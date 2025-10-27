Starlight Investments setzt Expansion auf dem britischen Build-to-Rent-Markt mit strategischer Akquisition in Maidenhead fort

Durch die neue Übernahme von Vistry erhöht sich der britische Mietwohnungsbestand von Starlight auf 4 000 Wohnungen

TORONTO, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Starlight Investments, ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat den Erwerb eines Build-to-Rent-Projekts (BTR) in Maidenhead, Berkshire, bekannt gegeben. Die Immobilie, die Teil des Sanierungsprojekts St Cloud Way ist, wurde von Countryside Properties (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft der Vistry Group, erworben.

Das Projekt, das sich im Stadtzentrum von Maidenhead auf dem Gelände des ehemaligen Magnet Leisure Centre befindet, befindet sich derzeit im Bau und wird 255 hochwertige Mietwohnungen in drei Gebäuden mit vier bis elf Stockwerken umfassen. Die Mietwohnanlage wird eine Mischung aus Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, einschließlich Reihenhäusern, mit privaten Balkonen und Zugang zu 191 Tiefgaragenstellplätzen bieten. Die erste Residenz mit 73 Wohnungen soll im Dezember 2025 fertiggestellt werden, die übrigen Wohngebäude werden voraussichtlich im vierten Quartal 2026 fertiggestellt.

Nach der Fertigstellung werden die Bewohner von mehr als 7.500 Quadratmetern durchdacht gestalteter Annehmlichkeiten profitieren, darunter ein hochmodernes Fitnesscenter, Arbeitsbereiche, Aufenthaltsräume und ein begrünter Podiumsgarten. Das Projekt wird auch zahlreiche Nachhaltigkeitsaspekte in seine Gestaltung einbeziehen.

Das umfassendere Sanierungsprojekt St Cloud Way ist das größte Sanierungsprojekt, das von der Royal Borough Development Partnership, einer gemeinsamen Initiative des Royal Borough of Windsor & Maidenhead und der Vistry Group, vorangetrieben wird.

Maidenhead ist eine gut vernetzte Stadt, die für ihre starke wirtschaftliche Basis, ihre hohe Lebensqualität und ihre hervorragende Verkehrsanbindung bekannt ist. Der Standort bietet einen direkten Zugang zur Hauptstraße und ist nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, der mit der U-Bahn und der Elizabeth-Linie die Bewohner mit London und der weiteren Region des Themse-Tals verbindet. Die Stadt liegt zentral in einem etablierten Beschäftigungszentrum für Technologie, Biowissenschaften und fortschrittliche Fertigung.

"Diese Akquisition spiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung neuer, hochwertiger Mietwohnungen in wachsenden britischen Märkten wider", so Jonnie Milich, Head of UK Residential, Starlight Investments. "Maidenhead ist aufgrund seiner Anbindung, seiner wirtschaftlichen Stärke und seiner Erneuerungsvision ein idealer Standort für langfristige Investitionen und den Aufbau einer Gemeinschaft und stellt eine spannende Ergänzung zu unserer Strategie für den Pendlergürtel dar."

Daniel King, Leiter des Geschäftsbereichs London der Vistry Group, kommentierte: "Diese Transaktion ist ein Beispiel für unseren partnerschaftlichen Ansatz, bei dem wir mit institutionellen Investoren und Partnern aus dem öffentlichen Sektor zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige Mietwohnungen an stabilen, gut angebundenen Standorten zu schaffen. Wir freuen uns darauf, mit Starlight Investments und dem Royal Borough of Windsor & Maidenhead zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial des umwälzenden Sanierungsprojekts St Cloud Way auszuschöpfen."

Für Starlight ist dies die zehnte BTR-Akquisition in Großbritannien seit dem Markteintritt im Jahr 2023, womit sich das Portfolio des Unternehmens UK auf 4.000 Mietobjekte erhöht.

Die Expansion von Starlight nach Maidenhead baut auf der wachsenden Präsenz und Dynamik des Unternehmens an wichtigen Standorten im Londoner Pendlergürtel auf, einschließlich des kürzlich angekündigten Spatenstichs in Basildon. Diese Investitionen spiegeln das langfristige Engagement von Starlight wider, hochwertige Mietwohnungen in wachsenden Gemeinden bereitzustellen, die sowohl den regionalen als auch den nationalen Wohnungsbedarf decken.

Starlight Investments ist ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von über 70.000 Mehrfamilienhäusern und über 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit CAD $30 Milliarden AUM, bietet Starlight eine Reihe von Investment vehikeln über verschiedene Immobilienstrategien an. Das Leitmotiv von Starlight ist es, seine Amtszeit mit visionärer Neugierde zu verbinden, um positive Auswirkungen für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu schaffen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung. Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Die Vistry Group ist im Vereinigten Königreich der führende Anbieter von Wohnanlagen mit gemischtem Grundbesitz. Unser Ziel als verantwortungsbewusster Bauträger ist es, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Häuser, Gemeinden und sozialen Wert zu schaffen und so ein dauerhaftes Vermächtnis an Orten zu hinterlassen, die Menschen lieben. Wir sind in 26 Regionen tätig und bauen im gesamten Vereinigten Königreich Häuser für Menschen, die sie brauchen. Wir verkaufen Immobilien auf dem freien Markt über drei angesehene Marken: Bovis Homes, Linden Homes und Countryside Homes. Wir sind ein mehrfach preisgekrönter Hausbauer, und die Gruppe wurde von der Home Builders Federation nach der jüngsten Umfrage zur Kundenzufriedenheit erneut mit dem 5-Sterne-Rating ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.vistrygroup.co.uk

