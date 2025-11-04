Stat-X® et UltraSense™ à la pointe de la nouvelle génération d'extinction d'incendie dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie propre en Europe

MINNETONKA, Minn., 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Fireaway Inc, leader mondial de la technologie d'extinction d'incendie, annonce l'introduction en Europe des capteurs UltraSense™, un système avancé de détection précoce des dangers conçu pour s'intégrer de manière transparente aux systèmes d'extinction d'incendie par aérosol condensés Stat-X® qui ont fait leurs preuves. Ensemble, Stat-X et UltraSense offrent une approche unifiée et intelligente de la protection contre l'incendie, combinant une détection rapide, une suppression précise et une fiabilité inégalée.

UltraSense Logo (PRNewsfoto/Fireaway)

UltraSense™ utilise une technologie de détection de pointe pour identifier les changements thermiques et environnementaux dès les premiers signes de risque. Associé à Stat-X, les clients bénéficient d'une solution de détection et d'extinction qui permet des réponses rapides et précises aux scénarios d'incendie à haut risque. Ces technologies sont idéales pour la distribution d'énergie, l'énergie propre, les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), les armoires de stockage de batteries Li-ion, les transports, la fabrication et les infrastructures critiques.

Alors que l'Europe progresse dans le domaine de l'innovation industrielle et de la transformation des énergies propres, le besoin de solutions d'extinction d'incendie robustes, certifiées et durables ne cesse de croître. Les systèmes Stat-X et UltraSense de Fireaway se distinguent par leurs performances, leurs certifications de sécurité et leur fiabilité à long terme. Le lancement d'UltraSense marque également le 20e anniversaire de Fireaway, qui célèbre deux décennies d'innovation et de protection dans les environnements critiques.

« La qualité et la certification sont les fondements d'une protection contre l'incendie fiable », a déclaré Fernando Calha, expert technique et vice-président des ventes pour l'Europe chez Fireaway Inc. « Les certifications UL et UL EU démontrent non seulement la conformité, mais aussi un engagement en matière de performance, de sécurité et de fiabilité à long terme auquel nos clients peuvent faire confiance. »

Pourquoi Stat-X est meilleur

Contrairement aux systèmes pressurisés traditionnels, les unités Stat-X sont compactes, sans entretien, et ne nécessitent pas de réseau de tuyauterie complexe, offrant ainsi une protection inégalée avec une complexité d'installation minimale et assurant une extinction rapide des incendies sans épuiser l'oxygène. Pour les industries qui gèrent des actifs critiques, disposer d'un système d'extinction d'incendie robuste n'est pas facultatif, c'est essentiel. La conception durable de Stat-X garantit une solution robuste et protectrice, même dans des environnements extrêmes.

Importance de la certification

Stat-X et UltraSense sont tous deux certifiés UL, et Stat-X est également certifié UL EU (EN15276-1), ce qui garantit la conformité aux normes internationales les plus strictes en matière de fiabilité et de sécurité. La certification UL garantit que les produits sont soumis à des tests rigoureux pour vérifier leur durabilité, leur fiabilité et leur sécurité, assurant ainsi leur conformité sur les marchés internationaux.

Investissement dans la qualité

Grâce à une innovation continue, Fireaway développe des technologies qui dépassent les attentes en matière de protection et de performance. UltraSense ajoute une détection intelligente et un diagnostic en temps réel, permettant une intervention précoce et des résultats plus sûrs.

Stat-X et UltraSense - combinant intelligence, fiabilité et certification pour offrir l'avenir de la sécurité incendie.

