State Grid Corporation of China participa da COP28 com relatório sobre promoção da ação para transição energética com orientação à ecologia

DUBAI, EAU, 4 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 30 de novembro, ocorreu a 28ª sessão da Conferência das Partes (COP28) da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) em Dubai, Emirados Árabes Unidos. No primeiro dia de abertura da sessão, a State Grid Corporation of China, em nome das empresas chinesas de energia, lançou oficialmente seu Relatório sobre Promoção da Ação para Transição Energética com Orientação à Ecologia no evento paralelo chinês com o tema "Liderando o Desenvolvimento de Modo Inovador e Contribuindo à Governança Global - Política e Prática de Sinergia para Reduzir a Poluição e Emissões de Carbono na China". O relatório abrange: "Entender a nova tendência de desenvolvimento ecológico", "A transição de energia com orientação à ecologia é uma escolha comum para o desenvolvimento ecológico mundial", "A State Grid Corporation da China promove a ação para a transição energética com orientação à ecologia" e "Juntos por um futuro compartilhado de energia limpa e de baixo carbono", etc. Sistematicamente são expostas as contribuições positivas da State Grid Corporation of China que adere ao conceito de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e as iniciativas que propôs para o futuro com o fim de cumprir com a Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e seu Acordo de Paris de modo integral, ao promover a transição energética com orientação à ecologia e construir em conjunto um mundo limpo e belo.

A energia é uma importante base material e uma força motriz para o desenvolvimento econômico e social a nível mundial. A maneira de garantir um fornecimento de energia seguro e confiável, bem como promover o desenvolvimento ecológico e sustentável, faz referência aos interesses comuns do planeta. A rede elétrica é uma plataforma importante para conversão e uso de energia, alocação ideal e correspondência entre oferta e demanda. Como a maior empresa de serviços públicos do mundo, a State Grid Corporation of China propôs e aderiu ao princípio exigido de "considerar a limpeza e o baixo carbono como orientação, garantia do fornecimento de energia como base, segurança energética como chave, independência de energia como essência, inovação energética como força motriz, e conservação de energia e melhoria da eficiência como força de impulso", que desempenham um bom papel de rede elétrica como "ponte" e "elo", se empenhando por ser uma promotora, pioneira e líder da transição energética com orientação à ecologia, a fim de tornar a vida melhor, capacitar ainda mais a bela China e contribuir com sabedoria e intensidade para a transição energética com orientação à ecologia ao redor do mundo.

FONTE State Grid Corporation of China