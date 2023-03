STARTRADER ganha vários prêmios em várias exposições em todo o mundo

TAIPÉ, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A missão da STARTRADER de fornecer as melhores experiências a seus clientes não passou despercebida no último ano. A empresa ganhou vátios prêmios em diversas exposições, incluindo os prêmios de Melhor Corretora da Ásia na Wiki Financial Expo (Hong Kong) e de Melhor Corretora de Ouro na cerimônia dos Traders Awards. Além disso, a STARTRADER ganhou os prêmios de Corretora de Crescimento mais Rápido, Melhor Corretora Executiva e Programa de Afiliados Rápido na Africa Financial Expo, assim como o prêmio de Corretora de Crescimento mais Rápido na Forex Expo Dubai.

Esses prêmios refletem o compromisso da STARTRADER com o crescimento, a expansão e a satisfação de seus clientes, sejam eles institucionais ou individuais. Cada um desses prêmios demonstra a capacidade de adaptação da empresa às necessidades em constante mudança do mercado e dos clientes. Ao longo de um ano e não só, a empresa conseguiu satisfazer todas as necessidades de investimento de seus clientes, garantindo o mais alto valor agregado e os mais altos padrões.

A dedicação da STARTRADER à satisfação de seus clientes permitiu que a empresa ganhasse rapidamente a sua confiança. Para conquistar essa confiança, a STARTRADER assumiu o compromisso de fornecer serviços e suporte excepcionais, investindo em tecnologia e oferecendo análises de mercado, orientação personalizada e materiais educacionais gratuitos. Além disso, a STARTRADER oferece a seus clientes a combinação ideal de velocidade, tecnologia e acessibilidade, garantindo uma experiência de compra e venda de ativos perfeita através das ferramentas Copy Trade, Web Trader, MT4 e MT5. Como corolário desses vários recursos, a STARTRADER também oferece a seus parceiros uma ampla variedade de soluções, taxas e ofertas personalizadas, entre outros. Esses programas imbatíveis são suportados por liquidez institucional superior.

A STARTRADER é uma das corretoras de crescimento mais rápido do mundo. Seus clientes podem comprar e vender CFDs por meio de centenas de instrumentos em seis classes de ativos: moedas estrangeiras, criptomoedas, metais, índices, 'matérias primas' e ações. A STARTRADER oferece a seus clientes a confiança para comprar e vender ativos de uma maneira eficiente, garantindo altos níveis de segurança de fundos e de capital pago. Conhecida por sua abordagem centrada no cliente, a empresa oferece todas as ferramentas e informações necessárias para que os usuários possam iniciar sua jornada na compra e venda de ativos, o que inclui um ambiente flexível com execução ultrarrápida.

Site Oficial: WWW.STARTRADER.COM

Mídia Social: Linkedin l Facebook

AVISO SOBRE RISCOS

A STARTRADER oferece produtos derivados e alavancados, incluindo moedas estrangeiras e CFDs. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos os investidores, pois representam um alto nível de risco para seu capital, sendo possível perder um valor superior ao de seus depósitos líquidos. É sua responsabilidade entender plenamente que, ao operar ativos com margem ou alavancagem, seu capital está em risco. Pondere cuidadosamente seus objetivos de investimento, seus conhecimentos sobre compra e venda de ativos, sua experiência, e a viabilidade econômica de seus investimentos. Não invista na compra e venda de ativos se não conseguir suportar as perdas potenciais desse investimento. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre o produto oferecido pela STARTRADER, recomendamos consultar profissionais independentes. Observe que a STARTRADER não intervém nem assume a responsabilidade por quaisquer perdas causadas por recomendações de investimento ou pela cópia das operações de outros investidores.

A STARTRADER LLC é uma empresa registrada em São Vicente e Granadinas, sob o número 228 LLC 2019, para fornecer globalmente serviços de compra e venda de moedas estrangeiras e CFDs.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031315/PR_BANNER_AWARD_03.jpg

FONTE STARTRADER

SOURCE STARTRADER