Starlight Investments célèbre l'achèvement de la Lighthaus Tower, un immeuble flambant neuf de 278 logements à louer au cœur de Liverpool

TORONTO, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La transformation de Liverpool en l'un des marchés de logements locatifs les plus dynamiques du Royaume-Uni se poursuit alors que Starlight Investments (" Starlight ") annonce l'achèvement de Lighthaus, une tour résidentielle de 31 étages offrant 278 logements construits pour être loués dans la zone de régénération Liverpool Waters de la ville.

Starlight Investments announces the completion of Lighthaus, delivering 278 build-to-rent (BTR) homes in Liverpool, UK.

La construction est maintenant terminée et les premiers résidents devraient emménager dans le courant du mois. Lighthaus représente une étape importante pour le secteur BTR en pleine expansion de la ville et pour le portefeuille britannique en pleine croissance de Starlight.

Situé au cœur du front de mer de Liverpool, le projet propose un mélange de studios et d'appartements d'une, deux et trois chambres. Les résidents bénéficieront d'espaces communs de qualité, notamment d'un salon avec vue panoramique sur l'eau, d'un toit-terrasse, d'un centre de remise en forme, d'espaces de travail et d'un service de conciergerie 24 heures sur 24, tous conçus pour améliorer la vie moderne au bord de l'eau.

L'intérêt pour la prélocation a été fort, soulignant la demande croissante de logements locatifs de haute qualité, gérés par des professionnels, à Liverpool. La location privée représente aujourd'hui près de 29 % des ménages de la ville, mais l'offre de nouveaux logements n'a pas suivi le rythme de la croissance démographique. Lighthaus propose un nouveau modèle de location moderne, combinant une conception réfléchie, des équipements collectifs et un accès pratique au quartier naissant du front de mer de la ville.

"La construction locative dans le Nord est entrée dans une nouvelle phase", a déclaré Jonnie Milich, responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni chez Starlight Investments. "Lighthaus montre à quoi ressemble la prochaine génération de logements locatifs, avec des espaces de vie bien conçus, une gestion professionnelle et l'accès aux commodités que les gens attendent. La réponse à la prélocation démontre une forte demande pour ce type d'offre à Liverpool et dans toute la région".

Développé en partenariat avec X1 Developments et Vermont Construction, Lighthaus se trouve au cœur du plan directeur Liverpool Waters, d'une valeur de 5 milliards de livres sterling, la plus grande initiative de régénération urbaine de l'histoire de la ville. Le projet contribuera à la construction de 9 000 nouveaux logements et d'importants espaces commerciaux et de loisirs, renforçant ainsi la position de Liverpool en tant que centre de croissance majeur dans le nord du pays.

"La construction de nouveaux logements à grande échelle nécessite une véritable collaboration entre les partenaires publics et privés", a déclaré Raj Mehta, président des marchés mondiaux chez Starlight Investments. "Lighthaus est le reflet de cette collaboration en action. Il contribue à l'offre de logements, soutient l'emploi local et renforce la communauté au sens large. Nous sommes reconnaissants au conseil municipal de Liverpool et à l'autorité combinée de la région urbaine de Liverpool pour leur leadership et leur soutien continu dans la concrétisation de cette vision."

Starlight a aujourd'hui plus de 2 000 logements en construction à Manchester, Leeds et Liverpool. Avec les projets déjà annoncés à Ashford, Dartford, Basildon et Maidenhead, Starlight s'est engagé à fournir plus de 4 000 logements locatifs sur le marché britannique. La stratégie de l'entreprise au Royaume-Uni est axée sur l'investissement à long terme, la régénération régionale et la création de communautés locatives de haute qualité qui répondent aux besoins réels en matière de logement.

À propos de Starlight Investments :

Starlight Investments est une société d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale, dont le siège se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de sept millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec CAD 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Starlight propose une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer son mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819439/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Celebrates_Completio.jpg