Starlizard Integrity Services unterstützt den weltweiten Kampf gegen Spielmanipulationen, indem es den Sportverbänden einen innovativen und kostenlosen Datenservice anbietet

LONDON, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Starlizard Integrity Services (SIS) gab heute die Markteinführung von Komodo bekannt, einem innovativen Online-Integritätswarnsystem, das von Sportverbänden und Durchsetzungsbehörden weltweit im laufenden Kampf gegen Manipulation im Sport kostenlos genutzt werden kann.

Komodo zeigt verdächtige Übereinstimmungen mit relevanten Organisationen auf und bietet außerdem ggf. eine Analyse sowohl der Wettmarktaktivitäten als auch der Geschehnisse auf dem Platz. Die von Komodo erstellten detaillierten Berichte sollen nicht nur bei Ermittlungen zur Bekämpfung von Spielmanipulationen helfen, sondern in bestimmten Fällen auch als Beweismittel in Gerichtsverfahren dienen. Das Schiedsgericht des Sports (CAS) hat bereits bestätigt, dass SIS-Beweise ein geeignetes Mittel im Kampf gegen Spielmanipulationen sind.

Starlizard stellt Sportvereinigungen seit 2010 kostenlos Informationen über verdächtige Spiele zur Verfügung und seit 2017 über SIS. Komodo setzt dieses Engagement fort und erweitert den kostenlosen SIS-Dienst, um Sport- und Strafverfolgungsorganisationen einen sicheren Zugang zu detaillierteren Analyseergebnissen, Expertenbewertungen und Informationen zu verdächtigen Spielen zu ermöglichen.

Komodo wird zunächst Fußball abdecken, Cricket und andere Sportarten folgen in Kürze. Die Nutzer erhalten nicht nur rechtzeitig Warnmeldungen, wenn ein Spiel mit einem roten Hinweis gekennzeichnet ist, sondern profitieren auch von einer interaktiven Plattform, die Trends und Muster in den jeweiligen Sportarten und Gerichtsbarkeiten identifiziert und visualisiert.

Steve Edery, CEO von Starlizard, sagte: "Starlizard hat sich verpflichtet, Sportverbände und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung von Spielmanipulationen zu unterstützen. Nachdem wir seit 2010 Integritätsdienstleistungen für den Sport angeboten haben, haben wir 2017 Starlizard Integrity Services als eigene Abteilung des Unternehmens gegründet, die sich ausschließlich auf Integritätsfragen konzentriert und eng mit den Akteuren der Sportintegrität zusammenarbeitet, um ihnen wertvolle Einblicke und Erkenntnisse über Marktaktivitäten und -verhalten zu liefern. Komodo ist unser jüngster Beitrag zu dieser globalen Zusammenarbeit gegen Korruption im Sport".

Affy Sheikh, Leiter von Starlizard Integrity Services, sagte: "Wir glauben, dass der künftige Erfolg der Bemühungen zur Bekämpfung von Spielmanipulationen davon abhängt, dass den Integritätsbeauftragten und Ermittlern mehr und bessere Informationen von echten Experten auf diesem Gebiet frei zugänglich gemacht werden. Komodo ist ein innovatives Werkzeug, das genau das tut. Es ist das Ergebnis erheblicher Zeit- und Entwicklungskosten seitens Starlizard, und wir freuen uns, dass wir es Sportverbänden und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt kostenlos anbieten können."

Informationen zu Starlizard Integrity Services:

Starlizard Integrity Services (SIS) ist die auf Integrität spezialisierte Abteilung von Starlizard, dem in London ansässigen Beratungsunternehmen für Sportwetten. Starlizards detailliertes Verständnis von Sport und sportlicher Leistung sowie seine aktive Beteiligung an Wettmärkten bieten eine einzigartige Perspektive, die es dem Unternehmen ermöglicht, besser als jeder andere auf der Welt zu wissen, wann Wettmärkte und Sportwettbewerbe falsch aussehen. Starlizard erbringt seit 2010 unabhängige Integritätsdienstleistungen für Sportverbände und -vereine und gründete 2017 SIS, um sich ganz auf diese Arbeit zu konzentrieren. Durch die Kombination von tiefgreifenden Erkenntnissen über das Verhalten der Wettmärkte mit detaillierten Analysen und Untersuchungen der Leistungsdaten auf dem Spielfeld ist SIS in der Lage, verdächtige Spiele und Wettmuster zu erkennen. Weitere Informationen finden Sie auf www.starlizardintegrity.com.

