Starlight Investments celebra la finalización de Lighthaus Tower, un nuevo e icónico edificio de 278 viviendas de alquiler en el corazón de Liverpool

TORONTO , 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La transformación de Liverpool en uno de los mercados de alquiler de viviendas más dinámicos del Reino Unido continúa, ya que Starlight Investments ("Starlight") anuncia la finalización de Lighthaus, una torre residencial de 31 plantas que ofrece 278 viviendas de alquiler (BTR) en la zona de regeneración urbana de Liverpool Waters.

La construcción ya está terminada y los primeros residentes se mudarán a finales de este mes. Lighthaus representa un importante avance para el creciente sector de alquileres de la ciudad y para la cartera de Starlight en el Reino Unido.

Ubicado en el corazón del paseo marítimo de Liverpool, el complejo ofrece una variedad de estudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Los residentes disfrutarán de espacios comunes de primera categoría, como un salón panorámico con vistas al agua, una terraza en la azotea, gimnasio, espacios de coworking y servicio de conserjería las 24 horas, todo diseñado para potenciar la vida moderna frente al mar.

El interés por el prealquiler ha sido alto, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de viviendas de alquiler de alta calidad y gestionadas profesionalmente en Liverpool. El alquiler privado representa actualmente casi el 29% de los hogares de la ciudad, pero la nueva oferta de viviendas no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico. Lighthaus ofrece un nuevo modelo de alquiler moderno, que combina un diseño inteligente, servicios comunitarios y un acceso cómodo al emergente distrito costero de la ciudad.

"El mercado de alquiler de obra nueva en el norte de Inglaterra ha entrado en una nueva fase", afirmó Jonnie Milich, director de Vivienda Residencial en el Reino Unido de Starlight Investments. "Lighthaus muestra cómo será la próxima generación de viviendas de alquiler, con espacios habitables bien diseñados, gestión profesional y acceso a las comodidades que la gente espera. La respuesta a los prealquileres demuestra una fuerte demanda de este tipo de oferta en Liverpool y en toda la región".

Desarrollado en colaboración con X1 Developments y Vermont Construction, Lighthaus se sitúa en el corazón del plan maestro Liverpool Waters, valorado en 5.000 millones de libras, la mayor iniciativa de regeneración urbana de la historia de la ciudad. El proyecto contribuirá a la creación de 9.000 nuevas viviendas y un importante espacio comercial y de ocio, reforzando la posición de Liverpool como un importante centro de crecimiento en el norte del país.

"La construcción de nuevas viviendas a gran escala requiere una colaboración real entre socios públicos y privados", declaró Raj Mehta, presidente de Mercados Globales de Starlight Investments. "Lighthaus refleja esa colaboración en acción. Contribuye a la oferta de viviendas, apoya el empleo local y fortalece la comunidad en general. Agradecemos al Ayuntamiento de Liverpool y a la Autoridad Combinada de la Región Metropolitana de Liverpool su liderazgo y continuo apoyo para hacer realidad esta visión."

Starlight cuenta actualmente con más de 2.000 viviendas en construcción en Manchester, Leeds y Liverpool. Sumados a los proyectos previamente anunciados en Ashford, Dartford, Basildon y Maidenhead, Starlight se ha comprometido a entregar más de 4.000 apartamentos en alquiler en el mercado británico. La estrategia de la compañía en el Reino Unido se centra en la inversión a largo plazo, la regeneración regional y la creación de comunidades de alquiler de alta calidad que respondan a las necesidades reales de vivienda.

Acerca de Starlight Investments:

Starlight Investments es una empresa líder mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos con sede en Toronto, Ontario, Canadá. Como empresa privada propietaria, promotora y gestora de más de 70.000 apartamentos residenciales y más de siete millones de pies cuadrados de espacio comercial, con 30.000 millones de dólares canadienses en activos bajo gestión, Starlight ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión principal de Starlight es equilibrar su trayectoria con una visión innovadora para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

