StarKist® lanza NUEVO StarKist® Premium White Chicken: el primer pollo en un pouch de un solo uso que no se necesita drenar

"Con nuestros nuevos pouches flexibles de pollo blanco de primera calidad StarKist ® , uno simplemente rasga, lo agrega y procede", comentó Andy Mecs, vicepresidente de Marketing e Innovación de StarKist Co. "Este es el primer producto de pollo de este tipo que no necesita ser drenado, y ahora los consumidores pueden disfrutar el pollo en la forma y en el lugar que deseen. Ya sea que lo estén comiendo directamente del pouch o añadiéndolo a sus recetas de pollo favoritas para ahorrar tiempo, nos emociona ver cómo los consumidores usan este producto en su cotidianidad".

Originado y empacado en los Estados Unidos, StarKist® Premium White Chicken consiste en pollo tierno y blanco criado libre de jaula y sin hormonas. Todos los pollos utilizados en los productos StarKist fueron criados en libertad y sin utilizar hormonas añadidas, de acuerdo con las regulaciones federales que prohíben el uso de hormonas en las aves.

Cada pouch de porción individual contiene 15 g de proteína magra y 80 calorías. Los pouches de StarKist® Premium White Chicken están disponibles en comercios minoristas selectos de todo el país. El producto se vende a $1.99 por pouch.

El lanzamiento de StarKist® Premium White Chicken contará con el respaldo de una campaña de marketing totalmente integrada, que incluye un comercial de televisión, anuncios impresos, medios digitales, promociones en las redes sociales, sorteos, campañas de influenciadores y una alianza con Hungry Girl.

StarKist une fuerzas con Lisa Lillien, alias Hungry Girl

Para apoyar el despliegue del nuevo producto, StarKist se asoció con Lisa Lillien, alias Hungry Girl, a quien se le conoce por sus deliciosas y sanas recetas y consejos para refrigerios. El 18 de agosto, Hungry Girl lanzará dos recetas originales, deliciosas y fáciles de elaborar usando StarKist® Premium White Chicken en su sitio web https://www.hungry-girl.com.

"La proteína precocinada es un elemento básico en mi casa, por lo que me encantan absolutamente los nuevos pouches de StarKist® Premium White Chicken", expresó Lisa Lillien (más conocida como Hungry Girl). "Me encanta la comodidad de los pouches de porción individual y no tener que drenar el StarKist® Premium White Chicken. ¡Es superfácil mezclar comidas y refrigerios rápidos, deliciosos y saludables!"

Para recetas de pollo rápidas, fáciles y deliciosas, y obtener más información sobre el nuevo StarKist® Premium White Chicken, visite www.StarKist.com. También puede seguir a StarKist en Facebook, Instagram, Pinterest o Twitter en @starkistcharlie.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. ofrece productos alimenticios saludables y confiables en los Estados Unidos. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en pouch de porción individual, entre los que se encuentran Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Siendo el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, se sumergió en los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y aún hoy es un favorito de todos. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

