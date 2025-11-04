Stat-X® und UltraSense™ führen die nächste Generation der Brandbekämpfung in der europäischen Industrie und im Bereich der sauberen Energie an

MINNETONKA, Minnesota, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Fireaway Inc., ein weltweit führender Anbieter von Feuerlöschtechnik, gibt die europäische Einführung vonUltraSense™-Sensoren bekannt, einem fortschrittlichen Gefahrenfrüherkennungssystem, das nahtlos in die bewährten Stat-X® kondensierten Aerosol-Feuerlöschsysteme des Unternehmens integriert werden kann. Zusammen bieten Stat-X und UltraSense einen einheitlichen, intelligenten Ansatz für den Brandschutz – eine Kombination aus schneller Erkennung, präziser Unterdrückung sowie unübertroffener Zuverlässigkeit.

UltraSense™ nutzt modernste Sensortechnologie, um thermische und umweltbedingte Veränderungen bereits bei den ersten Anzeichen einer Gefahr zu erkennen. In Verbindung mit Stat-X erhalten Kunden eine Erkennungs- und Löschlösung, die schnelle sowie präzise Reaktionen auf risikoreiche Brandszenarien ermöglicht. Diese Technologien sind ideal für die Stromverteilung, saubere Energie, Batteriespeichersysteme (BESS), Li-Ionen-Batteriespeicherschränke, Transport, Fertigung und kritische Infrastrukturen.

Da Europa die industrielle Innovation sowie die Umstellung auf saubere Energien vorantreibt, wächst der Bedarf an robusten, zertifizierten und nachhaltigen Feuerlöschlösungen. Die Stat-X- und UltraSense-Systeme von Fireaway zeichnen sich durch ihre Leistungsfähigkeit, Sicherheitszertifizierungen sowie langfristige Zuverlässigkeit aus. Die Einführung von UltraSense markiert auch das 20-jährige Bestehen von Fireaway, das damit zwei Jahrzehnte Innovation und Schutz in unternehmenskritischen Umgebungen feiert.

„Qualität und Zertifizierung sind die Grundlage für einen zuverlässigen Brandschutz", sagte Fernando Calha, technischer Experte und stellvertretender Leiter für Vertrieb Europa bei Fireaway Inc. „Die UL- und UL-EU-Zertifizierung zeigt nicht nur die Konformität, sondern auch die Verpflichtung zu Leistung, Sicherheit sowie langfristiger Zuverlässigkeit, der unsere Kunden vertrauen können."

Warum Stat-X besser ist

Im Gegensatz zu herkömmlichen Drucksystemen sind Stat-X-Geräte kompakt, wartungsfrei und erfordern kein komplexes Rohrleitungsnetz. Sie bieten einen unvergleichlichen Schutz bei minimaler Installationskomplexität und ermöglichen eine schnelle Brandbekämpfung ohne Sauerstoffverbrauch. Für Branchen, die kritische Anlagen verwalten, ist ein robustes Feuerlöschsystem nicht optional, sondern unerlässlich. Das langlebige Design von Stat-X gewährleistet eine robuste sowie schützende Lösung auch in extremen Umgebungen.

Die Wichtigkeit der Zertifizierung

Sowohl Stat-X als auch UltraSense sind UL-zertifiziert und Stat-X ist außerdem UL-EU-zertifiziert (EN15276-1), was die Einhaltung der höchsten internationalen Standards für Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet. Die UL-Zertifizierung gewährleistet, dass die Produkte strengen Tests unterzogen werden, um die Haltbarkeit, Zuverlässigkeit sowie Sicherheit zu überprüfen und die Konformität auf internationalen Märkten sicherzustellen.

Investition in Qualität

Durch kontinuierliche Innovation entwickelt Fireaway Technologien, welche die Erwartungen an Schutz und Leistung übertreffen. UltraSense bietet eine intelligente Erkennung sowie Echtzeit-Diagnose, die ein frühzeitiges Eingreifen und sicherere Ergebnisse ermöglichen.

Stat-X und UltraSense – eine Kombination aus Intelligenz, Zuverlässigkeit und Zertifizierung, um die Zukunft des Brandschutzes zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie auf ultrasense.net oder statx.com .

