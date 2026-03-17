Starlight Investments annonce la clôture du fonds Canadian Multi-family Growth Fund IV

La plus importante levée de fonds réalisée à ce jour par Starlight, permettant l'acquisition de plus de 10 000 logements locatifs

TORONTO, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments (« Starlight »), une importante société mondiale d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie du Starlight Canadian Residential Growth Fund IV (« Growth Fund IV »), le quatrième fonds de la série phare de fonds de croissance de la société, axé sur l'immobilier multifamilial canadien.

Le fonds de croissance IV a reçu d'importants engagements de capitaux propres de la part d'une base d'investisseurs diversifiée et mondiale, ce qui a permis l'acquisition de plus de 10 000 logements locatifs sur les principaux marchés du Canada. Le fonds a attiré une forte participation d'investisseurs institutionnels à travers le Canada, l'Asie-Pacifique et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), y compris des réengagements substantiels de la part de partenaires limités existants, ainsi que plusieurs nouveaux investisseurs mondiaux dans ce véhicule mixte.

« La clôture du Growth Fund IV témoigne d'une confiance renouvelée dans l'expérience mondiale de Starlight, dans ses antécédents et ses performances en matière de logements collectifs canadiens, ainsi que dans les fondamentaux à long terme qui soutiennent le logement locatif dans tout le pays », a déclaré Raj Mehta, président, Global Markets, Starlight Investments. « Nous apprécions la confiance témoignée par les investisseurs de longue date et les nouveaux investisseurs, et nous restons concentrés sur la création d'une valeur stable à long terme grâce à des investissements disciplinés et à une gestion active des actifs ».

La plateforme Growth Fund de Starlight est centrée sur l'acquisition, la gestion et l'intendance d'immeubles locatifs de haute qualité et bien situés dans les grandes villes canadiennes. Soutenue par l'excellence opérationnelle, la plateforme offre des communautés locatives gérées de manière professionnelle qui créent une valeur durable pour les investisseurs tout en améliorant l'expérience des résidents.

Depuis plus de trente ans, Starlight est l'une des principales sociétés d'investissement immobilier et de gestion d'actifs au niveau mondial, offrant des performances éprouvées et une gestion responsable dans le cadre de ses stratégies immobilières. La société continue d'élargir son empreinte mondiale, en gérant et en investissant pour le compte de partenaires institutionnels sur plusieurs continents.

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale, dont le siège se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec CAD 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Starlight propose une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer son mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Contacts : Raj Mehta, président, marchés mondiaux, +1-647-725-0498, [email protected] ; Talia Schwebel, vice-présidente, marketing et communication, [email protected]