von Elektrolyseuren für die Produktion von grünem Wasserstoff, kündigt die Einführung seines neuen alkalischen Elektrolyse-Stacks während des World Hydrogen Summit vom 13.th to 15th May 2024 in Rotterdam an.

Grüner Wasserstoff, oder H 2 aus Wasser mit Hilfe von erneuerbarem Strom hergestellt, ist ein wirksames Mittel zur drastischen Senkung der industriellen CO 2 Emissionen in Industrien, die bisher auf fossile Brennstoffe angewiesen sind.

Stargate Hydrogen to unveil their new stack for green hydrogen production during the World Hydrogen Summit in Rotterdam.

Ein Elektrolyse-Stack ist das Herzstück eines Systems zur Wasserstofferzeugung. Der Elektrolysestapel mit dem Namen Stellar 100 wird in Europa hergestellt und hat eine Produktionskapazität von bis zu 100 Nm3/h, was bedeutet, dass er pro Stunde genug Energie erzeugt, um ein Auto 1000 km weit zu betreiben.

Sein patentiertes Design wurde von Stargate in Zusammenarbeit mit führenden europäischen Anbietern entwickelt und vom ZSW, einem renommierten deutschen Forschungsinstitut, getestet.

Thomas Ottitsch, Leiter des Elektrolyse-Testfelds (ElyLab) am ZSW, sagte: "Es war uns eine Freude, mit dem Team von Stargate Hydrogen zusammenzuarbeiten und ihre Stack-Technologie in unserer Testanlage in Stuttgart zu testen. Unsere Unabhängigkeit und unser wissenschaftlicher Ansatz gewährleisten, dass die Testergebnisse mit hoher Sicherheit mit anderen Tests verglichen werden können. Wir haben gemessen, dass die durchschnittliche Zellspannung im Stapel unter 1,85 V liegt (bei 0,5 A/cm², 15 bar, 70 °C), was einem Wirkungsgrad von 80 % (HHV) auf Stackebene entspricht.

Die Ergebnisse machen den Stellar100 zu einem der effizientesten Elektrolyseur-Stacks auf dem Markt.

Jan Grolig, COO von Stargate, sagte: - "Die Markteinführung von Stellar 100 ist ein wichtiger Meilenstein für Stargate. Wir haben die einmalige Gelegenheit genutzt, eine neue Generation von alkalischen Stacks zu entwickeln, die die bekannten Probleme der aktuellen alkalischen Stack-Konstruktion vermeidet. Was mich am meisten stolz macht, ist die kollektive Teamleistung, die dies möglich gemacht hat."

Das neue Produkt ist auf dem Markt verfügbar, wobei die ersten beiden Stacks für ein 1-MW-Projekt in Estland vorgesehen sind, gefolgt von einer 1-MW-Lieferung für ein Projekt in Deutschland

Über Stargate Hydrogen: www.stargatehydrogen.com - ist ein privates Unternehmen, das schlüsselfertige Lösungen für die grüne Wasserstoffproduktion entwickelt.

Über das ZSW - www.zsw-bw.de/ - Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) ist eines der führenden Energieforschungsinstitute in Europa.

Über den Weltwasserstoffgipfel - www.world-hydrogen-summit.com/ - Der Weltwasserstoffgipfel und die Ausstellung sind die weltweit größte Veranstaltung zum Thema Wasserstoff.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388609/Stargate_Hydrogen.jpg