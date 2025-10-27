Starlight Investments poursuit son expansion sur le marché britannique de la construction locative avec une acquisition stratégique à Maidenhead

La nouvelle acquisition de Vistry porte à 4 000 le nombre de logements locatifs détenus par Starlight au Royaume-Uni.

TORONTO, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Starlight Investments, une importante société mondiale d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, a annoncé l'acquisition d'un projet de construction à louer (BTR) à Maidenhead, dans le Berkshire. Faisant partie du projet de régénération de St Cloud Way, la propriété a été acquise auprès de Countryside Properties (UK) Limited, une filiale de Vistry Group.

Starlight Investments has announced the acquisition of a build-to-rent (BTR) development in Maidenhead, UK.

Situé dans le centre-ville de Maidenhead, sur le site de l'ancien centre de loisirs Magnet, le projet est actuellement en cours de construction et offrira 255 logements locatifs de haute qualité répartis sur trois bâtiments de quatre à onze étages. La communauté locative offrira un mélange d'appartements d'une, deux et trois chambres à coucher, y compris des maisons de ville, chacun avec des balcons privés et l'accès à 191 places de parking souterrain. La première résidence, qui compte 73 appartements, devrait être achevée en décembre 2025, et les autres bâtiments résidentiels devraient être terminés au quatrième trimestre 2026.

Une fois le projet achevé, les résidents bénéficieront de plus de 7 500 mètres carrés d'espaces de commodités bien conçus, dont un centre de remise en forme ultramoderne, des espaces de travail, des salons pour les résidents et un jardin paysager sur le podium. Le projet intégrera également de nombreuses caractéristiques de durabilité dans sa conception.

Le projet de régénération plus vaste de St Cloud Way est le plus grand projet de régénération présenté par le Royal Borough Development Partnership, une initiative conjointe du Royal Borough of Windsor & Maidenhead et du Vistry Group.

Maidenhead est une ville bien connectée, reconnue pour sa base économique solide, sa qualité de vie élevée et ses liaisons de transport exceptionnelles. Le site offre un accès direct à la rue principale et se trouve à une courte distance de la gare principale, avec des services de métro et de la ligne Elizabeth, reliant les résidents à Londres et à la région plus large de la vallée de la Tamise. La ville est située au centre d'un pôle d'emploi établi pour la technologie, les sciences de la vie et la fabrication de pointe.

"Cette acquisition reflète notre engagement continu à fournir de nouveaux logements locatifs de haute qualité sur les marchés britanniques en croissance", a déclaré Jonnie Milich, responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni, Starlight Investments. "La connectivité, la force économique et la vision de régénération de Maidenhead en font un lieu idéal pour les investissements à long terme et la construction de communautés, et c'est un ajout intéressant à notre stratégie de ceinture de banlieue."

Daniel King, président de la division londonienne de Vistry Group, a commenté l'opération : "Cette opération illustre notre approche fondée sur le partenariat, qui consiste à travailler avec des investisseurs institutionnels et des partenaires du secteur public pour créer des communautés locatives de haute qualité dans des lieux résilients et bien desservis. En combinant une conception innovante du lieu, une offre étendue d'équipements et des caractéristiques de conception prêtes pour l'avenir, nous sommes impatients de travailler avec Starlight Investments et le Royal Borough of Windsor & Maidenhead pour réaliser tout le potentiel du projet de régénération de St Cloud Way, qui constitue une véritable transformation."

Il s'agit de la dixième acquisition de BTR au Royaume-Uni par Starlight depuis son entrée sur le marché en 2023, ce qui porte le portefeuille de la société UK à 4 000 unités locatives.

L'expansion de Starlight à Maidenhead s'ajoute à la présence croissante et à l'élan de la société dans les zones clés de la banlieue londonienne, y compris l'inauguration récemment annoncée du site à Basildon. Ces investissements reflètent l'engagement à long terme de Starlight à fournir des logements locatifs de haute qualité dans des communautés en pleine croissance qui répondent aux besoins régionaux et nationaux en matière de logement.

