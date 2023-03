STARTRADER gana varios premios en diversas exposiciones de todo el mundo

TAIPÉI, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El cometido inquebrantable de STARTRADER de ofrecer a los clientes la mejor experiencia de trading a lo largo de un año no pasó desapercibido. El Broker ganó varios premios en diferentes exposiciones, incluido el Best Broker in Asia (Mejor Bróker de Asia) en la Wiki Financial Expo de Hong Kong y el Best Gold Trading Broker (Mejor bróker para operar oro) en la ceremonia de Traders Awards. Además, STARTRADER ganó el premio Fastest Growing Broker (Bróker de más rápido crecimiento), Best Executive Broker (Mejor bróker ejecutivo) en los premios Fast Affiliate Program en la Africa Financial Expo y el premio Fastest Growing Broker (Bróker de más rápido crecimiento) en la Forex Expo Dubai.

Estos premios destacan el compromiso de STARTRADER con el crecimiento y la expansión, así como con la satisfacción de los clientes, ya sean inversionistas institucionales o individuales. Cada premio demuestra la capacidad del equipo de adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y de los clientes. A lo largo de más de un año, la empresa logró ofrecer todo lo que los clientes necesitan en el mundo de las inversiones, con los mayores valores y estándares.

La dedicación de STARTRADER para garantizar que sus clientes estén satisfechos los llevó a ganar su confianza rápidamente. Para ganar tal confianza, STARTRADER se comprometió a ofrecer servicios y asistencia excepcionales al invertir en tecnología y ofrecer de manera gratuita materiales educativos, análisis de mercado y orientación personalizada a los clientes. Además, STARTRADER otorga a sus clientes la fusión ideal de velocidad, tecnología y accesibilidad, ya que ofrece a los traders de todo el mundo la oportunidad de operar sin contratiempos a través de su Copy Trade, Web Trader, MT4 y MT5. Además, STARTRADER brinda a los socios una amplia variedad de tarifas, ofertas y soluciones personalizadas, entre otros. Estos programas inigualables cuentan con el apoyo de la mejor liquidez institucional.

STARTRADER es uno de los brokers de más rápido crecimiento del mundo, con el que los clientes pueden operar CFDs en cientos de instrumentos en seis clases de activos: forex, criptomonedas, metales, índices, materias primas y acciones. STARTRADER ofrece a sus clientes la confianza de operar eficientemente ofreciendo un alto nivel de seguridad de fondos y un alto capital desembolsado. Conocido por un enfoque centrado en el cliente, garantiza que estos dispongan de todas las herramientas y la información necesaria para comenzar a operar, lo cual incluye un entorno de trading flexible con una ejecución ultrarrápida.

