Starlight Investments gibt den Abschluss des Canadian Multi-family Growth Fund IV bekannt

Größte bisher von Starlight beschaffte Finanzierung, die den Erwerb von über 10.000 Mietsuiten ermöglicht

TORONTO, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments („Starlight"), ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Starlight Canadian Residential Growth Fund IV („Growth Fund IV") bekannt, des vierten Fonds in der Flaggschiff-Wachstumsfondsserie des Unternehmens, die sich auf kanadische Mehrfamilienhausimmobilien konzentriert.

Der Growth Fund IV erhielt bedeutende Kapitalzusagen von einer vielfältigen und globalen Investorenbasis, die den Erwerb von mehr als 10.000 Mietwohnungen in den wichtigsten Märkten Kanadas ermöglichten. Der Fonds zog eine starke Beteiligung von institutionellen Anlegern aus Kanada, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) an, darunter auch umfangreiche Neu-Zusagen von bestehenden Kommanditisten sowie von mehreren neuen globalen Anlegern für dieses gemischte Vehikel.

„Der Abschluss des Growth Fund IV spiegelt das anhaltende Vertrauen in die globale Erfahrung, die nachweisliche Erfolgsbilanz und die Leistung von Starlight im Bereich der kanadischen Mehrfamilienhäuser sowie in die langfristigen Fundamentaldaten, die den Mietwohnungsbau im ganzen Land unterstützen, wider", sagte Raj Mehta, President, Global Markets, Starlight Investments. „Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns sowohl langjährige als auch neue Anleger entgegenbringen, und konzentrieren uns weiterhin darauf, durch disziplinierte Investitionen und aktives Asset Management stabile, langfristige Werte zu schaffen."

Die Wachstumsfonds-Plattform von Starlight konzentriert sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Betreuung von hochwertigen Mietobjekten in guten Lagen in kanadischen Großstädten. Die Plattform bietet professionell verwaltete Mietwohnungen, die einen dauerhaften Wert für Investoren schaffen und gleichzeitig die Lebensqualität der Bewohner verbessern.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Starlight ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das mit seinen Immobilienstrategien nachweisliche Leistung und verantwortungsvolles Management bietet. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz weiter aus und verwaltet und investiert im Auftrag institutioneller Partner auf mehreren Kontinenten.

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 70.000 Mehrfamilienhäusern und mehr als 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit CAD $30 Milliarden in AUM, bietet Starlight eine Reihe von Investmentvehikeln über verschiedene Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, seine Amtszeit mit visionärer Neugierde zu verbinden, um positive Auswirkungen für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu schaffen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Kontakt: Raj Mehta, President, Global Markets, +1-647-725-0498, [email protected]; Talia Schwebel; Vice President, Marketing and Communications, [email protected]