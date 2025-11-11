Starlight Investments feiert die Fertigstellung des Lighthaus Tower, eines brandneuen Landmarks mit 278 Wohnungen im Herzen von Liverpool

TORONTO, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Umwandlung Liverpools in einen der dynamischsten Mietwohnungsmärkte des Vereinigten Königreichs geht weiter, da Starlight Investments ("Starlight") die Fertigstellung von Lighthaus, einem 31-stöckigen Wohnturm mit 278 Mietwohnungen im Stadterneuerungsgebiet Liverpool Waters bekannt gibt.

Die Bauarbeiten sind nun abgeschlossen, und die ersten Bewohner sollen noch in diesem Monat einziehen. Lighthaus ist ein wichtiger Schritt nach vorn für den expandierenden BTR-Sektor der Stadt und für das wachsende britische Portfolio von Starlight.

Starlight Investments announces the completion of Lighthaus, delivering 278 build-to-rent (BTR) homes in Liverpool, UK.

Das Projekt befindet sich im Herzen von Liverpools Hafenviertel und bietet eine Mischung aus Studio-, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Den Bewohnern stehen hochwertige Gemeinschaftsräume zur Verfügung, darunter eine Sky Lounge mit Panoramablick auf das Wasser, eine Dachterrasse, ein Fitnesscenter, Arbeitsräume und ein 24-Stunden-Concierge-Service, die allesamt das moderne Leben am Wasser bereichern.

Das große Interesse an der Vorvermietung zeigt die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, professionell verwalteten Mietobjekten in Liverpool. Fast 29 Prozent der Haushalte in der Stadt leben heute in privaten Mietwohnungen, doch das neue Wohnungsangebot hat mit dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt gehalten. Lighthaus bietet ein neues Modell für modernes Wohnen, das durchdachtes Design, Gemeinschaftseinrichtungen und einen bequemen Zugang zum aufstrebenden Hafenviertel der Stadt verbindet.

"Build-to-rent im Norden ist in eine neue Phase eingetreten", sagte Jonnie Milich, Leiter des Bereichs UK Residential bei Starlight Investments. "Lighthaus zeigt, wie die nächste Generation des Mietwohnens aussieht, mit gut gestalteten Wohnräumen, professionellem Management und Zugang zu Lifestyle-Annehmlichkeiten, die Menschen erwarten. Die Vorvermietungsresonanz zeigt, dass in Liverpool und in der gesamten Region eine starke Nachfrage nach dieser Art von Angebot besteht."

Das in Zusammenarbeit mit X1 Developments und Vermont Construction entwickelte Lighthaus steht im Zentrum des 5 Milliarden Pfund teuren Liverpool Waters Masterplans, der größten Stadterneuerungsinitiative in der Geschichte der Stadt. Das Projekt wird dazu beitragen, 9.000 neue Wohnungen und umfangreiche Gewerbe- und Freizeitflächen zu schaffen und damit die Position Liverpools als wichtiges nördliches Wachstumszentrum zu stärken.

"Die Bereitstellung neuer Wohnungen in großem Umfang erfordert eine echte Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Partnern", sagte Raj Mehta, President, Global Markets, Starlight Investments. "Das Lighthaus spiegelt diese Zusammenarbeit in der Praxis wider. Sie trägt zur Wohnraumversorgung bei, fördert die lokale Beschäftigung und stärkt die Gemeinschaft insgesamt. Wir sind dem Liverpool City Council und der Liverpool City Region Combined Authority für ihre Führung und ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Verwirklichung dieser Vision dankbar."

Starlight hat jetzt mehr als 2.000 Wohnungen in Manchester, Leeds und Liverpool im Bau. Zusammen mit den bereits angekündigten Projekten in Ashford, Dartford, Basildon und Maidenhead hat sich Starlight verpflichtet, mehr als 4000 Mietobjekte auf dem britischen Markt bereitzustellen. Die Strategie des Unternehmens im Vereinigten Königreich konzentriert sich auf langfristige Investitionen, regionale Erneuerung und die Schaffung von qualitativ hochwertigen Mietgemeinschaften, die dem tatsächlichen Wohnungsbedarf entsprechen.

