Starlizard Integrity Services a repéré 144 matchs de football suspects disputés dans le monde en 2022

LONDRES, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Un total de 144 matchs de football joués dans le monde en 2022 ont été jugés suspects par Starlizard Integrity Services (SIS). Cela représente une augmentation marginale par rapport aux 140 matchs suspects repérés par SIS en 2021.

Il est à noter que le nombre de matchs suspects a augmenté en Asie, où 46 matchs suspects (32 %) ont été repérés, comparativement à 31 matchs (22 %) en 2021 et à 13 matchs (9 %) en 2020. En Europe, 51 matchs suspects (35 %) ont été repérés en 2022, en baisse par rapport à 70 (50 %) l'année précédente.

Le nombre de matchs de football suspects impliquant des jeunes a augmenté de façon marquée. Alors qu'un seul match suspect impliquant des jeunes a été repéré en 2021, leur nombre est passé à 10 en 2022.

Parmi les 144 matchs de football suspects repérés en 2022, 48 (33 %) ont eu lieu dans les compétitions nationales de haut niveau de différents pays. L'année a également montré une augmentation du nombre de matchs suspects dans les compétitions nationales de deuxième niveau et en dessous, avec 61 matchs (42 %) repérés, en hausse par rapport aux 43 matchs (31 %) de 2021.

Les correspondances analysées par le SIS sont classées comme « suspectes » lorsqu'elles sont associées à des schémas de paris suspects qui peuvent être révélateurs d'un truquage. Bien que le niveau de soupçon varie selon les matchs en fonction de la nature et de la quantité de preuves découvertes, SIS pense que tous les matchs ainsi repérés justifieraient une enquête plus approfondie.

Les 144 matchs jugés suspects en 2022 représentent 0,39 % d'un total de 37 354 matchs de football analysés par SIS pendant cette période de douze mois, comparativement à 0,32 % des 43 749 matchs de football analysés en 2021.

Les données de SIS ont également révélé que :

Les 144 matchs suspects ont été disputés dans 33 pays différents.

27 des matchs (19 %) étaient des matchs « internationaux » – c'est-à-dire des matchs qui ne relèvent pas d'un pays spécifique dans l'une des régions confédérées prescrites, comme toutes les rencontres internationales, les compétitions transfrontalières entre clubs et tous les matchs amicaux entre clubs.

13 des matchs (9 %) étaient des matchs amicaux non compétitifs (7 amitiés internationales et 6 amitiés club).

« Affy Sheikh, responsable de Starlizard Integrity Services, a commenté : Notre analyse de plus de 37 000 matchs de football disputés en 2022 révèle que le truquage de matchs demeure une menace constante pour le football. Le nombre total de matchs suspects est très semblable à celui observé l'année précédente. Bien qu'il soit évident que certains détails de ce nombre ont changé, en fin de compte, les chiffres montrent que le truquage présumé de matchs ne subit aucune diminution.

L'augmentation préoccupante des matchs repérés en Asie est une chose que tous les intervenants devraient noter. Il est particulièrement troublant de constater une augmentation significative du nombre de matchs suspects impliquant des jeunes, ce fait révèle la vulnérabilité et la susceptibilité des jeunes joueurs et souligne l'importance de les protéger dès le plus jeune âge. »

À propos de Starlizard Integrity Services

Starlizard Integrity Services (SIS) est la division spécialisée dans l'intégrité de Starlizard, société de conseil en paris sportifs basée à Londres. La connaissance approfondie du sport et des performances sportives dont dispose Starlizard ainsi que sa participation active aux marchés des paris lui confèrent une perspective unique, qui lui permet de savoir mieux que quiconque dans le monde quand les marchés des paris et les compétitions sportives semblent faussés. Starlizard offre des services d'intégrité indépendants pour les associations et les organes directeurs sportifs depuis 2010, et a créé SIS en 2017 en tant que ressource dédiée pour se concentrer entièrement sur cette activité. En associant sa connaissance approfondie du fonctionnement des marchés de paris à des analyses et des recherches détaillées des performances sur le terrain, SIS se trouve dans une position idéale pour repérer les matchs et les schémas de paris suspects. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.starlizardintegrity.com

