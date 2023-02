Starlizard Integrity Services identifica 144 partidas de futebol suspeitas jogadas globalmente em 2022

Um número crescente de jogos suspeitos está ocorrendo na Ásia e partidas suspeitas de jovens estão aumentando

LONDRES, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Um total de 144 partidas de futebol jogadas em todo o mundo em 2022 foram avaliadas como suspeitas pela Starlizard Integrity Services (SIS). Isso representa um aumento marginal nas 140 partidas suspeitas identificadas pela SIS em 2021.

Digno de nota foi um número crescente de partidas suspeitas disputadas na Ásia, onde 46 partidas suspeitas (32%) foram identificadas, contra 31 partidas (22%) em 2021 e 13 partidas (9%) em 2020. Na Europa, 51 partidas suspeitas (35%) foram identificadas em 2022, ante 70 partidas (50%) no ano anterior.

O número de jogos suspeitos de futebol aumentou acentuadamente. De apenas uma partida suspeita de jovens em 2021, o número de partidas avaliadas como suspeitas saltou para 10 em 2022.

Do total de 144 partidas de futebol suspeitas identificadas em 2022, 48 (33%) ocorreram nas competições nacionais de alto nível de vários países. O ano também mostrou um aumento no número de partidas suspeitas em competições nacionais de segundo escalão e abaixo, com 61 partidas (42%) identificadas, ante 43 partidas (31%) em 2021.

As partidas analisadas pela SIS são categorizadas como "suspeitas" quando são encontradas padrões de apostas suspeitos associados a elas que podem ser indicativos de manipulação de resultados. Embora o nível de suspeita varie entre as partidas, dependendo da natureza e da quantidade de evidências descobertas, a SIS acredita que todas as partidas assim identificadas justificariam uma investigação adicional.

As 144 partidas avaliadas como suspeitas em 2022 representam 0,39% de um total de 37.354 partidas de futebol analisadas pela SIS durante o período de doze meses. Isso compara-se a 0,32% das 43.749 partidas de futebol analisadas em 2021.

Os dados da SIS também revelaram que:

As 144 partidas suspeitas foram realizadas em 33 países diferentes.

27 das partidas (19%) foram partidas "internacionais" - ou seja, partidas que não se enquadram em um país específico em nenhuma das regiões prescritas da Confederação, como todas as partidas internacionais, competições de clubes transfronteiriços e todas as partidas amigáveis à equipe do clube.

13 das partidas (9%) foram partidas não competitivas (7 amigáveis internacionais e 6 amigáveis ao clube).

Affy Sheikh, diretor da Starlizard Integrity Services, comentou: "Nossa análise de mais de 37.000 partidas de futebol jogadas em 2022 revela que a viciação de resultados continua sendo uma ameaça sempre presente no futebol. O número geral de jogos suspeitos é muito semelhante ao observado no ano anterior e, embora pareça que alguns detalhes dentro desse número mudaram, os números finalmente mostram que a suspeita de viciação de resultados no futebol continua inabalável.

O aumento preocupante de partidas identificadas na Ásia é algo que todas as partes interessadas devem observar, e é particularmente preocupante ver um aumento significativo no número de partidas suspeitas de jovens, o que destaca a vulnerabilidade e a suscetibilidade dos jovens jogadores e destaca a importância de protegê-los desde tenra idade."

