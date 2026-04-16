Starlight Investments finaliza la primera fase de su nuevo complejo residencial de alquiler en The Waypoint

-Starlight Investments alcanza un hito importante con la finalización de la primera fase de su nuevo complejo residencial de alquiler en The Waypoint, Maidenhead

El complejo residencial de 255 viviendas de alquiler junto al río, en la zona metropolitana de Londres, sigue tomando forma.

MAIDENHEAD, Reino Unido, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments, una firma líder mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, ha anunciado la finalización y el lanzamiento de la primera fase de The Waypoint, la comunidad de nueva construcción para alquiler (BTR) de la compañía en Maidenhead, Berkshire.

The Waypoint, a new build-to-rent community in Maidenhead, UK by Starlight Investments

Este hito ofrece 73 nuevas viviendas de alquiler, con una cuidada selección de apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, elegantes diseños diáfanos y acabados de alta calidad, lo que supone un paso importante hacia la finalización total del proyecto a finales de este año. La comunidad completa incluirá 255 viviendas con un diseño exquisito distribuidas en tres residencias.

The Waypoint forma parte del proyecto de viviendas de alquiler de Starlight dentro del plan de regeneración de St Cloud Way, una de las mayores iniciativas de revitalización en marcha en el municipio de Windsor y Maidenhead.

"La finalización de la primera fase de The Waypoint refleja nuestro compromiso con la expansión de la oferta de viviendas de alquiler de alta calidad en el Reino Unido y el apoyo a las comunidades donde la demanda de viviendas de alquiler modernas y gestionadas profesionalmente sigue creciendo", declaró Jonnie Milich, director de la división residencial de Starlight Investments en el Reino Unido. "La conectividad de transporte de Maidenhead, su solidez económica y su plan de regeneración con visión de futuro la convierten en una ubicación ideal para el desarrollo de una comunidad a largo plazo".

The Waypoint se encuentra a pocos pasos del río Támesis, ofrece acceso directo al centro de Maidenhead y está a un corto paseo de la estación de tren principal, que cuenta con servicios de Overground y Elizabeth Line con trayectos de aproximadamente 35 minutos al centro de Londres, además de conexiones con todo el valle del Támesis. La ciudad está ubicada en el corazón de un consolidado centro de empleo para la tecnología, las ciencias de la vida y la fabricación avanzada.

Una vez finalizado, The Waypoint ofrecerá casi 20.000 pies cuadrados de espacios interiores y exteriores con servicios pensados para un estilo de vida activo, incluyendo un gimnasio de última generación, áreas de coworking, comedores privados, acogedores salones para residentes, una terraza en la azotea y un patio ajardinado; espacios diseñados para fomentar la conexión, el bienestar y una mejor calidad de vida urbana. La comunidad también integra características de sostenibilidad en todo su diseño, reflejando el compromiso de Starlight con la calidad a largo plazo y el desarrollo responsable.

El nombre de la propiedad, "The Waypoint", evoca los viajes de la vida, las conexiones y las pausas significativas en el camino. Inspirado en la posición de Maidenhead como enlace clave entre Londres y el valle del Támesis, captura un lugar perfectamente conectado y definido por la tranquilidad de su ribera. Basado en temas de navegación y orientación, The Waypoint representa un lugar al que regresar: una comunidad donde los residentes pueden descansar, recargar energía y planificar con confianza sus próximos pasos.

La finalización de la primera fase marca otro hito importante para el programa de alquiler residencial de Starlight en el Reino Unido y refleja el progreso continuo en toda la cartera de la empresa en el Reino Unido, que incluye comunidades de alquiler en las principales ciudades regionales como Manchester, Liverpool y Leeds, así como en mercados clave del área metropolitana de Londres que experimentan escasez de viviendas de alquiler. Con una cartera de 4.000 viviendas en el Reino Unido y 1.100 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión, Starlight se compromete a apoyar los objetivos de vivienda en toda la región y a proporcionar opciones de alquiler de primera clase respaldadas por una sólida gestión operativa.

"Al dar la bienvenida a los primeros residentes de The Waypoint, nos enorgullece ofrecer viviendas modernas y bien conectadas que satisfacen las necesidades de los inquilinos de hoy", añadió Milich. "Esperamos fomentar una comunidad dinámica en un entorno privilegiado a medida que este proyecto se desarrolla".

Para obtener más información sobre The Waypoint y el alquiler, visite: https://www.thewaypoint-maidenhead.co.uk/

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder mundial en inversión y gestión de activos inmobiliarios, con sede en Toronto, Ontario, Canadá. Como propietaria, promotora y gestora privada de más de 70.000 apartamentos y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, con activos gestionados por valor de 30.000 millones de dólares canadienses, Starlight ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión de Starlight es combinar su trayectoria con una visión innovadora para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

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